Nel corso delle ultime ore sono state annunciate ufficialmente PlayStation Pulse e PlayStation Pulse Edge, le nuove cuffie wireless proprietarie pensate per il gaming, con interessanti passi in avanti rispetto al precedente modello lanciato nel 2024, che puntano a soddisfare anche i giocatori e gli utenti più esigenti: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le sue principali funzionalità.

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PlayStation Pulse e Pulse Edge: specifiche tecniche e funzionalità

Inutile dirlo, le nuove cuffie wireless PlayStation sono progettate nativamente per l’utilizzo con PlayStation 5, a circa due anni dal lancio sul mercato delle prime PlayStation Pulse Elite. Tra le caratteristiche di punta del modello Edge, in particolare, troviamo senz’altro il raddoppiamento dei driver magnetici, che in questo modo garantiscono un suono maggiormente vibrante, oltre che bassi più pieni e profondi, capace di adattarsi alle più svariate situazioni di intrattenimento e restituire una maggior accuratezza spaziale grazie alla funzionalità proprietaria Tempest 3D AudioTech: un aspetto, questo, che torna potenzialmente utile in titoli come gli sparatutto in prima persona, dove la direzionalità degli spari e il rumore dei passi la fanno da padrona per vincere i match.

A questo si aggiunge poi la cancellazione attiva del rumore, che permette di neutralizzare ogni possibile distrazione di fondo, consentendo di concentrarsi sul gioco del momento. Molto utile il supporto a PlayStation Link per entrambi i modelli di PlayStation Pulse, che consente di avere accesso a connessioni wireless a bassa latenza senza perdita della qualità audio. È possibile inoltre collegare più dispositivi in contemporanea, Il modello Pulse offre un microfono integrato dotato di funzionalità AI per la riduzione dei rumori di fondo, mentre al contrario la controparte PlayStation Pulse Edge presenta un microfono modulare per le chat vocali di gruppo, che può essere aggiunto o rimosso in qualsiasi momento a propria discrezione.

I controlli integrati consentono di regolare in tempo reale le impostazioni e il bilanciamento del volume, per trovare il giusto equilibrio tra l’audio del gioco e l’eventuale chat vocale a cui si sta parrtecipando in quel determinato momento, adattandosi subito all’interfaccia utente di PlayStation 5. Il comfort è garantito dalla presenza dell’archetto e dei padiglioni pieghevoli, che si prestano senza problemi a sessioni prolungate di gioco. All’interno della confezione è inclusa gratuitamente una pratica custodia, utile per trasportare le cuffie wireless in viaggio.

Al momento, il lancio delle nuove PlayStation Pulse è previsto entro la fine del 2026, nelle colorazioni White e Midnight Black in base alle singole preferenze dei giocatori. Ci sarà invece da attendere i primi mesi del 2027 per il debutto di PlayStation Pulse Edge, nelle stesse colorazioni riportate poco sopra: non ci rimane dunque che aspettare ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito al listino prezzo di entrambi i modelli direttamente da PlayStation, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.