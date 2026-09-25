Apple ha appena rialzato i prezzi su Mac mini M6 e Mac Studio M5 Ultra, eppure c’è un accessorio del suo catalogo che segue la direzione opposta. Mentre il resto della gamma diventa più caro, il Panno per la Pulizia Apple, diventato negli anni un vero e proprio caso mediatico per il suo prezzo giudicato eccessivo, viene sostituito da una nuova versione e proposto a una cifra decisamente più bassa rispetto al passato. Un dettaglio che stona con la politica commerciale abituale del marchio, e che merita di essere approfondito. Ecco cosa cambia e dove conviene acquistarlo.



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Apple panno per la pulizia, il nuovo modello che pulisce (anche) il portafoglio

Il nuovo Apple Polishing Cloth, lanciato ad agosto 2026 in concomitanza con i nuovi Mac, è la versione aggiornata del panno introdotto per la prima volta nel 2021 come accessorio dedicato alla pulizia dei display con vetro nano-texture, tecnologia utilizzata su Pro Display XDR, Studio Display, MacBook Pro e iMac. Nonostante il debutto sia passato alla storia più per le ironie sul prezzo che per le sue qualità, il prodotto si è rivelato un successo commerciale sorprendente, tanto da esaurire le scorte in poche settimane.

Dal punto di vista tecnico, Apple non ha comunicato modifiche sostanziali rispetto al modello originale. Le specifiche restano le stesse:

Materiale : microfibra morbida e non abrasiva

: microfibra morbida e non abrasiva Colore : bianco/off-white

: bianco/off-white Compatibilità : quasi 150 dispositivi Apple , da iPhone 5 in poi, passando per iPad, Mac, Apple Watch e display esterni

: quasi , da iPhone 5 in poi, passando per iPad, Mac, Apple Watch e display esterni Design : due strati di tessuto incollati, secondo l’analisi di iFixit

: due strati di tessuto incollati, secondo l’analisi di iFixit Confezione: aggiornata in versione plastic-free, senza involucri in plastica

La particolarità che rende questo panno adatto anche ai display più delicati è proprio la compatibilità con il vetro nano-texture opaco, superficie che richiede materiali specifici per evitare graffi o aloni, cosa che i panni generici in microfibra non sempre garantiscono con la stessa sicurezza dichiarata da Apple.

Sconto del 60%: da 25€ a 10€ su Amazon

I numeri raccontano bene quanto sia insolita questa mossa. Il panno originale veniva venduto a 25€ dal 2021, un prezzo che ne aveva fatto un simbolo delle strategie di pricing Apple. Con l’arrivo del nuovo modello, il costo scende a 10€, con un risparmio di 15€ e uno sconto pari al 60% rispetto al listino precedente.

L’offerta è disponibile su Amazon, anche se al momento del lancio si è verificato un disallineamento tra store: alcuni rivenditori terzi potrebbero ancora mostrare il vecchio prezzo di 25€ in attesa di aggiornamento. Per chi cerca invece il modello originale del 2021 come pezzo da collezione, questo resta acquistabile separatamente, sempre a listino pieno. Per restare aggiornati su tutte le offerte Apple, conviene tenere sotto controllo periodicamente il catalogo.

