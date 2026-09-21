Buone notizie per chi utilizza un dispositivo Amazfit: pare, infatti, che Zepp Health abbia deciso di voler concedere loro un maggiore controllo sui dati che vengono inviati al cloud.

Almeno ciò è quanto emerge dall’analisi dell’ultima versione dell’applicazione dedicata ai device basati su Android, nella quale vi sono nuovi interruttori per differenziare i vari dati che devono poi essere sincronizzati.

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Una novità importante per l’app Zepp

Nella versione 10.8.6 dell’app Zepp per Android sono state individuate delle nuove stringhe, che suggeriscono che gli sviluppatori sono al lavoro sulla possibilità di offrire agli utenti un po’ più di libertà sui dati sanitari che vogliono fare passare dai server dell’azienda.

Ci riferiamo, in particolare, a “Sync Health Data to the Cloud”, “Sync Fitness Data to the Cloud” e “Sync Profile Data to the Cloud”, a cui si aggiunge anche un’opzione “Turn Off All Data Sync”. In pratica, l’applicazione dovrebbe in futuro offrire agli utenti la possibilità di decidere di conservare alcune informazioni in locale, continuando allo stesso tempo a sincronizzare altre categorie di dati.

I dati relativi al fitness sembrano includere le registrazioni degli allenamenti, la frequenza cardiaca durante l’esercizio, il PAI, il carico di allenamento, il VO2 max, la soglia del lattato e le informazioni di coaching mentre quelli sulla salute vanno a coprire l’aspetto più ampio del benessere della piattaforma di Zepp Health.

Nell’applicazione sono stati trovati anche degli avvisi con i quali gli utenti verranno informati che la disattivazione di una o tutte le opzioni di sincronizzazione può comportare la perdita della disponibilità di alcune fuznionalità, ciò in quanto alcuni servizi hanno bisogno di un supporto lato server. Sarebbe questo, in sostanza, il prezzo da pagare per l’aumento del potere di gestione offerto agli utenti.

Restiamo in attesa di notizie ufficiali da Zepp Health per scoprire se questi controlli verranno effettivamente implementati.