Gli smart glasses di Meta hanno ottenuto una certa popolarità, ma la presenza di una fotocamera integrata continua a rappresentare uno degli aspetti più controversi di questa categoria di dispositivi. Proprio per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, l’azienda starebbe preparando una nuova famiglia di occhiali intelligenti progettata per fare a meno della fotocamera.

I nuovi smart glasses, identificati internamente con il nome in codice Luna, potrebbero essere presentati già durante Meta Connect, la conferenza annuale dell’azienda in programma il 23 e 24 settembre 2026, per poi arrivare sul mercato nel corso di ottobre. L’indiscrezione arriva da un rapporto di The Information, e descrive un prodotto che punta a mantenere le funzioni smart e l’intelligenza artificiale senza trasformare la montatura in una videocamera indossabile.

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Meta Luna rinuncia alla fotocamera ma mantiene Meta AI

La caratteristica più interessante dei nuovi Luna sarebbe ovviamente l’assenza della fotocamera, una scelta che potrebbe rendere questi occhiali più semplici da utilizzare in situazioni nelle quali la registrazione video rappresenta un problema, oltre a permettere a Meta di proporre una montatura dall’aspetto più vicino a quello di un normale paio di occhiali.

L’eliminazione della fotocamera avrebbe infatti permesso di ridurre le dimensioni delle aste, uno degli elementi che rendono immediatamente riconoscibili gli attuali smart glass dell’azienda. I nuovi modelli dovrebbero essere disponibili in due varianti, chiamate Clubmaster e Burbank.

La rinuncia alla fotocamera non significherebbe però rinunciare alle funzioni intelligenti, secondo le indiscrezioni, Luna dovrebbe integrare sei microfoni e un sistema di altoparlanti rivolti verso le orecchie dell’utente. In questo modo sarebbe possibile interagire vocalmente con Meta AI e con il nuovo agente AI Muse, senza dover necessariamente utilizzare una fotocamera.

A completare l’interazione ci sarebbe inoltre un pulsante laterale, che dovrebbe consentire di richiamare rapidamente l’intelligenza artificiale.

La fotocamera degli smart glasses Meta è finita al centro di polemiche

La possibile introduzione di un modello senza fotocamera arriva in un momento particolarmente delicato per gli smart glasses di Meta, le attuali generazioni di occhiali intelligenti dell’azienda hanno ottenuto una buona risposta sul mercato, ma proprio la possibilità di registrare video in modo discreto ha alimentato diverse discussioni sulla privacy.

In alcuni casi, gli occhiali sarebbero stati utilizzati per registrare altre persone senza che queste ne fossero consapevoli, arrivando anche a episodi nei quali le persone sarebbero state intenzionalmente provocate o molestate per ottenere contenuti destinati ai social network.

La questione ha avuto conseguenze concrete, gli smart glasses con fotocamera sono stati vietati in alcuni luoghi, tra cui tribunali di New York e la catena britannica di pub Wetherspoons.

Meta ha comunque previsto un LED dedicato alla registrazione, pensato per segnalare quando la fotocamera è in funzione. L’azienda ha inoltre dichiarato che la fotocamera dovrebbe smettere di funzionare nel caso in cui il sistema di illuminazione venga manomesso, alcuni utenti hanno però sviluppato soluzioni alternative per effettuare registrazioni con il LED spento, alimentando ulteriormente le discussioni sulla possibilità di utilizzare questi dispositivi senza che le persone intorno se ne accorgano.

Anche senza fotocamera i microfoni potrebbero sollevare dubbi

L’assenza della fotocamera potrebbe quindi risolvere almeno in parte delle preoccupazioni legate alla registrazione di immagini, ma non necessariamente tutti i problemi relativi alla privacy.

Se le indiscrezioni saranno confermate, Luna utilizzerà infatti sei microfoni per consentire all’utente di parlare con meta AI; un sistema del genere potrebbe a sua volta sollevare interrogativi sulla registrazione e sull’elaborazione dell’audio, soprattutto considerando che una montatura senza fotocamera sarebbe ancora più difficile da distinguere da un normale paio di occhiali.

È una questione che ricorda, almeno in parte, le recenti discussioni nate intorno ai nuovi Apple Watch e alla loro capacità di effettuare registrazioni audio. In questo caso, ovviamente, non si tratta dello stesso tipo di dispositivo né delle stesse funzionalità, ma il tema più generale della presenza di microfoni sempre disponibili su dispositivi indossabili rimane particolarmente sensibile.

Tanto per fare un esempio, una persona potrebbe essere perfettamente consapevole di trovarsi davanti a uno smartphone dotato di fotocamera, mentre potrebbe non rendersi immediatamente conto che un paio di occhiali apparentemente tradizionali integra diversi microfoni e un assistente IA.

Meta potrebbe quindi puntare con Luna proprio su un’alternativa agli smart glasses dotati di fotocamera, cercando di mantenere le funzionalità vocali e l’accesso all’intelligenza artificiale in una forma più discreta.

Nel frattempo, secondo le stesse indiscrezioni, Meta avrebbe in programma anche Phoenix, un progetto di occhiali per la realtà aumentata capace di mostrare un’area di lavoro virtuale o uno schermo cinematografico direttamente davanti agli occhi dell’utente. In questo caso, si tratterebbe di un prototipo decisamente più ambizioso, atteso però soltanto nel 2027.

Per quanto riguarda Luna, invece, bisognerà attendere Meta Connect del 23 e 24 settembre per capire se le indiscrezioni saranno confermate e, soprattutto, quali saranno le caratteristiche definitive dei nuovi smart glasses.