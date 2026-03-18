Il tema della guida autonoma torna ancora una volta sotto i riflettori, con un annuncio che potrebbe avere implicazioni piuttosto rilevanti anche per il mercato europeo. In occasione del GTC 2026 infatti, NVIDIA e Bolt hanno ufficializzato una collaborazione che mira a sviluppare una nuova generazione di robotaxi destinati alle città del Vecchio Continente.

Come spesso accade in questi casi, l’annuncio è ricco di dettagli tecnici e prospettive ambiziose, ma lascia ancora diversi interrogativi aperti, come quello relativo alle tempistiche che, al momento, non sono state comunicate.

Bolt e NVIDIA insieme per i robotaxi in Europa

La partnership tra le due aziende nasce con un obbiettivo piuttosto chiaro, unire l’esperienza infrastrutturale e IA di NVIDIA con i dati reali raccolti dalla flota Bolt.

Da un lato, Bolt potrà sfruttare tecnologie avanzate che altrimenti sarebbero estremamente costose (se non impraticabili) da sviluppare internamente, dall’altro NVIDIA ottiene l’accesso a una quantità enorme di dati di guida reali, fondamentali per addestrare modelli di guida autonoma sempre più affidabili. Il risultato? Una collaborazione che le due aziende definiscono simbiotica, e che dovrebbe gettare le basi per un ecosistema completo dedicato alla mobilità autonoma.

Gran parte del progetto ruota intorno all’infrastruttura software e IA di NVIDIA, che verrà utilizzata in più fasi del processo, nello specifico:

NVIDIA Cosmos servirà per organizzare, analizzare e arricchire i dati di guida raccolti dalla flotta Bolt

NVIDIA Omniverse verrà utilizzato per creare veri e propri gemelli digitali delle situazioni reali, permettendo simulazioni avanzate

NVIDIA Alpamayo (modello sviluppato specificamente per la guida autonoma) aiuterà i sistemi a imparare come comportarsi sulle strade europee

Il tutto, ovviamente, integrato con NVIDIA Drive Hyperion, la piattaforma hardware/software completa per veicoli autonomi.

Secondo NVIDIA, questo approccio che combina modelli IA, calcolo ad alte prestazioni e architetture di sensori, rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare la complessità delle strade europee, notoriamente più variegate e imprevedibili rispetto ad altri contesti.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio l’utilizzo dei dati. Bolt metterà infatti a disposizione le informazioni raccolte dalla propria flotta per creare quello che viene definito un vero e proprio motore di apprendimento per i veicoli autonomi.

Un punto su cui le aziende hanno voluto rassicurare fin da subito riguarda la conformità al General Data Protection Regulation (GDPR), i dati saranno trattati nel rispetto delle normative europee sulla privacy; non solo, è previsto anche un accesso open source a parte delle risorse per università e PMI europee, un dettaglio che, almeno sulla carta, potrebbe favorire l’intero settore.

Questa collaborazione non arriva certo dal nulla, Bolt negli ultimi mesi ha già mosso diversi passi in direzione della guida autonoma, stringendo accordi con realtà come Pony.ai e Stellantis. Un percorso che lascia intendere come l’azienda voglia farsi trovare pronta nel momento in cui il mercato dei robotaxi inizierà davvero a decollare anche in Europa.

Quindi, quando vedremo davvero i robotaxi sulle strade europee? Al momento, purtroppo, non c’è ancora una risposta. NVIDIA e Bolt non hanno fornito alcuna tempistica ufficiale, limitandosi a descrivere la visione e l’infrastruttura che dovrebbe renderla possibile. Una situazione piuttosto tipica per il settore della guida autonoma, dove tra annunci e implementazioni reale possono passare anche diversi anni.

Quella tra NVIDIA e Bolt è, senza dubbio, una collaborazione che merita attenzione, da un lato abbiamo uno dei leader globali nell’intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni, dall’altro una piattaforma di ridesharing con una presenza consolidata in Europa.

La combinazione di dati reali, simulazioni avanzate e modelli IA potrebbe effettivamente rappresentare un passo avanti significativo verso robotaxi più affidabili e scalabili. Al tempo stesso restano aperte diverse incognite, non solo sulle tempistiche, ma anche su regolamentazioni, infrastrutture e accettazione da parte degli utenti.

Insomma, il futuro della mobilità autonoma in Europa continua a prendere forma ma, come spesso e volentieri accade in questi casi, bisognerà attendere ancora un po’ prima di poter salire a bordo di un robotaxi firmato NVIDIA e Bolt.