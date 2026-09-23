A due settimane dall’ultimo Gran Premio di Formula 1, quello corso sul nuovissimo Circuito de Madring in Spagna, la classe regina è pronta a tornare in pista per un weekend regolare dal punto di vista del format ma un po’ anomalo per quanto concerne il calendario.

Il Baku City Circuit sarà il teatro del Gran Premio dell’Azerbaigian 2026 che, in questa edizione, si correrà di sabato e non di domenica per evitare coincidenze con la giornata commemorativa per i martiri della seconda guerra del Nagorno Karabakh del 2020. Andiamo a fare il punto della situazione, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

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Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

La scorsa settimana, oltre a proporvi il resoconto di quanto avvenuto nel precedente Gran Premio di Spagna (che ha visto trionfare e allungare in classifica l’italiano Antonelli), vi abbiamo parlato dell’ufficializzazione del calendario per la stagione 2027 di Formula 1.

Per farla breve: le gare rimangono 24 (anche quest’anno, prima delle defezioni per il caos in Medio Oriente, era così), salutano Barcellona e Zandoort ma tornano Istanbul e Portimao (assenti dal calendario dopo il biennio 2020-2021), le Sprint salgono a 10 (e alcune, come quella del GP di Monaco, sono discutibili).

Andando oltre, nella serata di lunedì la FIA ha diffuso un comunicato per illustrare i punti chiave discussi durante la terza riunione della F1 Commission che si è svolta proprio negli uffici della FIA.

Il regolamento 2027 prevede un aumento del flusso di carburante pari al 5% per dare più potenza al motore termico rispetto a quello elettrico (si passerà alla ripartizione 58/42 in favore del termico).

Per consentire ai team di non dover riprogettare parti fondamentali della vettura al fine di aumentare le dimensioni del serbatoio del carburante e, al contempo, scongiurare ritiri dovuti al fatto di essere rimasti a secco, è stato deciso di ridurre la distanza totale di gara da 305 km a 290 km (che si traducono in 2-3 giri in meno a seconda della pista).

Altre modifiche normative, che come la riduzione della distanza di gara sono soggette all’approvazione del World Motorsport Council (WMSC), sono:

Gare con la pioggia – orario limite inderogabile per la conclusione di qualsiasi attività agonistica; viene rimosso l’attuale limite di tre ore dell’evento; rimane il limite di durata effettiva della gara pari a due ore.

– orario limite inderogabile per la conclusione di qualsiasi attività agonistica; viene rimosso l’attuale limite di tre ore dell’evento; rimane il limite di durata effettiva della gara pari a due ore. Prove libere – maggiore flessibilità riguardo l’eventuale estensione della sessione nel caso in cui venissero interrotte (immaginiamo per maltempo o bandiere rosse).

– maggiore flessibilità riguardo l’eventuale estensione della sessione nel caso in cui venissero interrotte (immaginiamo per maltempo o bandiere rosse). Eliminazione dell’omologazione dei cambi per il 2027 – i fornitori potranno continuare a sviluppare.

Tutto pronto per la quindicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1

Tornando al presente, nel weekend si correrà il quindicesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, avrà luogo sul Baku City Circuit nella capitale dell’Azerbaigian.

Il circuito su cui si correrà il Gran Premio azero misura 6.003 metri ed è caratterizzato da 20 curve in tutto (otto a destra e dodici a sinistra), con tratti tortuosi e lenti (quasi claustrofobici), tipici dei circuiti cittadini e lunghissimi rettilinei (da curva 17 fino a curva 1 parliamo di oltre 2 km in pieno).

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico e maggiore ricarica) è stato posizionato tra curva 16 e curca 17

Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte), invece, sono state deliberate solo due zone: il rettilineo del traguardo (da curva 19 a curva 1) e il rettilineo di ritorno (tra curva 2 e curva 3).

Un’altra pista nemica del regolamento 2026

Come le due precedenti gare, anche in quel di Baku andrà in scena un weekend “tradizionale”, quello caratterizzato da tre sessioni di prove libere, da una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche).

