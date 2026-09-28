Uno smartwatch rugged lanciato appena il 19 febbraio 2026 a 549,90 euro che scende già a un prezzo mai visto prima è il tipo di notizia che fa drizzare le antenne agli appassionati di outdoor. Amazfit T-Rex Ultra 2 arriva su Amazon con uno sconto che porta il prezzo al minimo storico assoluto, un’occasione più unica che rara per chi aspettava il momento giusto per assicurarsi la cassa in titanio grado 5 più grande mai realizzata dal brand olandese.

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Amazfit T-Rex Ultra 2, il titano da 51mm pensato per le spedizioni estreme

La costruzione di questo smartwatch non lascia spazio a compromessi. La cassa da 51mm x 51mm x 14,3mm unisce titanio di grado 5 e polimero rinforzato con fibra di vetro, per un peso complessivo di 89,2 grammi che rimane sorprendentemente contenuto vista la robustezza garantita. Il display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 e protezione in vetro zaffiro raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit, leggibile perfettamente anche sotto il sole più intenso o riflesso dalla neve, con supporto touch anche indossando i guanti.

Il vero punto di forza però è l’autonomia: la batteria da 870 mAh garantisce fino a 30 giorni di utilizzo standard, oppure 50 ore con GPS dual-band attivo, un salto del 74% rispetto alla generazione precedente senza incremento significativo del peso. Il posizionamento satellitare sfrutta sei sistemi con supporto dual-band, abbinato a mappe topografiche a colori precaricate per il routing offline, ricerca POI e ricalcolo automatico del percorso, il tutto senza necessità di abbonamenti o connessione allo smartphone.

Tra le funzioni distintive spicca la torcia dual-mode integrata con modalità Boost e SOS, pensata per trekking notturni o emergenze impreviste. Le certificazioni 10ATM e resistenza a -30°C, unite al supporto per immersioni fino a 45 metri, completano un profilo pensato per alpinisti, trail runner e chi affronta spedizioni multi-day. Con 64GB di storage interno e oltre 180 modalità sportive, il dispositivo è compatibile sia con Android che iOS, integrandosi con l’app Zepp per monitorare performance, recupero e qualità del sonno.

Sconto e prezzo minimo per T-Rex Ultra 2

Il prezzo di listino di 549,90 euro scende ora a 449,98 euro su Amazon, un risparmio di 99,92 euro che corrisponde a uno sconto del 18%. Considerando che il prodotto è stato lanciato pochissimo tempo fa, ritrovarselo già al minimo storico è un’opportunità da cogliere al volo, specialmente pensando che modelli concorrenti come Garmin Fenix 7 Pro o Suunto Vertical partono da cifre ben più alte, spesso con mappe a pagamento in abbonamento. L’offerta è attiva su Amazon.it, ma la disponibilità di questo tipo di sconti tende a essere limitata nel tempo.

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