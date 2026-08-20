Nel corso delle ultime ore sono stati presentati ufficialmente (almeno per il mercato indiano) i nuovi auricolari in-ear CMF Buds Neo, che tra i loro punti di forza presentano in primis un’alta autonomia e un’ottimale cancellazione del rumore: scopriamone insieme le specifiche tecniche e il prezzo.

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CMF Buds Neo: economiche, ma con autonomia da record

Come anticipato, uno dei punti di forza dei nuovi auricolari CMF Buds Neo è senz’ombra di dubbio rappresentato dalla sua autonomia, pari (secondo quanto dichiarato in maniera teorica dalla compagnia produttrice, almeno) a circa 52 ore di riproduzione multimediale, grazie anche e soprattutto alla presenza della custodia di ricarica (in questo caso di forma squadrata e con bordi arrotondati), che si abbassano a 32 ore nel caso in cui si faccia utilizzo della cancellazione attiva del rumore.

È proprio la cancellazione del rumore un altro dei punti sorprendenti di questi nuovi auricolari, con la capacità di ridurre rumori fino a un massimo di 35 dB, una funzionalità senz’altro utile anche nel corso delle chiamate, coadiuvate per l’occasione da quattro microfoni. Gli auricolari offrono driver dinamici da 12 millimetri, capaci di restituire un suono ottimale.

Confermata la certificazione IP55 per gli auricolari, che ne garantiscono la resistenza alla polvere e all’acqua, mentre la custodia presenta la certificazione IPX2. Quanto alla connettività, i nuovi auricolari offrono lo standard Bluetooth 6.0 e il supporto ai codec AAC e SBC, con la possibilità tra le altre cose di collegare due dispositivi in contemporanea, oltre il supporto a Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair per il collegamento rapido.

Al momento l’uscita dei nuovi auricolari in-ear CMF Buds Neo è prevista in India (tramite il negozio Flipkart) per il prossimo 26 agosto, ad un prezzo di listino pari a 1999 rupie indiane (circa 17 euro), con la possibilità di scegliere rispettivamente tra le colorazioni Black, Dark Blue e White. Nessuna informazione ancora per il presunto debutto sul mercato occidentale, invece: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da CMF, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.