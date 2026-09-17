Con lo Speciale Unieuro sono attive fino alla fine del mese parecchie offerte tech da non sottovalutare: gli sconti della catena coinvolgono diverse categorie, tra le quali spiccano smart TV, cuffie wireless, smartwatch e informatica. Le proposte sono valide fino al 30 settembre 2026 sia online sia nei negozi: scopriamo insieme le più interessanti.
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Tante offerte accessibili nel volantino Speciale Unieuro
La nuova iniziativa Speciale Unieuro mette a disposizione parecchie offerte, sia sullo shop online sia nei punti vendita fisici. Oltre agli elettrodomestici, presenti in gran numero, il volantino propone tanto altro, concentrandosi soprattutto sulle categorie informatica (tra monitor, tastiere, mouse, prodotti per il gaming e non solo), smart TV (con diversi modelli dal prezzo contenuto), cuffie wireless/true wireless e smartwatch. Si tratta di prodotti dal prezzo accessibile.
Abbiamo selezionato quelli più interessanti a cui vale la pena dare un’occhiata, e li abbiamo suddivisi per categoria. Tutte le proposte indicate sono disponibili sia online sia nei negozi, salvo esaurimento scorte.
Offerte informatica Unieuro
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IOPLEE IOP34WQ970GVA Gaming Monitor Curvo 34″ WQHD 3440×1440, Pannello VA, curvatura R1500, Adaptive Sync, Refresh rate 200Hz, RGB sul retro, altoparlanti audio incorporati
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IOPLEE IOP32Q750IPS Monitor PC 32″ Ultra Slim QHD 2560×1440, Pannello IPS, Refresh rate 100Hz, altoparlanti audio incorporati
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IOPLEE IOP27F960GIPS Gaming Monitor 27″ FULL HD 1920×1080, Pannello IPS, Adaptive Sync, Refresh rate 200Hz, altoparlanti audio incorporati
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IOPLEE IOP24F760IPS Monitor PC 24″ FULL HD 1920×1080, Pannello IPS, Refresh rate 120Hz, altoparlanti audio incorporati
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Offerte smart TV Unieuro
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IOPLEE IOP55KVDA SMART TV 55″ UHD 4K, Sistema operativo VIDAA, Triplo tuner DVBT2/C/S2, Certificato TivuSAT, Piedistallo centrale in metallo, Dolby Audio, Parental Control
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IOPLEE IOP50KVDA SMART TV 50″ UHD 4K, Sistema operativo VIDAA, Triplo tuner DVBT2/C/S2, Certificato TivuSAT, Piedistallo centrale in metallo, Dolby Audio, Parental Control
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IOPLEE IOP43V2QM10VDA SMART TV QLED 43″ FULL HD, Sistema operativo VIDAA, Triplo tuner DVBT2/C/S2, Certificato TivuSAT, Piedistallo centrale, Dolby Audio, Parental Control
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-19%
IOPLEE IOP40WVDA SMART TV Bianco 40″ FULL HD, Sistema operativo VIDAA, Triplo tuner DVBT2/C/S2, Certificato TivuSAT, Piedini installabili in doppia posizione stretta/larga, Dolby Audio, Parental Control
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IOPLEE IOP40V2M10VDA SMART TV 40″ FULL HD, Sistema operativo VIDAA, Triplo tuner DVBT2/C/S2, Certificato TivuSAT, Piedini installabili in doppia posizione stretta/larga, Dolby Audio, Parental Control
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-40%
IOPLEE IOP32V2QM10 SMART TV QLED 32″ FULL HD, Sistema operativo VIDAA, Triplo tuner DVBT2/C/S2, Certificato TivuSAT, Piedistallo centrale, Dolby Audio, Parental Control
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IOPLEE IOP24V2M10VDA SMART TV 24″ HD, Sistema operativo VIDAA, Triplo tuner DVBT2/C/S2, Certificato TivuSAT, Dolby Audio, Parental Control
Offerte wearable Unieuro
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-51%
IOPLEE IOPEXTWATCH671GR smartwatch e orologio sportivo 3,63 cm (1.43″) AMOLED Digitale 466 x 466 Pixel Touch screen Argento
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-51%
IOPLEE IOPEXTWATCH669BK smartwatch e orologio sportivo 3,63 cm (1.43″) AMOLED Digitale 466 x 466 Pixel Touch screen Nero
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-38%
IOPLEE IOPTWSENC4MICK cuffia e auricolare True Wireless Stereo (TWS) In-ear Musica e Chiamate Bluetooth Nero
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IOPLEE IOPSMARTWATCHS smartwatch e orologio sportivo 4,65 cm (1.83″) IPS Digitale Touch screen Argento
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IOPLEE IOPBOOMBTBK cuffia e auricolare Con cavo e senza cavo A Padiglione Musica e Chiamate Bluetooth Nero
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Altre offerte Unieuro
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Electroline SE4020WD Lavapavimenti Aspirapolvere a Batteria Secco e bagnato HEPA Senza sacchetto 200 W Nero 4 Ah
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Queste dunque le migliori offerte da sfruttare con lo Speciale Unieuro, valido fino al 30 settembre 2026. Per scoprire tutti gli altri sconti inclusi nel volantino potete seguire il link qui in basso.
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