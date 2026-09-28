Nelle scorse ore Qualcomm ha annunciato di avere rinnovato il suo accordo globale di licenza dei brevetti con Apple, con efficacia a partire da aprile 2027.

Purtroppo il popolare chipmaker non ha fornito dettagli relativi all’accordo, limitandosi ad esprimere soddisfazione per il rinnovamento di questa partnership con il colosso di Cupertino.

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Il nuovo accordo tra Qualcomm ed Apple

Stando a quanto è possibile apprendere, questo accordo sui brevetti dovrebbe essere separato da quello siglato tra le due aziende per la fornitura ad Apple di modem cellulari per gli smartphone del colosso di Cupertino fino al 2026 e, pertanto, la transizione avviata da Apple per l’utilizzo di propri modem progettati su misura dovrebbe proseguire.

E a tal proposito, tra gli ultimi modelli di iPhone lanciati da Apple soltanto la versione statunitense di iPhone 18 Pro Max ha ancora un modem di Qualcomm mentre in tutti gli altri Paesi lo smartphone può contare su un modem C2, così come iPhone 18 Pro e iPhone Duo.

Ricordiamo che, in seguito ad una lunga battaglia legale, Apple e Qualcomm nel 2019 hanno raggiunto un accordo che prevedeva una licenza per i brevetti della durata di sei anni, con decorrenza da aprile 2019 e alla scadenza è stata esercitata un’opzione di proroga di due anni.

La nuova scadenza di tale accordo, pertanto, è per il momento fissata per il 31 marzo 2027 ma pare vi sia la possibilità di esercitare un’ulteriore opzione di proroga per altri due anni, quindi è possibile che l’accordo tra le due aziende possa proseguire fino al 31 marzo 2029. Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.