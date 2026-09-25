La grande fabbrica di batterie che CATL sta costruendo a Debrecen, in Ungheria, ha raggiunto una nuova fase del suo sviluppo. Il colosso cinese ha infatti avviato la produzione di prova sulle prime due linee dedicate alle celle, un passaggio necessario per verificare il corretto funzionamento di macchinari e processi prima dell’avvio della produzione in serie.

I test sono iniziati il 22 settembre 2026, dopo che CATL ha ottenuto tutti i permessi necessari. Si tratta di un momento particolarmente importante per un progetto industriale che punta a diventare uno dei principali poli produttivi dell’azienda al di fuori della Cina e a rafforzare la presenza di CATL nella filiera europea delle auto elettriche.

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CATL inizia i test dopo il completamento dell’iter autorizzativo

Il progetto dello stabilimento di Debrecen era stato annunciato nell’agosto 2022 e rappresenta il secondo impianto europeo di CATL, dopo quello realizzato in Germania. L’obbiettivo è produrre batterie direttamente in Europa, così da servire più da vicino i costruttori automobilistici del continente.

La costruzione del primo edificio destinato alla produzione delle celle è iniziata nell’estate del 2023 e, in poco più di tre anni, il progetto è quindi arrivato alla fase della produzione di prova. Ad agosto CATL ha ottenuto il permesso di produzione e ha successivamente completato le condizioni previste dall’autorizzazione IPPC, il permesso ambientale integrato che disciplina le emissioni degli impianti industriali.

Prima del via libera, l’Ufficio governativo della contea di Hajdú-Bihar aveva effettuato diverse ispezioni per verificare la risoluzione di alcune criticità emerse durante il percorso autorizzativo e che avevano destato preoccupazione tra alcuni residenti della zona. Secondo quanto comunicato dalle autorità, CATL ha risolto tutte le carenze precedentemente individuate.

Lo stabilimento di Debrecen è destinato ad avere dimensioni particolarmente importanti, una volta completate tutte le strutture previste, raggiungerà infatti una capacità produttiva di 100 GWh, diventando la più grande base produttiva di CATL al di fuori della Cina.

L’impianto è pensato per fornire batterie ai principali costruttori automobilistici europei, molti dei quali negli ultimi anni hanno sviluppato una significativa capacità produttiva di veicoli elettrici proprio in Ungheria.

CATL inoltre, non parte da zero a Debrecen, l’azienda ha già iniziato a produrre moduli batteria nell’autunno del 2024 e finora ha raggiunto quota 537.000 moduli realizzati.

Secondo CATL, l’investimento avrà un impatto che va oltre il solo stabilimento di Debrecen, coinvolgendo anche l’economia ungherese e la filiera europea della mobilità elettrica.