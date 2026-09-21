Stando a quanto emerge da un nuovo report, Apple ha mantenuto la propria posizione di leader nel mercato globale degli auricolari true wireless stereo (TWS), facendo peraltro registrare una lieve crescita su base annua.

Nei giorni scorsi Omdia ha pubblicato un interessante report relativo al mercato TWS del secondo trimestre del 2026, periodo nel quale è stata registrata una diminuzione delle spedizioni dello 0,7% rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente (cosa che non avveniva da tre anni).

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Apple è sempre la leader del mercato TWS

Il colosso di Cupertino nel secondo trimestre del 2026 ha spedito 16,8 milioni di dispositivi TWS, con un aumento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, riuscendo così a conquistare il 20,5% del market share e confermandosi l’azienda leader del settore: basti pensare, infatti, che la seconda in classifica è Xiaomi con il 10,4% (e 8,6 milioni di dispositivi spediti).

Gli altri produttori che compaiono in questa classifica sono Samsung con il 6,7% di market share (e 5,5 milioni di device spediti), HUAWEI con il 6,2% (e 5,1 milioni di device spediti) e OPPO con il 5% (e 4,1 milioni di device spediti).

In sostanza, tra i primi cinque produttori le uniche aziende a fare registrare una crescita sono state Apple e OPPO mentre nel complesso il mercato ha subito una frenata.

Nel suo report, Omdia fa una particolare precisazione: il mercato sostanzialmente stagnante ha mascherato un divario prestazionale crescente tra quelli che sono i TWS “convenzionali” (che comprendono i prodotti in-ear e semi-in-ear) e gli auricolari wireless stereo aperti OWS (come i modelli a clip e a gancio auricolare, che lasciano il canale uditivo libero).

Secondo le stime di Omdia, le spedizioni di TWS convenzionali sono diminuite del 2% nel secondo trimestre del 2026 mentre quelle della categoria OWS sono cresciute del 12%, raggiungendo 11,1 milioni di unità.

Sempre nel report si legge che la categoria OWS rimarrà una delle aree di crescita più promettenti all’interno del mercato TWS nei prossimi anni, in quanto si prevede che le spedizioni annuali aumenteranno da 43,9 milioni di unità nel 2026 a 90,5 milioni di unità entro il 2030.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al report di Omdia.