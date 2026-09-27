Apple Watch Series 11 GPS + Cellular in finitura Jet Black raggiunge in queste ore un prezzo mai visto prima su Amazon. Non si tratta di uno sconto eclatante, ma di un aggiustamento mirato che porta il prezzo a un nuovo minimo storico, interessante per chi seguiva da tempo l’andamento di questo modello con connettività cellulare integrata. La cassa da 42 mm abbinata al Cinturino Sport nero in taglia M/L rappresenta una delle combinazioni più richieste della gamma 2025. Vediamo insieme i dettagli tecnici e quelli dell’offerta.

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Apple Watch Series 11: salute, autonomia e connettività senza compromessi

La generazione Series 11 introduce novità concrete soprattutto sul fronte del monitoraggio della salute. Il nuovo parametro di qualità del sonno si affianca a funzioni già consolidate come l’elettrocardiogramma (ECG), la misurazione dell’ossigeno nel sangue e le notifiche automatiche in caso di frequenza cardiaca anomala. Tutti i dati raccolti, incluso quelli registrati durante la notte, sono consultabili tramite l’app Parametri Vitali.

Sul fronte fitness, il dispositivo offre parametri avanzati come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento, utili per chi si allena con costanza. A completare il pacchetto ci sono tre mesi gratuiti di Apple Fitness+, inclusi nell’acquisto.

L’autonomia raggiunge le 24 ore di utilizzo normale, con una ricarica rapida che restituisce fino a 8 ore di autonomia in soli 15 minuti, un dettaglio non scontato per chi usa lo smartwatch anche di notte per il monitoraggio del sonno.

Essendo la versione GPS + Cellular, questo modello permette di:

effettuare chiamate e inviare messaggi senza iPhone nelle vicinanze

ascoltare musica in streaming direttamente dal polso

ricevere notifiche restando connessi tramite rete cellulare, oltre a GPS, Wi-Fi e Bluetooth

Il dispositivo dispone inoltre di 64 GB di memoria interna, sistema operativo watchOS e resistenza all’acqua fino a 164 piedi (circa 50 metri), caratteristica che lo rende adatto anche al nuoto. La cassa in alluminio Jet Black è una delle finiture più ricercate di questa generazione, abbinata qui al Cinturino Sport nero, pensato per un uso quotidiano e sportivo.

Sconto contenuto ma prezzo mai visto prima

Il prezzo passa da 579€ a 529€, con un risparmio di 50 euro e uno sconto di circa il 9%. Non è la percentuale più alta mai registrata su questo modello, ma rappresenta comunque il prezzo più basso mai rilevato finora per la versione GPS + Cellular 42mm Jet Black con Cinturino Sport nero in taglia M/L. L’offerta è disponibile su Amazon, store dove il prodotto risulta attualmente in stock e pronto per la spedizione.

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