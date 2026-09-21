Il 9 settembre Apple ha presentato iPhone Duo, il suo primo modello pieghevole, mettendo così fine ad un’attesa che durava oramai da troppo tempo.

Se le aziende della concorrenza più importanti già da anni si sono lanciate nel settore degli smartphone pieghevoli, infatti, il colosso di Cupertino si è trovato ad operare in notevole ritardo e con la necessità di non sbagliare per non perdere ulteriore terreno.

Ebbene, pur essendo ancora presto per sbilanciarsi, è già possibile affermare che la reazione degli addetti ai lavori e degli appassionati di tecnologia è stata quella auspicata dal colosso statunitense.

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Il pennino mancato di iPhone Duo

Stando a quanto è stato riportato da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, il colosso di Cupertino aveva dei progetti ancora più ambiziosi per il suo primo modello pieghevole: ci riferiamo al lancio di un apposito pennino pensato proprio per tale device.

A dire di Gurman, tuttavia, il produttore statunitense ha dovuto cambiare i suoi piani in corsa, abbandonando il progetto di una versione più corta di Apple Pencil per iPhone Duo a causa di “problemi tecnici prima della produzione di massa”.

Purtroppo non vi sono dettagli più precisi al riguardo e non si sa se il progetto di questo speciale pennino sia stato soltanto messo da parte temporaneamente o se, al contrario, si debba considerare del tutto accantonato (quantomeno per il momento).

Apple ha ad ogni modo reso noto che iPhone Duo otterrà entro la fine dell’anno il supporto all’attuale versione di Apple Pencil (con porta USB-C), accessorio che su un dispositivo come questo, dotato di un enorme display, dovrebbe rivelarsi uno strumento eccezionale per la produttività. Staremo a vedere.