L’Intelligenza Artificiale sta progressivamente uscendo dagli smartphone e dai PC per entrare in dispositivi sempre più personali, capaci di raccogliere informazioni durante l’intera giornata e utilizzarle per offrire risposte e servizi più contestuali. È proprio in questa direzione che Qualcomm sta costruendo una parte importante della propria strategia, con un’attenzione crescente verso la Personal AI e i dispositivi indossabili.

L’azienda ha ora annunciato, insieme a Global Health Connector, la Personal AI Health Alliance (PAIHA), una nuova comunità internazionale che riunisce realtà del settore sanitario, tecnologico e farmaceutico con l’obiettivo di esplorare come l’AI personale possa essere utilizzata per trasformare la gestione della salute.

Tra i primi membri figurano realtà come Optum Health, Scripps Health, Merck, Digital Medicine Society e Biocom. L’idea non è semplicemente portare un chatbot su uno smartwatch, ma costruire un ecosistema nel quale wearable, sensori e AI possano lavorare continuamente sui dati raccolti, mantenendo una parte crescente dell’elaborazione direttamente sul dispositivo.

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Qualcomm vuole portare l’AI dalla risposta alla prevenzione

Il punto centrale dell’iniziativa è il passaggio da una tecnologia prevalentemente reattiva a una forma di intelligenza più continua e contestuale. Uno smartwatch, un anello, un paio di auricolari o altri dispositivi indossabili possono infatti raccogliere informazioni durante molte ore della giornata; movimento, frequenza cardiaca, temperatura, posizione, audio e altri segnali possono costruire un quadro molto più ampio rispetto a quello ottenibile attraverso una singola interazione.

È un concetto che Qualcomm sta portando avanti da mesi con la propria visione dell’Ecosystem of You, secondo la quale smartphone, PC, wearable, dispositivi XR e altri prodotti personali dovrebbero collaborare tra loro, condividendo il contesto necessario per rendere l’AI più utile. La Personal AI Health Alliance nasce quindi con tre concetti fondamentali: dispositivi capaci di percepire continuamente ciò che accade intorno all’utente, sistemi in grado di trasformare questi dati in informazioni più tempestive e un’elaborazione che tenga maggiormente conto della vicinanza del dispositivo alla persona e della gestione dei dati personali.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a soluzioni che possano rendere le informazioni sulla salute più accessibili e continue, esplorando anche applicazioni che vadano oltre la tradizionale interazione tra paziente e sistema sanitario.

La privacy diventa parte dell’architettura della Personal AI

Quando si parla di salute, però, la quantità di dati raccolti rappresenta anche uno degli aspetti più delicati. È qui che entra in gioco uno dei principi sui quali Qualcomm sta insistendo maggiormente, ossia l’elaborazione direttamente sul dispositivo. La possibilità di eseguire localmente almeno una parte dei modelli AI permette infatti di ridurre la necessità di trasferire continuamente informazioni personali verso il cloud.

Questo non significa che l’elaborazione locale elimini automaticamente tutti i problemi legati alla privacy, né che ogni dato rimanga necessariamente sul dispositivo. La stessa Qualcomm descrive piuttosto un modello nel quale AI on-device, altri dispositivi e servizi cloud possono collaborare, scegliendo di volta in volta dove svolgere il lavoro.

Nel settore sanitario questo approccio assume un’importanza ancora maggiore, perché la quantità e la sensibilità delle informazioni possono essere molto superiori rispetto a quelle normalmente gestite da un comune dispositivo consumer.

Snapdragon Wear Elite è la base hardware della nuova strategia

La nascita della PAIHA arriva in un momento nel quale Qualcomm ha già messo a disposizione una piattaforma hardware pensata specificamente per questo tipo di scenario. Si tratta di Snapdragon Wear Elite, presentato al Mobile World Congress 2026 come la prima piattaforma wearable Snapdragon con una NPU dedicata all’Intelligenza Artificiale on-device.

