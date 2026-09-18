Dalla partnership stretta tra Lucid e Bolt potrebbe arrivare una piccola rivoluzione per quanto riguarda il sistema degli spostamenti su strada nei Paesi europei.

Pare, infatti, che le due aziende abbiano in programma di imporsi nel Vecchio Continente nel settore dei robotaxi e l’obiettivo sarebbe quello di arrivare al 2035 con almeno 100.000 veicoli in funzione in tutta Europa.

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Lucid e Bolt provano a conquistare l’Europa con i robotaxi

Al momento i dettagli disponibili sui progetti delle due aziende non sono tanti ma pare che Bolt preveda di possedere e gestire la flotta di Lucid, collaborando con la casa automobilistica anche nella fase di sviluppo del veicolo.

Stando a quanto si apprende, il robotaxi in questione dovrebbe essere realizzato sfruttando l’architettura per veicoli autonomi Hyperion di NVIDIA e dovrebbe essere progettato per l’automazione di Livello 4 (in pratica, Lucid e Bolt prevedono che possa circolare autonomamente entro dei limiti definiti).

Sembra che Bolt abbia in programma di implementare in tutta Europa almeno 25.000 veicoli autonomi basati sulla piattaforma di medie dimensioni di Lucid mentre nel lungo periodo (entro il 2035) punterebbe ad avere una flotta composta da 100.000 veicoli autonomi. Resta da capire, tuttavia, quando i primi veicoli potrebbero esordire sulle strade europee.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno Lucid ha presentato un prototipo di robotaxi a due posti, basato sulla sua piattaforma di medie dimensioni, che dovrebbe aiutare l’azienda a produrre veicoli più economici rispetto ai modelli attuali.

Resta da capire quale potrebbe essere l’accoglienza che gli utenti europei decideranno di riservare alla nuova flotta di Lucid e Bolt e ciò inevitabilmente dipenderà anche dai prezzi a cui verrà proposto il servizio.