Un po’ particolare invece il calendario del weekend: come anticipato in apertura, per evitare coincidenze con la giornata commemorativa per i martiri della seconda guerra del Nagorno Karabakh del 2020, tutto il programma è stato anticipato di un giorno. Le vetture scenderanno in pista a partire da giovedì, le qualifiche si svolgeranno al venerdì e la Gara che avrà una durata di 51 giri (per una distanza complessiva di 306,049 km), chiuderà il programma del weekend nella giornata di sabato.

Come avvenuto Monza, anche su questa pista c’è il serio rischio di vedere la situazione peggiore per le vetture della nuova era: i lunghissimi rettilinei (ancor più lunghi di quelli della pista brianzola) metteranno a dura prova i software di gestione della batteria e, in generale, le vetture dovrebbero avere fame di energia.

A tal proposito, la FIA ha deciso di correre ai ripari per far sì che i piloti possano risparmiare energia nella parte guidata e spremere tutto nel lunghissimo allungo da curva 17 a curva 1. In tal senso, la modifica più importante per questo evento è che i team potranno scegliere di non utilizzare il motore elettrico nei tratti da curva 1 a curva 2, da curva 3 a curva 12 e da curva 15 a curva 16.

Capitolo gomme, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più morbide della propria gamma (C3, C4 e C5) in virtù del fatto che l’asfalto di questo circuito cittadino presenta bassi livelli di abrasione e potrà vantare un’elevata evoluzione nel corso dell’evento. Saranno più sollecitate le gomme posteriori.

Capitolo meteo, le chance di vedere la pioggia tra giovedì e sabato sono praticamente nulle; inoltre, le temperature dovrebbero oscillare tra i 20°C di minima e i 28°C di massima, scongiurando il rischio di “Heat Hazard”, protocollo che entra in gioco quando le temperature sono molto elevate e prevede che i piloti debbano indossare il “Driver Cooling System”.

In pista anche la Formula 2 con un format più ricco

Lo scorso weekend si è concluso il campionato 2026 di Formula 3 che ha visto lo statunitense Ugochukwu trionfare grazie a buoni piazzamenti rispetto al contendente al titolo Slater (academy Audi) che ha avuto un weekend storto.

Oltre alla classe regina, invece, sarà in pista anche la Formula 2 (al dodicesimo appuntamento stagionale): per l’occasione, complice l’incertezza attorno ai due ultimi appuntamenti stagionali, sono previste due sessioni di qualifica e due Feature Race.

A Madrid i tre contendenti al titolo hanno fatto pochi punti (come Câmara e Minì) o nulla (come Tsolov): il bulgaro conserva 7 punti di vantaggio sul brasiliano e 24 punti sull’italiano ma, vista la posta in palio di questo evento (oltre 60 punti), le cose potrebbero essere stravolte.

Come guardare il Gran Premio dell’Azerbaigian 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky + Sky Sport) ha un costo in offerta di 29,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky + Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al Pass Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio dell’Azerbaigian 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle due categorie che prendono parte al Gran Premio di Spagna, quattordicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Giovedì 24 settembre 2026 08:00 – Prove Libere di Formula 2 10:30 – Prove Libere 1 di Formula 1 12:00 – Qualifiche 1 di Formula 2 12:30 – Qualifiche 2 di Formula 2 14:00 – Prove Libere 2 di Formula 1

Venerdì 25 settembre 2026 06:15 – Sprint Race di Formula 2 (21 giri o 45 minuti + 1 giro) 10:30 – Prove Libere 3 di Formula 1 12:15 – Feature Race 1 di Formula 2 (29 giri o 60 minuti + 1 giro) 14:00 – Qualifiche di Formula 1

Sabato 26 settembre 2026 09:00 – Feature Race 2 di Formula 2 (29 giri o 60 minuti + 1 giro) 13:00 – Gara di Formula 1 (51 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 17:00 di venerdì 25 settembre 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 16:00 di sabato 26 settembre 2026 ci sarà la differita della Gara.