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Renault 8 Gordini Concept: la Gorde diventa elettrica

Renault continua a far parlare di sé con le sue reinterpretazioni elettriche in stile retrò, e stavolta tocca a un’icona del rally anni Sessanta. La casa francese ha svelato il Renault 8 Gordini Concept, una coupé elettrica da 270 CV che riporta in vita la “Gorde” del 1964 con un powertrain a batteria e un look che mescola memoria e modernità.

La Gordini 8, dalla pista alla presa di corrente

Per capire di cosa stiamo parlando bisogna tornare al 1964, quando la Renault 8 Gordini debuttò con un quattro cilindri da 95 CV montato dietro l’asse posteriore. Una configurazione che la rendeva nervosa al limite, con sovrasterzi di potenza improvvisi capaci di spaventare anche i piloti più esperti, soprattutto su fondi viscidi o ghiaiosi. Nelle mani giuste, però, la Gorde offriva prestazioni da vera auto da corsa e si guadagnò la fama di “auto scuola” per una generazione di piloti, tra cui il campione francese di rally Jean Ragnotti.

Il merito di quella piccola belva va in gran parte ad Amédée Gordini, un ingegnere così abile nell’estrarre potenza da motori di piccola cilindrata che i colleghi lo chiamavano “il mago”. Si racconta che lavorasse direttamente alla fresatrice invece che al tavolo da disegno, istruendo i macchinisti su come tagliare i pezzi e mettendo i progetti su carta solo in un secondo momento. Nel 1966 Renault aggiunse un cambio a cinque marce, portando la potenza a 110 CV (82 kW) e la velocità massima dichiarata a 175 km/h.

270 cv, motore posteriore e un design tutto interno

Il concept mantiene la fedeltà meccanica all’originale: il powertrain resta posteriore con trazione posteriore, ma al posto del quattro cilindri a benzina c’è un’unità elettrica da 270 CV, ovvero 201 kW. Le dimensioni raccontano di una vettura compatta e larga, 4,12 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza e appena 1,27 metri di altezza, con sospensioni, cerchi e alettoni moderni per tenere incollata a terra tutta quella potenza.

“Abbiamo aggiornato lo stile distintivo della Renault 8 originale, che era praticamente simmetrica tra avantreno e retrotreno, per darle un aspetto più dinamico. Con le linee fluide dell’abitacolo, la carreggiata larga, i passaruota pronunciati e i cerchi da 19 pollici all’anteriore e 20 al posteriore, sembra abbracciare la strada. La scelta di rendere più grandi le ruote posteriori crea una sensazione visiva di slancio: un omaggio alla configurazione posteriore che era il marchio di fabbrica del divertimento di guida offerto dall’originale”, spiega Alexandre Malval, VP Design di Renault.

A differenza dei precedenti reboot del marchio, come il restomod R17 realizzato con il designer Ora Ïto o la Renault 5 Diamant creata con Pierre Gonalons, questa volta il progetto è interamente interno. I designer del brand hanno consegnato “spontaneamente” più di 300 schizzi, fondendo heritage e linguaggio contemporaneo, o proponendo soluzioni più vicine al mondo GT. Solo due proposte sono arrivate alla fase successiva, realizzate come modelli in scala 2:5: questo ha permesso al team di confrontarle e costruire quello che l’azienda definisce “un nuovo progetto guida”.

Nemmeno il colore è stato lasciato al caso. Il blu Renault di questa interpretazione non è quello delle Clio Williams né quello di concept più recenti come la Filante Record 2025 o la Beach: la tinta nasce da una costruzione a tre strati, che combina madreperla e un legante blu per maggiore profondità e ricchezza.

“Il colore della concept car è ispirato al Bleu de France, la tonalità firma della Renault 8 Gordini originale. Questo reboot moderno si basa su una costruzione in tre strati, che unisce madreperla e un legante colorato di blu per dare maggiore profondità e ricchezza. Sotto la luce, la sfumatura storica di blu si intravede lungo i bordi, rivelando appieno le linee scolpite della carrozzeria”, racconta Thomas Altet, designer colori e materiali.

Sei fari rotondi e un abitacolo da corsa

All’esterno i richiami al passato sono evidenti: sei fari rotondi, passaruota squadrati, il badge Gordini in versione modernizzata e l’iconica doppia striscia bianca. Dentro, l’atmosfera è dichiaratamente rallystica. Il cruscotto è dominato da una fascia in alluminio spazzolato che corre da pilastro a pilastro e ospita sei quadranti rotondi, mentre una seconda lastra dello stesso materiale accoglie i comandi tra i due sedili. Renault dichiara di aver progettato l’abitacolo per ridurre le distrazioni e lasciare che chi guida si concentri sulla strada, arrivando a inserire persino un cronometro al centro della plancia. I sedili a guscio sono rivestiti al centro e sullo schienale in velluto a coste blu, mentre i pannelli porta in Alcantara completano l’atmosfera da vettura da competizione.

Le immagini del concept mostrano una due posti compatta, con proporzioni che sottolineano la carreggiata larga e l’assetto raso terra. C’è però un dettaglio che frena gli entusiasmi di chi sperava di vederla in concessionaria: Renault non ha piani per portare la 8 Gordini in produzione di serie, quindi questo esercizio di stile resta per ora un prototipo destinato a far discutere appassionati e puristi della Gorde originale.