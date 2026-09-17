Con lo Speciale Unieuro sono attive fino alla fine del mese parecchie offerte tech da non sottovalutare: gli sconti della catena coinvolgono diverse categorie, tra le quali spiccano smart TV, cuffie wireless, smartwatch e informatica. Le proposte sono valide fino al 30 settembre 2026 sia online sia nei negozi: scopriamo insieme le più interessanti.

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Tante offerte accessibili nel volantino Speciale Unieuro

La nuova iniziativa Speciale Unieuro mette a disposizione parecchie offerte, sia sullo shop online sia nei punti vendita fisici. Oltre agli elettrodomestici, presenti in gran numero, il volantino propone tanto altro, concentrandosi soprattutto sulle categorie informatica (tra monitor, tastiere, mouse, prodotti per il gaming e non solo), smart TV (con diversi modelli dal prezzo contenuto), cuffie wireless/true wireless e smartwatch. Si tratta di prodotti dal prezzo accessibile.

Abbiamo selezionato quelli più interessanti a cui vale la pena dare un’occhiata, e li abbiamo suddivisi per categoria. Tutte le proposte indicate sono disponibili sia online sia nei negozi, salvo esaurimento scorte.

Offerte informatica Unieuro

Offerte smart TV Unieuro

Offerte wearable Unieuro

Altre offerte Unieuro

Queste dunque le migliori offerte da sfruttare con lo Speciale Unieuro, valido fino al 30 settembre 2026. Per scoprire tutti gli altri sconti inclusi nel volantino potete seguire il link qui in basso.