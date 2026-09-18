Nel corso delle ultime ore sono state annunciate ufficialmente PlayStation Pulse e PlayStation Pulse Edge, le nuove cuffie wireless proprietarie pensate per il gaming, con interessanti passi in avanti rispetto al precedente modello lanciato nel 2024, che puntano a soddisfare anche i giocatori e gli utenti più esigenti: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le sue principali funzionalità.
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PlayStation Pulse e Pulse Edge: specifiche tecniche e funzionalità
Inutile dirlo, le nuove cuffie wireless PlayStation sono progettate nativamente per l’utilizzo con PlayStation 5, a circa due anni dal lancio sul mercato delle prime PlayStation Pulse Elite. Tra le caratteristiche di punta del modello Edge, in particolare, troviamo senz’altro il raddoppiamento dei driver magnetici, che in questo modo garantiscono un suono maggiormente vibrante, oltre che bassi più pieni e profondi, capace di adattarsi alle più svariate situazioni di intrattenimento e restituire una maggior accuratezza spaziale grazie alla funzionalità proprietaria Tempest 3D AudioTech: un aspetto, questo, che torna potenzialmente utile in titoli come gli sparatutto in prima persona, dove la direzionalità degli spari e il rumore dei passi la fanno da padrona per vincere i match.
Al momento, il lancio delle nuove PlayStation Pulse è previsto entro la fine del 2026, nelle colorazioni White e Midnight Black in base alle singole preferenze dei giocatori. Ci sarà invece da attendere i primi mesi del 2027 per il debutto di PlayStation Pulse Edge, nelle stesse colorazioni riportate poco sopra: non ci rimane dunque che aspettare ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito al listino prezzo di entrambi i modelli direttamente da PlayStation, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.
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