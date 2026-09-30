Una delle novità più importanti introdotta da Apple con iPhone 18 Pro e Pro Max è rappresentata dalla fotocamera con apertura variabile, una soluzione già adottata da altre aziende in passato.

Il sensore principale del nuovo melafonino ha una risoluzione da 48 megapixel con formato 1/1.28″ e pixel da 1,22 micron e può contare su un meccanismo regolabile che si muove in un intervallo compreso tra f/4.0 e f/1.48, aprendosi o restringendosi in base alle condizioni di scatto.

Grazie a questo sistema, gli utenti possono avere maggiori possibilità di gestione per quanto riguarda l’esposizione generale dell’immagine, la resa in condizioni di scarsa illuminazione e il controllo della profondità di campo.

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Final Cut Camera supporta la novità di iPhone 18 Pro

Buone notizie per chi ha acquistato uno dei nuovi smartphone di Apple (o per chi sta valuntando di farlo) arrivano da Final Cut Camera, popolare app companion di Final Cut Pro per iPad, che consente agli utenti di registrare live in modalità multicamera con una serie di iPhone.

Ebbene, in virtù di un nuovo aggiornamento, l’applicazione è ora in grado di supportare l’apertura variabile di iPhone 18 Pro, consentendo agli utenti di scegliere se dare priorità all’apertura o alla velocità dell’otturatore oppure se usare le modalità manuali durante la registrazione dei video.

Non manca, infine, il supporto agli effetti della modalità Cinema, con la possibilità di sfruttare le funzioni ProRes ed Apple Log.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare la nuova versione di Final Cut Camera (richiede iOS 26.6 o una versione superiore del sistema operativo di Apple), potete scaricarla gratuitamente dall’App Store seguendo questo link.