Un leak trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato le colorazioni e un formato inedito della nuova (dodicesima, ad esser precisi) generazione di Kindle, a due anni di distanza dall’uscita del precedente modello di lettore e-book di Amazon sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Kindle: le novità svelate da un leak

I render condivisi dall’informatore Roland Quandt avrebbero messo in mostra la nuova generazione di Kindle, che dovrebbe essere disponibile al lancio in diverse colorazioni pastello e presentare anche due varianti, nonostante non sia al momento specificata la discriminante tra le due, eccezion fatta per la cornice. Nella prima versione presentata nelle colorazioni Nero, Verde e Azzurro, infatti, la cornice apparirebbe maggiormente “a filo” rispetto al display, mentre nella controparte in Lavanda e Blu Scuro ci sarebbe uno scalino tra la cornice e il display sottostante.

Quel che appare più evidente sono senz’ombra di dubbio i bordi maggiormente arrotondati del display, che restituiscono un aspetto più uniforme con la cornice circostante del dispositivo, oltre che il tasto di accensione / spegnimento riposizionato a destra rispetto alle generazioni di Kindle precedenti (che lo presentavano in basso), in linea con quel che accade con qualsiasi smartphone disponibile sul mercato.

A differenza dei precedenti modelli però, il logo di Amazon non appare da nessuna parte: è infatti visibile unicamente la scritta “Kindle” in corrispondenza della parte inferiore del dispositivo, oltre che sulla scocca posteriore. Una delle possibili discriminanti tra le rispettive versioni potrebbe essere la dimensione, ma per ora non c’è nulla di confermato a tal proposito. A questi modelli dovrebbe poi accompagnarsi una controparte dedicata ai bambini, fornita per l’occasione di una custodia protettiva.

Al momento non conosciamo nessun dettaglio in merito ai prezzi di listino delle rispettive varianti (che dovrebbero assestarsi indicativamente sui 160 euro), nè tantomeno la data d’uscita sul mercato: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Amazon, che arriveranno senz’ombra di dubbio nel corso delle prossime settimane o mesi.