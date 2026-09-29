Anche per Roborock la Festa delle Offerte Prime di Amazon inizia in anticipo. Già da oggi, 29 settembre 2026, possiamo trovare le soluzioni top di gamma e di fascia media del brand in promozione sul noto shop online, con ribassi fino a 800 euro che proseguiranno fino al 7 ottobre (salvo esaurimento scorte). Scopriamo insieme le offerte più interessanti da non lasciarsi sfuggire.

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Le offerte anticipate Roborock per la Festa delle Offerte Prime di Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando, e si terrà il 6 e il 7 ottobre 2026: manca esattamente una settimana all’evento, ma in casa Roborock le proposte sono partite in anticipo, coinvolgendo alcuni dei modelli più apprezzati tra robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili. La campagna promozionale è attiva dal 29 settembre al 7 ottobre 2026 con sconti fino a 800 euro, e coinvolge differenti tipologie di device, pensati sia per coloro che cercano le più recenti tecnologie di pulizia sia per chi approccia lo smart cleaning per la prima volta.

Diamo un’occhiata a una selezione dei modelli protagonisti dell’iniziativa su Amazon. Per sfruttarla è necessario essere abbonati Amazon Prime.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock in offerta

In prima fila troviamo Roborock Saros 20 Set, uno dei modelli di punta della gamma: parliamo di un robot aspirapolvere e lavapavimenti guidato dal sistema di navigazione autonomo StarSight 2.0 (con fotocamera 3D ToF e sensore RGB), che gli permette di mappare l’ambiente con precisione ed evitare gli ostacoli.

Il suo cuore tecnologico vanta il motore digitale HyperForce con una potenza di aspirazione da ben 36.000 Pa, affiancato dal sistema Dual Anti-Tangle per evitare grovigli di peli e capelli. Il robot può superare soglie a doppio strato da 4,5 + 4,3 cm grazie al telaio intelligente AdaptiLift Chassis 3.0. La manutenzione è automatizzata dalla nuova stazione di ricarica multifunzione avanzata, che lava i moci ad alta temperatura fino a 75°C e li asciuga con aria calda a 45°C.

Roborock Saros 20 Set è disponibile in offerta su Amazon a 949 euro invece di 1499 (sconto di 550 euro).

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Proseguiamo con Roborock Qrevo S Pro Set, robot che offre una potenza di aspirazione HyperForce di 18.500 Pa abbinata alla spazzola laterale Anti-Tangle, studiata per raccogliere sporco e capelli senza ostruzioni. La stazione multifunzione assicura una gestione “hands-free” delle pulizie e la massima igiene trattando i moci con un lavaggio ad alta temperatura fino a 75°C e una successiva asciugatura con aria calda a 45°C, così da prevenire batteri e cattivi odori.

Il prezzo di questo modello è più abbordabile: su Amazon potete trovare Qrevo S Pro Set a 349,99 euro invece di 599,99 (sconto di 250 euro).

Sempre sulla fascia media (lato prezzo) troviamo Roborock Qrevo Curv 2 Flow, il primo della gamma a proporre un rullo motorizzato extra-large estensibile, studiato per non trascurare i bordi. A bordo spicca la tecnologia SpiraFlow, che gestisce un flusso d’acqua costante e controllato che irrora il rullo in tempo reale. Insieme con il raschietto dedicato, questa funzione assicura che la superficie pulente venga lavata mentre è in movimento, eliminando residui e umidità in eccesso.

Il rullo assicura fino a 220 giri al minuto per una rimozione altamente efficiente delle macchie, mentre il suo doppio design antigroviglio previene blocchi dovuti alla raccolta di peli e capelli, riducendo gli interventi manuali. E per i tappeti? Quando li incontra, il robot solleva il rullo, mentre l’innovativa barriera Roller Shield si dispiega, così da mantenerli asciutti e puliti.

Qrevo Curv 2 Flow è disponibile in offerta su Amazon a 449,99 euro invece di 899 (sconto di oltre 449 euro).

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Restando sui robot, in sconto troviamo poi Roborock Saros 10R, che combina il sistema di navigazione autonomo StarSight 2.0 (con tecnologia 3D ToF e rilevamento ostacoli RGB) con un’ampia flessibilità d’uso. La sua struttura dotata di Liftable Design coordina il sollevamento di telaio, spazzola principale e spazzola laterale del mop per adattarsi a qualsiasi tipo di superficie o ostacolo, e il sistema Dual Anti-Tangle garantisce una rimozione dei peli e dei capelli pari al 100%, rendendo superflui gli interventi manuali.

