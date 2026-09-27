Un monitor QD-OLED da 32 pollici con refresh rate a 240Hz normalmente si aggira su cifre che fanno storcere il naso a molti appassionati. KOORUI S3241XO rompe questo schema proponendo un pannello Samsung di ultima generazione a un prezzo che raramente si vede per questa categoria di prodotto. Il dato più interessante? Il prezzo attuale rappresenta il minimo storico per questo modello, sceso in modo significativo rispetto alle quotazioni precedenti. Vediamo come questo monitor riesce a coniugare prestazioni da top di gamma e convenienza.

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KOORUI S3241XO: quando il QD-OLED incontra la velocità pura

Il cuore di questo monitor è un pannello Samsung QD-OLED con risoluzione 4K UHD (3840×2160) e una densità di pixel che regala una nitidezza impressionante su ogni singolo dettaglio. La combinazione tra tecnologia Quantum Dot e OLED garantisce un contrasto infinito da 1.500.000:1, con neri assoluti che nessun pannello LCD potrà mai eguagliare. A completare il quadro cromatico arrivano il 100% dello spettro sRGB e il 98-99% del DCI-P3, con supporto 10-bit per 1,07 miliardi di colori: numeri che soddisfano sia i gamer più esigenti che i content creator alla ricerca di precisione cinematografica.

Sul fronte prestazionale, KOORUI S3241XO monta un refresh rate di 240Hz abbinato a un tempo di risposta di soli 0,03ms GTG, valori che eliminano praticamente ogni traccia di motion blur e ghosting. La tecnologia AMD FreeSync Premium assicura fluidità anche nei titoli più concitati, mentre la certificazione HDR True Black 400 valorizza ogni scena scura senza compromessi.

Tra le altre caratteristiche degne di nota:

Connettività completa con doppia HDMI , DisplayPort 1.4 e USB-C con Power Delivery

, e Sistema anti burn-in intelligente , fondamentale per prolungare la vita di un pannello OLED

, fondamentale per prolungare la vita di un pannello OLED Ergonomia completa : regolazione in altezza, tilt, swivel e pivot, oltre al supporto VESA 100x100mm

: regolazione in altezza, tilt, swivel e pivot, oltre al supporto Modalità Eye Care con bassa emissione di luce blu e tecnologia no-flicker

con bassa emissione di luce blu e tecnologia no-flicker Compatibilità totale con PS5 e Xbox Series X

Il piccolo neo riguarda l’assenza di speaker integrati e una luminosità di picco di 250 cd/m², leggermente inferiore rispetto ai modelli HDR1000. Dettagli che passano in secondo piano di fronte a un pacchetto tecnico così completo.

Prezzo mai così basso: l’offerta che aspettavate

Il prezzo di listino di 599,99€ scende oggi a soli 425,93€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 29% e un risparmio concreto di quasi 175€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo monitor, un’occasione difficile da ignorare per chi cerca un pannello QD-OLED 4K a 240Hz senza svenarsi. La disponibilità è garantita direttamente tramite Amazon.it, ma vista la natura delle offerte lampo è consigliabile non aspettare troppo prima di completare l’acquisto.

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