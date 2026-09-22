L’Intelligenza Artificiale si sta integrando sempre di più nelle nostre vite, nel lavoro e sui nostri PC, ma non tutti i carichi di lavoro possono essere gestiti comodamente attraverso il cloud. Per professionisti, sviluppatori e aziende che lavorano con dati sensibili o modelli linguistici di grandi dimensioni, eseguire l’inferenza direttamente sulla macchina può rappresentare un’alternativa interessante.

Proprio in questo scenario si inserisce il nuovo MSI PRO MAX EDGE AI+, un sistema desktop compatto pensato per portare l’elaborazione AI direttamente sul dispositivo. Il sistema abbina un processore fino ad AMD Ryzen AI Max+ 395, memoria unificata LPDDR5X fino a 128 GB e grafica integrata Radeon 8060S, racchiudendo tutto in uno chassis in alluminio da appena 4 litri.

L’obiettivo è quindi quello di mettere a disposizione una piattaforma capace di gestire localmente modelli AI, analisi dei dati, creazione di contenuti e applicazioni professionali senza dover necessariamente trasferire i carichi di lavoro nel cloud.

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MSI PRO MAX EDGE AI+: 126 AI TOPS grazie alla piattaforma AMD

Il cuore del PRO MAX EDGE AI+ è rappresentato come detto dalla famiglia AMD Ryzen AI Max+ 300, con configurazioni che arrivano al Ryzen AI Max+ 395. Questo modello è dotato di 16 core e 32 thread Zen 5, con frequenza Boost fino a 5,1 GHz e 64 MB di cache L3; al suo interno trova posto anche la GPU integrata Radeon 8060S, basata su architettura RDNA 3.5 ed equipaggiata a sua volta con 40 Compute Unit.

A completare la piattaforma c’è la NPU AMD XDNA 2, capace di arrivare a 50 TOPS, mentre considerando l’intero sistema AMD indica un’elaborazione AI complessiva fino a 126 TOPS. Il dato è particolarmente interessante perché non deriva esclusivamente dalla NPU, CPU, GPU e acceleratore AI possono essere utilizzati per gestire carichi differenti, rendendo la piattaforma adatta a scenari che vanno dall’inferenza dei modelli alla produttività assistita dall’AI.

Uno degli elementi centrali del progetto MSI è rappresentato però dal comparto memoria. Il PRO MAX EDGE AI+ può infatti ospitare fino a 128 GB di LPDDR5X a 8.000 MT/s, parliamo di memoria unificata dove CPU e GPU condividono lo stesso pool anziché utilizzare quantità separate di RAM e VRAM. La configurazione permette inoltre di destinare fino a 96 GB alla memoria grafica, una caratteristica che amplia sensibilmente lo spazio disponibile per l’elaborazione di modelli AI di grandi dimensioni rispetto alle tradizionali GPU integrate.

MSI indica il supporto locale per LLM fino a 120 miliardi di parametri nelle configurazioni compatibili; l’azienda specifica comunque che compatibilità e prestazioni dipendono da architettura del modello, quantizzazione, dimensione del contesto, software e configurazione del sistema. La pagina ufficiale MSI riporta inoltre un esempio con un modello da 109 miliardi di parametri eseguito localmente a 15 token/s, mentre il supporto dichiarato arriva fino ai modelli da 120B.

Dal singolo PC al cluster AI locale

Quando un singolo sistema non è sufficiente, MSI prevede anche la possibilità di collegare più PRO MAX EDGE AI+ in un cluster locale. L’approccio permette di superare i limiti di memoria di una singola macchina e di distribuire i carichi su più nod; la tabella di validazione pubblicata da MSI comprende, per esempio, GPT-OSS 120B in int8 con due nodi e Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 in Q4KM sempre con due nodi.

Passando a quattro sistemi, MSI indica anche configurazioni per Qwen3-235B-A22B e, soprattutto, per DeepSeek-V3.1 da 671 miliardi di parametri con quantizzazione Q4_0. Sono scenari che fanno capire come il prodotto sia stato pensato non soltanto come mini PC per il singolo professionista, ma anche come elemento di una piccola infrastruttura AI distribuita.

