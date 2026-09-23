Il governo riapre i cordoni della borsa per chi vuole installare una colonnina di ricarica domestica o condominiale, con un nuovo portale che aprirà tra pochi giorni per raccogliere le domande di chi ha già sostenuto la spesa o intende farlo a breve.

Ne avevamo già parlato quando erano arrivati i primi incentivi di questo tipo, con le stesse identiche cifre massime previste allora; questa nuova edizione riprende quella struttura, ma stavolta con un piano di finanziamento distribuito su più anni.

Apre alle 12:00 del 22 settembre il portale per la prenotazione del bonus colonnine domestiche, incentivo statale per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche residenti in Italia e condomìni.

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Come funziona la richiesta

Il bonus colonnine e wallbox 2026 copre l’80% della spesa per persone fisiche e condomini, con un massimo di 1.500 euro nel primo caso e 8.000 euro nel secondo, per un totale di 68 milioni di euro messi a disposizione da Invitalia e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, così ripartiti: 15 milioni per il 2026, altrettanti per ciascun anno dal 2027 al 2029 e 8 milioni per il 2030.

Per richiedere il bonus colonnine e wallbox bisogna collegarsi al portale ufficiale, il quale aprirà alle 12:00 del 22 settembre e chiuderà alle 12:00 del 31 gennaio 2027. È bene sapere inoltre che i fondi verranno distribuiti secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda: pertanto, chi arriva prima, riesce ad accedere più facilmente al contributo.

Un aspetto importante da tenere presente è che per il 2026 potranno essere presentate domande per colonnine e wallbox la cui installazione è stata completata nel periodo previsto per l’annualità 2026, ovvero dal 26 giugno al 31 dicembre 2026, con spese già sostenute.

Chi ha già effettuato i lavori di installazione deve quindi conservare con cura fatture e documentazione, da presentare al momento della domanda sul portale.

Le stesse cifre massime, 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per i condomini, non sono nuove: un decreto del 2022 aveva già introdotto un contributo dell’80% con esattamente gli stessi limiti di spesa, anche se all’epoca l’incentivo era inserito in un pacchetto più ampio che comprendeva anche bonus per l’acquisto di auto elettriche e ibride destinati alle famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro.

La nuova edizione 2026 riprende quindi una struttura già collaudata, ma la trasforma in una misura pluriennale con fondi distribuiti fino al 2030, segno di un impegno più strutturato rispetto all’intervento una tantum di quattro anni fa.

Cosa serve per installare una colonnina in casa

Prima di procedere con la richiesta del bonus, vale la pena ricordare quali requisiti tecnici debba soddisfare l’impianto elettrico domestico per ospitare una colonnina di ricarica: serve una linea dedicata con una potenza di almeno 3,7 kW, e se l’impianto attuale non la garantisce sarà necessario un potenziamento preventivo.

La linea dedicata deve inoltre essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale da 30 mA, un dettaglio da verificare con un elettricista qualificato prima ancora di procedere all’acquisto del dispositivo.

Le colonnine più diffuse si collegano direttamente alla rete elettrica domestica, con una struttura che ricorda quella di una tradizionale stazione di servizio, dotata di cavo e connettore al posto della classica pistola erogatrice; molti modelli integrano inoltre sistemi di identificazione, come RFID o app dedicate, che permettono di tenere traccia dei consumi energetici e, in alcuni casi, di applicare tariffe personalizzate a seconda di chi utilizza il punto di ricarica.