Chi corre con costanza sa quanto pesi ogni grammo al polso durante i lunghi allenamenti. Garmin Forerunner 265S in colorazione Black, con il suo design compatto da 42mm e appena 39 grammi, si propone come compagno ideale per chi cerca precisione senza rinunciare al comfort. Il display AMOLED touchscreen e l’autonomia fino a 15 giorni in modalità smartwatch fanno da cornice a un prezzo che scende sotto quota 350€ su Amazon. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo sportwatch e quali sono le condizioni dell’offerta attuale.

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Garmin Forerunner 265S: precisione GPS in formato compatto

La caratteristica più evidente di Forerunner 265S è il nuovo display AMOLED da 1,1 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, un netto salto rispetto ai 218x218px del precedente Forerunner 255. La lente in Corning Gorilla Glass 3 garantisce resistenza agli urti quotidiani, mentre la ghiera in polimero fibro-rinforzato contribuisce a mantenere il peso sotto controllo.

Tra le funzionalità che fanno la differenza per chi si allena seriamente troviamo:

SatIQ Technology e GPS Multi-Band , per un posizionamento accurato anche in ambienti complessi come città con grattacieli o percorsi boschivi

, per un posizionamento accurato anche in ambienti complessi come città con grattacieli o percorsi boschivi PacePro , per pianificare la strategia di gara con guida al passo basata su GPS

, per pianificare la strategia di gara con guida al passo basata su GPS Running Power al polso , utile per gestire lo sforzo in tempo reale

, utile per gestire lo sforzo in tempo reale Oltre 30 app sportive integrate, dal ciclismo al nuoto in acque libere

integrate, dal ciclismo al nuoto in acque libere Musica offline di serie, senza bisogno di varianti separate come in passato

Sul fronte del recupero, il dispositivo integra Morning Report, HRV status e Body Battery, strumenti che aiutano a capire quando spingere e quando riposare. L’autonomia resta uno dei punti di forza: fino a 24 ore in modalità GPS puro e fino a 15 ore con tutti i sistemi satellitari attivi in multibanda. La resistenza 5 ATM permette inoltre di utilizzarlo tranquillamente in piscina o al mare.

Rispetto al fratello maggiore Forerunner 265 da 46mm, le differenze si limitano a dimensioni e peso: stesso software, stesse funzionalità, ma cassa più contenuta e quindi più adatta a polsi sottili o a chi lo utilizza anche di notte per il monitoraggio del sonno. Per chi vuole approfondire l’intera gamma smartwatch Garmin, vale la pena consultare anche la nostra guida ai migliori sportwatch attualmente sul mercato.

Sconto e prezzo su amazon

Il prezzo di listino di Garmin Forerunner 265S si attesta normalmente intorno ai 419,99€, ma su Amazon è attualmente disponibile a 349,01€, con un risparmio di circa 71€ pari a uno sconto del 17%. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, con reso gratuito entro 30 giorni. Le recensioni parlano chiaro: 4,7 stelle su 5 con oltre 1.500 valutazioni, un ottimo segnale per chi cerca uno smartwatch GPS affidabile senza spendere una cifra eccessiva. Per approfondire le caratteristiche tecniche e le prove sul campo di questo e altri modelli, potete consultare le nostre recensioni wearable.

Per non perdere le prossime occasioni su smartwatch e dispositivi sportivi, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech e tenere d’occhio la sezione dedicata alle offerte wearable, mentre per chi cerca sconti clamorosi o veri e propri errori di prezzo su qualsiasi categoria di prodotto il riferimento è ErroriBomba.