Saros 10R è in offerta su Amazon a 699,99 euro invece di 1499,99 (sconto di 800 euro).

Le proposte anticipate di Roborock per la Festa delle Offerte Prime di Amazon includono anche Qrevo Edge 2 Set, robot che offre lavaggio avanzato con doppia certificazione per la rimozione dei batteri e una formula che riduce al minimo gli aloni e le macchie d’acqua. Mette a disposizione una forza aspirante di 25.000 Pa e sfrutta il sistema Dual Anti-Tangle. Può riconoscere oltre 280 tipi di oggetti, così da evitarli con precisione, e dispone di un corpo ultra-sottile da soli 7,98 cm con sensore LDS retrattile, che gli permette di passare agevolmente sotto ogni mobile.

Qrevo Edge 2 Set è in offerta su Amazon a 519,99 euro invece di 899,99 (sconto di 380 euro).

Chiudiamo le principali offerte Roborock lato robot con Qrevo 2 Pro Set, modello che propone una forza di aspirazione HyperForce fino a 25.000 Pa e una pulizia senza grovigli grazie al sistema che combina una spazzola laterale anti-groviglio con la spazzola principale DuoDivide. Il robot integra la tecnologia FlexiArm per pulire i bordi e gli angoli, e arriva insieme alla stazione di ricarica con svuotamento automatico, in grado di eseguire la pulizia del panno al alta temperatura (75°C) e di asciugarlo con aria calda (45°C). Il profilo sottile di 9,65 cm semplifica le pulizie sotto letti, divani e armadi.

Qrevo 2 Pro Set è disponibile in offerta su Amazon a 449,99 euro invece di 699,99 (sconto di 250 euro).

Ci sono anche aspirapolvere e lavapavimenti senza fili

Come anticipato, tra le offerte Roborock troviamo anche aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, pensati per chi necessita di pulizie più profonde e “manuali”.

Roborock F25 Steam Set può rivelarsi la soluzione ideale per chi cerca forza lavante e igienizzante abbinata alla massima maneggevolezza. Con una potenza di 25.000 Pa, questo prodotto wet&dry si distingue per la tecnologia VaporFlow, capace di erogare vapore continuo ad alta temperatura contro lo sporco più ostinato, senza il bisogno di utilizzare additivi chimici.

Propone un design completamente reclinabile a 180° con tecnologia FlatReach 2.0 (per distendersi in orizzontale), e include la tecnologia JawScrapers: le lame, che rimuovono attivamente peli e capelli dal rullo durante il funzionamento, garantiscono un tasso di aggrovigliamento dello 0% e azzerano la necessità di intervenire manualmente per sbrogliare la spazzola.

F25 Steam Set è disponibile in offerta su Amazon a 399 euro invece di 599 (sconto di 200 euro).

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Chiudiamo la selezione con Roborock F25 Ultra, il primo aspirapolvere per umido e secco del suo genere, che offre due potenti modalità di pulizia ad alta temperatura (vapore e acqua calda). La modalità VaporFlow rilascia un getto di vapore ad alta intensità (fino a 180°C), risultando ideale per lo sporco secco e le macchie ostinate, oltre che per la rimozione dei batteri superiore al 99,99% e una riduzione degli allergeni.

Ad affiancare la modalità a vapore c’è la modalità WaveFlow, ideale per sciogliere il grasso con un flusso di acqua calda continuo (a 86°C). Risulta efficace sullo sporco e al contempo delicato sui pavimenti, e promette fino a tre anni di utilizzo senza intasamenti grazie al sistema anticalcare con filtri integrati. F25 Ultra può appiattirsi fino a 180° per facilitare il passaggio sotto i mobili e offre una potenza di aspirazione di 22.000 Pa, una pressione di 33 N e il sistema SildeTech 2.0.

F25 Ultra è in offerta su Amazon a 479 euro invece di 699 (sconto di 220 euro).

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Per scoprire tutti gli sconti anticipati di Roborock per la Festa delle Offerte Prime di Amazon potete seguire il link qui in basso.

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