Andando avanti, bisogna considerare che un sistema destinato a lavorare per periodi prolungati con CPU e GPU sotto carico deve necessariamente prestare particolare attenzione alla gestione termica. A tal proposito il produttore utilizza il sistema Frozr AI Pro, affiancato da Glacier Armor per gli SSD; il raffreddamento principale utilizza un dissipatore in rame, tre heat pipe e una configurazione a tre ventole, mentre i due slot M.2 PCI-E 4.0 dispongono di dissipazione dedicata.

Un PC compatto da 4 litri con alimentatore integrato e connettività completa

Nonostante l’hardware, il PRO MAX EDGE AI+ rimane estremamente compatto. Il telaio in alluminio ha un volume di 4 litri e integra direttamente un alimentatore da 300 watt. Le dimensioni dichiarate da MSI sono 97,5 x 188,4 x 248,5 mm, mentre il peso indicato è di circa 2,9 kg, sebbene il dato definitivo sia ancora indicato come da confermare sulla scheda tecnica.

Un altro elemento particolare è il Performance Switch, un selettore fisico a tre modalità che permette di modificare il profilo di alimentazione direttamente dall’esterno; in questo modo è possibile privilegiare prestazioni, temperature o rumorosità senza intervenire attraverso un software. Anche sul fronte della connettività MSI ha cercato di mantenere un’impostazione da workstation compatta. Il PRO MAX EDGE AI+ integra WiFi 7 e Bluetooth 5.4, oltre a una porta Ethernet 2,5 Gbps; sono presenti poi due porte USB Type-C da 40 Gbps con DisplayPort Alt Mode e Power Delivery in uscita fino a 15 W, oltre a porte USB Type-A.

Per i display troviamo una HDMI 2.1 con supporto fino a 4K a 60 Hz, una DisplayPort 1.4a e le due USB-C con uscita video, per un totale di quattro monitor pilotabili. Riguardo le porte, sul pannello frontale sono inoltre presenti un lettore SD 4.0 UHS-II, due USB Type-A da 10 Gbps, una USB-C da 40 Gbps e un jack audio combo da 3,5 mm; sul retro trovano invece posto due USB 2.0, una USB Type-A da 10 Gbps, la seconda USB-C da 40 Gbps, HDMI, DisplayPort, Ethernet e un ulteriore jack audio.

Scheda tecnica MSI PRO MAX EDGE AI+

CPU: fino ad AMD Ryzen AI Max+ 395 16 core / 32 thread Architettura Zen 5

GPU: AMD Radeon 8060S Compute Unit GPU: 40

NPU: AMD XDNA 2, fino a 50 TOPS Prestazioni AI complessive: fino a 126 TOPS

Memoria: fino a 128 GB LPDDR5X Velocità memoria: 8.000 MT/s VRAM allocabile: fino a 96 GB

Storage: 2x M.2 PCI-E 4.0 x4

Rete: WiFi 7 Bluetooth 5.4 Ethernet 2,5 Gbps

Display: fino a 4 monitor indipendenti

Alimentatore: 300 watt integrato

Raffreddamento: Frozr AI Pro, tre ventole

Chassis: alluminio, 4 litri

Dimensioni: 97,5 × 188,4 × 248,5 mm

Peso: circa 2,9 kg

Sistema operativo: Windows 11 Home/Pro

Disponibilità e prezzo

MSI PRO MAX EDGE AI+ sarà disponibile in Italia da ottobre 2026; nel materiale fornito da MSI non viene però indicato un prezzo di listino per l’Italia, quindi non è possibile al momento stabilire il costo delle diverse configurazioni.

Il nuovo desktop si inserisce così in una categoria ancora piuttosto particolare, ovvero quella dei PC compatti pensati non semplicemente per aggiungere funzioni AI alla produttività quotidiana, ma per eseguire localmente modelli linguistici di grandi dimensioni, sfruttando memoria unificata, GPU integrata e NPU. Non ci rimane che attendere aggiornamenti sul prezzo dei vari modelli.