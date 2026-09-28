Chi possiede una Nintendo Switch Lite sa bene quanto sia scomodo dover staccare i Joy-Con dal dock ogni volta che la batteria si scarica durante una sessione di gioco prolungata. Joy-Con Charging Grip di Nintendo risolve proprio questo fastidio, permettendo di ricaricare i controller mentre si continua a giocare senza interruzioni. Il prezzo di questo accessorio ufficiale è crollato in maniera decisamente significativa rispetto al listino abituale, toccando un livello che non si vedeva da tempo. Vediamo insieme perché vale la pena approfittarne subito.

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Joy-Con Charging Grip: ricarica infinita per le vostre sessioni di gioco

Il Charging Grip nasce come evoluzione diretta del Joy-Con Grip standard incluso di serie con Nintendo Switch. La differenza sostanziale sta nella funzione di ricarica integrata: mentre l’impugnatura base si limita a unire i due Joy-Con creando un controller tradizionale, questa versione li ricarica contemporaneamente mentre sono in uso, eliminando alla radice il problema dell’autonomia durante le partite più lunghe.

Dal punto di vista tecnico l’accessorio integra una porta USB Type-C, un LED giocatore, un LED dedicato allo stato di ricarica e l’attacco per il laccetto di sicurezza. Nella confezione è incluso anche il cavo USB-C necessario per l’alimentazione, in grado di ricaricare entrambi i controller inseriti in simultanea.

Tra le caratteristiche principali:

Compatibilità con Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED (non compatibile con i nuovi Joy-Con 2 di Switch 2)

con Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED (non compatibile con i nuovi Joy-Con 2 di Switch 2) Design ergonomico pensato per un’impugnatura naturale e confortevole anche nelle sessioni più lunghe

pensato per un’impugnatura naturale e confortevole anche nelle sessioni più lunghe Possibilità di giocare durante la ricarica , senza dover interrompere la partita

, senza dover interrompere la partita Compatibilità con qualsiasi coppia di Joy-Con originali, ideale per chi ne possiede di aggiuntivi

È bene ricordare che la confezione non include i Joy-Con, che vanno acquistati separatamente: l’accessorio è pensato soprattutto per chi possiede già una coppia extra di controller o utilizza Switch Lite, sprovvista di dock di ricarica. Molti utenti lo trovano particolarmente utile anche per chi possiede quattro Joy-Con e necessita di ricaricarli tutti contemporaneamente.

Offerta al minimo: sconto pazzesco su Amazon

Il prezzo di listino di Joy-Con Charging Grip si aggira solitamente intorno ai 29,99€, ma su Amazon.it è ora disponibile a soli 9,99€, con uno sconto che sfiora il 67%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo accessorio, un’occasione difficile da lasciarsi sfuggire per chi cerca una soluzione pratica al problema dell’autonomia dei Joy-Con. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garanzia di affidabilità e tempi di consegna rapidi.

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