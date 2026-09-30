Tesla si mette al riparo aprendo tre nuove linee di credito con un gruppo di banche, tra cui Citi e Wells Fargo, per un totale di 30 miliardi di dollari; lo ha comunicato ieri l’azienda attraverso un deposito regolamentare, precisando però che al momento della firma non aveva ancora prelevato nulla da queste risorse.

Di come Tesla avesse chiuso il secondo trimestre 2026 con 480.126 veicoli consegnati, il miglior risultato di sempre per quel periodo dell’anno, e con investimenti già annunciati oltre i 25 miliardi di dollari destinati a robotaxi, robot Optimus, batterie e intelligenza artificiale, avevamo già scritto a luglio; la nuova linea di credito arriva, a detta dell’azienda, a completare un quadro di spesa crescente, offrendo un margine di manovra finanziario più ampio prima ancora che quei progetti assorbano davvero il capitale previsto.

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Il motivo delle tre linee di credito, senza garanzie su beni specifici

Nel documento la società spiega di non prevedere, sulla base delle informazioni attuali, di utilizzare queste linee di credito nel corso del 2026: si tratta quindi di una sorta di paracadute finanziario pronto all’occorrenza, non di nuovo debito già sulle spalle dell’azienda. La mossa arriva però in un momento particolare, dato che nello stesso trimestre il flusso di cassa di Tesla è tornato negativo, cosa che non succedeva dall’inizio del 2024; è anche per questo che quei 30 miliardi di credito disponibili fanno discutere, pur restando per ora soltanto una riserva da poter utilizzare se necessario.

Il nuovo pacchetto finanziario è composto da tre linee di credito distinte: la più grande vale 20 miliardi di dollari e potrà essere utilizzata nei prossimi tre anni, a cui si aggiungono una linea da 8 miliardi disponibile per cinque anni e una da 2 miliardi con durata di 364 giorni. Tutte e tre sono senza garanzie su beni specifici, quindi Tesla può accedere ai finanziamenti senza dover mettere a garanzia fabbriche, auto o altri asset aziendali.

Nello stesso momento Tesla ha chiuso una vecchia linea di credito da 5 miliardi di dollari, che però non era mai stata utilizzata; il nuovo accordo, quindi, non serve a coprire un debito esistente, ma prende semplicemente il posto della vecchia linea, con una disponibilità complessiva sei volte maggiore e scadenze molto più lunghe.

Investimenti in AI, robot e nuove infrastrutture

Tesla ha già in cassa circa 43 miliardi di dollari, ma nell’ultimo trimestre le spese per nuovi progetti e infrastrutture sono più che raddoppiate, raggiungendo circa 8,5 miliardi di dollari nel 2025; il conto potrebbe crescere ancora, dato che nei prossimi anni l’azienda prevede forti investimenti nell’intelligenza artificiale e nei data center, oltre che nei robotaxi, nei robot Optimus, nelle batterie e negli stabilimenti.

A questi si aggiungono progetti nel settore dei semiconduttori e del solare in Texas; nel complesso, Tesla indica un programma di investimenti che potrebbe superare i 25 miliardi di dollari, la stessa cifra già anticipata al mercato in occasione dei risultati del secondo trimestre, anche se l’azienda non ha ancora fissato una somma precisa per il solo 2026.

Avere 30 miliardi di dollari già disponibili ha comunque un costo visto che Tesla deve pagare alcune commissioni per mantenere aperte le linee di credito, anche senza utilizzarle, il che è un prezzo comunque limitato rispetto alla possibilità di avere una grossa riserva di denaro pronta all’uso senza dover cercare nuovi capitali proprio nel momento in cui gli investimenti aumentano.

La nuova linea di credito non sembra quindi pensata per pagare le spese quotidiane o tappare un buco nei conti, ma per costruire un cuscinetto finanziario molto più grande proprio mentre l’azienda si prepara a spendere parecchio su intelligenza artificiale, robotaxi, robot e nuove infrastrutture.

Resta da vedere se la crescita più lenta rispetto al 2023 e le scorte di auto elettriche invendute spingeranno la società a intaccare per la prima volta questa riserva.