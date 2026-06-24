A pochi giorni dall’inizio delle ostilità in Stiria, luogo in cui si correrà il Gran Premio d’Austria, ci sono alcune questioni extra-pista che continuano a far discutere tra presente e futuro prossimo della Formula 1.

In attesa dell’ufficializzazione dei verdetti dell’ADUO, pare che Audi abbia già beneficiato del motore “aggiornato”, fornendo probabilmente un assist a Ferrari. Parallelamente, i regolamenti aggiornati per la stagione 2027 e 2028 sono ufficialmente entrati in vigore dopo la ratifica del World Motor Sport Council (WMSC). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Pare che Audi abbia fatto da apripista, beneficiando dell’ADUO; ora tocca a Ferrari

Nell’anteprima del Gran Premio di Barcelona-Catalunya di due settimane fa, vi avevamo già raccontato dei risultati del primo “round” dell’ADUO (non ancora ufficializzati dalla FIA) e che gli stessi avessero fatto insorgere Red Bull dato che la FIA ha stabilito che il motore a combustione interna realizzato in quel di Milton Keynes fosse il più performante del lotto (nonostante tutti indichino il motore Mercedes, squadra in testa alle classifiche, come riferimento).

Ad oggi non è ancora arrivata l’ufficialità dei risultati (che sono stati comunicati ai team nel weekend di monaco) perché pare che in Red Bull abbiano chiesto una sorta di revisione ma alcuni costruttori stanno giocando d’anticipo per introdurre le unità a combustione interna aggiornate prima possibile.

Anzi, secondo quanto riportato da Motorsport.com, Audi avrebbe già beneficiato del motore aggiornato proprio nel weekend di Barcellona: l’obiettivo del primo aggiornamento per la Casa dei quattro anelli era innanzitutto migliorare la guidabilità del proprio motopropulsore.

Un altro motorista che sembra essere pronto per introdurre la specifica aggiornata del motore termico è Ferrari, probabilmente già in Austria (dove si correrà questo weekend). Nei giorni scorsi si diceva che dalle parti di Maranello attendessero solo l’ok della Federazione per procedere con l’introduzione del motore aggiornato che dovrebbe garantire un miglioramento complessivo nell’ordine di un decimo al giro (tra qualche cavallo e una nuova versione del carburante Shell).

Il fatto che Audi abbia già portato a debutto il motore “ADUO” è una buona notizia per la Scuderia di Maranello, certa del fatto che una power unit aggiornata possa portare benefici in ottica mondiale: la Federazione non dovrebbe aver nulla da ridire e quindi dare il via libera al Cavallino rampante.

Ferrari dovrebbe essere finita nella fascia tra il 4 e il 6% di deficit rispetto al motore di riferimento: ciò garantirà al Cavallino Rampante due interventi sul motore a combustione interna nel corso del 2026, con il secondo intervento previsto dopo la pausa estiva.

Arriva la tanto attesa ratifica: ufficiali le modifiche ai motori per 2027 e 2028

Un altro argomento di discussione nella pausa pre-Barcellona è stato quello relativo alle modifiche regolamentari per quanto concerne i motori delle stagioni 2027 e 2028 di Formula 1.

Il 10 giugno scorso, la FIA, la FOM, i team e i costruttori di power unit avevano concordato un pacchetto di modifiche regolamentari e nella giornata di ieri (martedì 23 giugno 2026) è finalmente arrivata la ratifica da parte del Consiglio Mondiale del Motorsport (che si è riunito a Macao). A questo punto, le seguenti modifiche diventano effettive:

Modifiche 2027 Flusso di carburante incrementato del 5% Aumento potenza motore termico a 420 kW Riduzione della potenza del motore elettrico a 300 kW Potenza complessiva: 720 kW (invece di 750 kW) Suddivisione potenza: 58% termico, 42% elettrico

Modifiche 2028 Flusso di carburante incrementato del 13% (rispetto al 2026) Aumento potenza motore termico a 450 kW Potenza motore elettrico mantenuta a 300 kW Potenza complessiva: 750 kW Suddivisione potenza: 60% termico, 40% elettrico



Oltre alle modifiche ai motori, sono state introdotte altre modifiche al regolamento (dal 2027) che vi riportiamo in breve di seguito:

Modifiche al protocollo “Heat Hazard” (tutela i piloti in caso di temperature elevate) La procedura entrerà in vigore quando saranno previsti almeno 31°C durante il weekend di gara Gara Sprint e Gara “lunga” saranno trattate in maniera separata (con comunicazione prevista 24 ore prima dell’evento).

(tutela i piloti in caso di temperature elevate) Modifiche per la sicurezza in pista La modalità Boost fa il suo ritorno nelle situazioni di bassa aderenza (pioggia/visibilità ridotta) ma solo come metodo per evitare alle vetture cali di potenza improvvisi. La modalità Sorpasso (Overtake) sarà invece disattivata.

Modifiche ai test pre-stagionali Il numero di giornate di test invernali per la stagione 2027 passa ufficialmente da tre a quattro.

Altre modifiche Riduzione del numero di giri di ricognizione prima che i piloti raggiungano la griglia di partenza (per risparmiare carburante e preservare i componenti) La durata di alcuni Gran Premi potrebbe essere ridotta per compensare i maggiori consumi e non costringere i team a ridisegnare le vetture (per ospitare serbatoi più grandi).



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