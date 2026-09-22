A pochissimi giorni dal debutto di iPhone 18 Pro sui mercati di tutto il mondo (avvenuto lo scorso 18 settembre), già si comincia a parlare di iPhone 20 Pro, ovvero il modello successore che celebrerà i 20 anni dall’uscita del primo iPhone in assoluto. In particolare un leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato i primi dettagli inerenti il suo schermo e il suo design: scopriamoli insieme.

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iPhone 20 Pro: aumentano (di poco) i pollici, cambia il design

Mentre gli schermi di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max si sono grossomodo mantenuti sulle dimensioni dei precedenti (rispettivamente da 6,3 e 6,9 pollici di diagonale), iPhone 20 Pro potrebbe invece offrire un leggero passo in avanti, pari a 0,1 pollici extra, seguito da iPhone 20 Pro Max, il cui aumento si attesterebbe ad appena 0,06 pollici. Miglioramenti marginali anche per la risoluzione, che dovrebbe aumentare di qualche unità rispetto ai 2622×1206 pixel e ai 2868×1320 pixel dei modelli attuali. Nessun miglioramento sostanziale per la densità di pixel, che dovrebbe attestarsi sui 460 ppi, in linea con i precedenti modelli.

I primi rumor risalenti ad aprile e provenienti dall’informatore Digital Chat Station sostengono che Apple starebbe collaborando con Samsung per realizzare un display personalizzato per l’occasione capace di prendere nettamente le distanze dai design precedenti, caratterizzato da una decisa curvatura su tutti e quattro i lati, eed essenzialmente privo di cornici visibili. A questo si aggiunge poi un’indiscrezione risalente a maggio, secondo cui iPhone 20 Pro potrebbe dire addio alla Dynamic Island, con il sensore della fotocamera anteriore e il sensore Face ID integrati sotto al display e un piccolo punch-hole centrale.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta delle prime voci di corridoio in merito ai nuovi modelli, che dovranno dunque essere confermate (o meno) da parte della compagnia di Cupertino: attendiamo quindi le prime informazioni ufficiali a tal proposito da parte di Apple, che arriveranno non prima di settembre dell’anno prossimo.