BYD ha lanciato da poco il proprio nuovo SUV di punta, e a giudicare dai primi numeri diffusi dall’azienda la risposta del mercato cinese è stata immediata e piuttosto marcata; il modello si aggiunge a una serie di flagship elettrici che negli ultimi mesi ha già messo sotto pressione la capacità produttiva dell’azienda.

Ne avevamo già parlato qualche mese fa, quando BYD faticava letteralmente a tenere il passo con la domanda per i propri veicoli dotati di Blade Battery 2.0, con il Great Tang oltre quota 100.000 ordini e il Song Ultra fermo a 61.000. Ebbene, a quanto pare il nuovo Sealion 08 sembra destinato a seguire la stessa traiettoria.

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Oltre 12.000 ordini in 24 ore

BYD ha lanciato il Sealion 08 all’inizio del mese, il SUV di punta della gamma Ocean; il veicolo è disponibile sia in versione completamente elettrica sia in versione ibrida plug-in, con un prezzo di partenza di 229.900 yuan, circa 34.000 dollari.

Secondo Zhang Zhou, responsabile vendite della divisione Ocean di BYD, il nuovo flagship è già partito con il piede giusto: il Sealion 08 ha ricevuto oltre 12.000 ordini nelle prime 24 ore dal lancio, avvenuto il 2 settembre.

Il Sealion 08 è disponibile in configurazioni da cinque o sei posti, con opzioni a trazione posteriore o integrale. Tutte le varianti montano la più recente Blade Battery 2.0 di BYD abbinata alla tecnologia Flash Charging, che permette alla batteria di caricarsi dal 10 al 70% in appena 5 minuti; una ricarica completa, dal 10 al 97%, richiede invece solo 9 minuti.

La versione elettrica parte da 239.900 yuan, circa 35.500 dollari, ed è alimentata da una batteria da 115,072 kWh, capace di offrire fino a 900 km di autonomia CLTC sui modelli a trazione posteriore, che scendono a 800 km sulle configurazioni a trazione integrale.

La versione ibrida plug-in utilizza invece una batteria da 55,843 kWh, che garantisce un’autonomia elettrica pura CLTC fino a 400 km e un’autonomia combinata di 1.650 km.

Specifiche tecniche e funzionalità software

All’interno, il SUV di punta sfoggia la tecnologia e il software più recenti di BYD: la dotazione include uno schermo centrale flottante da 17,3 pollici, un cruscotto digitale da 12,3 pollici, un head-up display in realtà aumentata da 26 pollici, oltre a uno schermo posteriore per l’intrattenimento da 21,4 pollici che scende direttamente dal tetto. Tra gli altri extra premium figurano un frigorifero integrato, sedili a gravità zero e un impianto audio Devialet a 25 altoparlanti.

Tutte le varianti del Sealion 08 montano di serie il sistema di sospensioni pneumatiche a doppia camera DiSus-A di BYD e l’assistenza alla guida God’s Eye B con il sistema di guida intelligente God’s Eye 5.0. Il Sealion 08 misura 5.115 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e 1.800 mm di altezza, con un passo di 3.030 mm, dimensioni piuttosto simili a quelle della Hyundai IONIQ 9, che misura 5.060 mm di lunghezza, 1.980 mm di larghezza e 1.790 mm di altezza, con un passo di 3.130 mm.

Zhou ha pubblicato venerdì un video del nuovo SUV di punta con la didascalia “Piena velocità avanti, produzione a ritmo serratissimo“, aggiungendo che il veicolo viene ormai spedito in tutto il Paese.





Il successo iniziale del Sealion 08 arriva dopo quello del Great Tang, il SUV elettrico di punta di BYD sotto la gamma Dynasty, che aveva già raccolto oltre 30.000 ordini nelle prime 24 ore sul mercato; nel giro di due settimane, gli ordini avevano superato quota 100.000.

Il mese scorso, BYD ha venduto 11.010 esemplari del Great Tang, portando il totale cumulativo a 27.212 unità da quando il modello è entrato in vendita a metà giugno.

Anche se BYD resta nota soprattutto per i propri veicoli elettrici a prezzo più contenuto, come la Seagull, venduta all’estero come Dolphin Surf e Dolphin Mini, l’azienda si è rapidamente espansa verso nuovi segmenti, tra cui SUV di lusso a grandezza naturale, pickup, fuoristrada, supercar elettriche, super SUV e altro ancora.

Il produttore cinese sta inoltre espandendo la propria presenza a livello globale, lanciando il proprio sub-brand di lusso Denza in Europa, nel Regno Unito e in altre regioni internazionali per sostenere la crescita.