Qualcomm l’ha progettata non soltanto per gli smartwatch, ma anche per una nuova generazione di dispositivi come anelli, pendenti, pin e altri form factor ancora in fase di sviluppo. Il cuore dell’architettura è l’NPU Qualcomm Hexagon, capace di gestire localmente modelli fino a 2 miliardi di parametria ;la piattaforma arriva inoltre a un massimo dichiarato di 12 TOPS di prestazioni AI e integra un sistema di sensor fusion progettato per combinare le informazioni provenienti da numerosi sensori.

Il risultato, almeno dal punto di vista progettuale, è un wearable che non deve necessariamente aspettare una connessione al cloud per ogni operazione; alcune funzioni possono essere eseguite direttamente sul dispositivo, con vantaggi in termini di latenza, efficienza energetica e gestione dei dati. Per rendere possibile questo tipo di esperienza non basta una NPU più potente, infatti è necessario soprattutto che il dispositivo riesca a comprendere il contesto nel quale si trova l’utente.

Snapdragon Wear Elite integra per questo un’architettura pensata per supportare oltre 50 sensori e una combinazione di tecnologie di connettività che Qualcomm definisce come una soluzione “hexa-connectivity” che prevede 5G RedCap, Micro-Power WiFi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS e NB-NTN per la comunicazione satellitare.

La piattaforma è inoltre costruita con processo produttivo a 3 nm e Qualcomm dichiara un miglioramento dell’autonomia fino al 30% rispetto alla generazione precedente, insieme alla possibilità di raggiungere il 50% di carica in meno di 10 minuti. Sul fronte delle prestazioni, l’azienda parla invece di un incremento fino a 5 volte per la CPU single-core e fino a 7 volte per la GPU rispetto alla precedente generazione.

Galaxy Watch e Personal AI: la strategia comincia a concretizzarsi

La strategia di Qualcomm ha già iniziato a trovare applicazione anche attraverso partnership concrete. A luglio l’azienda ha annunciato che Snapdragon Wear Elite sarà alla base dei nuovi Samsung Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2, segnando il ritorno di Snapdragon come piattaforma per gli smartwatch Samsung.

Qualcomm ha collegato esplicitamente questa collaborazione alla possibilità di utilizzare sensor fusion e AI per ottenere esperienze più proattive e personalizzate legate alla salute e al benessere; un passaggio significativo perché mostra come la Personal AI non venga più considerata soltanto come una funzione aggiuntiva da inserire nei dispositivi già esistenti.

Dalla Personal AI alla salute personalizzata

È proprio questo il punto nel quale Qualcomm vuole posizionare la nuova Personal AI Health Alliance. L’azienda non sta presentando un singolo prodotto sanitario, ma una piattaforma di collaborazione nella quale aziende tecnologiche, operatori sanitari, industria farmaceutica e realtà specializzate nella medicina digitale possano confrontarsi sulle applicazioni possibili dei wearable intelligenti.

Per Merck, uno dei membri fondatori, il valore potenziale risiede nella possibilità di passare da una gestione della salute concentrata sui singoli momenti di assistenza a un modello più continuo, nel quale i dati raccolti tra una visita e l’altra possano contribuire a costruire un quadro più completo dell’esperienza del paziente. Optum Health e Scripps Health hanno espresso una posizione simile, sottolineando l’interesse verso le informazioni che possono essere raccolte al di fuori dei tradizionali punti di contatto con il sistema sanitario.

Il passaggio dai dati alle decisioni rimane comunque il nodo più importante; un wearable può raccogliere una quantità enorme di informazioni, ma trasformarle in indicazioni realmente utili richiede modelli validati, contesto clinico, interoperabilità e soprattutto una chiara distinzione tra monitoraggio, supporto e decisione medica.

La PAIHA si inserisce quindi in una strategia Qualcomm che nel 2026 si è allargata rapidamente dai dispositivi mobili ai wearable e alle nuove categorie di Personal AI. Con Snapdragon Wear Elite, l’azienda ha costruito una piattaforma capace di portare modelli AI direttamente sui dispositivi indossabili; con la collaborazione con Samsung ha iniziato a portare questa architettura su prodotti consumer concreti, mentre con la Personal AI Health Alliance prova ora a creare un collegamento più diretto con il mondo sanitario.