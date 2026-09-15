Netflix e Sega hanno annunciato una collaborazione che attinge dal catalogo del publisher giapponese. Il pacchetto comprende un film su Crazy Taxi, un crime drama live-action tratto da Stranger Than Heaven e una nuova serie animata di Sonic pensata per i più piccoli.

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Crazy Taxi, dal cabinato al grande schermo

Il primo progetto in lavorazione è un adattamento cinematografico di Crazy Taxi, la serie che dal 1999 mette i giocatori davanti a corse contro il tempo, salti dai trampolini e zigzag nel traffico, mentre si rincorrono le mance a ritmo della caratteristica colonna sonora punk-rock. Alla sceneggiatura ci sono Dan Gregor e Doug Mand, già autori del reboot di The Naked Gun e del film Chip ‘n Dale: Rescue Rangers. Tutto lascia pensare a una commedia live-action.

In veste di produttori troviamo Neal H. Moritz e Toby Ascher di Original Film insieme al producer capo di Sega Toru Nakahara, lo stesso team che ha portato al cinema i film live-action di Sonic. Sul fronte musicale c’è già una conferma: brani come All I Want degli The Offspring e Them and Us dei Bad Religion torneranno in Crazy Taxi World Tour, il nuovo capitolo della serie previsto per il 2027. Il film, di conseguenza, dovrebbe arrivare dopo l’uscita del gioco.

Stranger than heaven, un action drama decisamente più duro

Il secondo progetto cambia registro. È un film crime live-action basato su Stranger Than Heaven, il prossimo titolo action-adventure firmato RGG Studio, la software house dietro Yakuza e Like a Dragon, ambientato nel Giappone di inizio Novecento. La vicenda segue uno straniero che risale dalla povertà fino a diventare un temuto yakuza e, in seguito, un magnate dell’intrattenimento: un prequel dello stesso franchise Like a Dragon, con un universo narrativo già rodato e una community affezionata.

A raccontare il tono del progetto è stato lo stesso Nakahara, che lo ha descritto come un’action drama tosta, in contrasto con la direzione comica scelta per Crazy Taxi. Prima di vederlo su Netflix, però, c’è il gioco: Sega lo pubblicherà il 15 gennaio su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC via Steam. Su cast e team creativo del film, per ora, non è trapelato nulla.

Sonic torna su Netflix, ma con un pubblico diverso

Il terzo tassello riguarda l’universo del porcospino blu. Netflix ospiterà una nuova serie animata che si chiamerà semplicemente Sonic, prodotta da Carlos Stevens (Love, Death + Robots) e dallo stesso Nakahara, questa volta rivolta al pubblico prescolare. La piattaforma l’ha presentata così:

Una serie ad alto voltaggio, comica ma con solide basi emotive, pensata per bambini che vogliono sentire un po’ di grinta, un po’ di attitudine e tanto spirito da “questa è la mia squadra”.

Il progetto è separato da Sonic Prime, andato in onda dal 2022 al 2024 per tre stagioni. Nakahara è un veterano del franchise: ha lavorato come produttore sui film live-action di Sonic the Hedgehog targati Paramount, sullo spin-off Knuckles e sulla stessa Sonic Prime. I film di Sonic hanno superato 1 miliardo di dollari a livello mondiale, con Sonic the Hedgehog 3 uscito a dicembre 2024 e Sonic the Hedgehog 4 atteso per il 19 marzo 2027. Al momento non sono stati diffusi né il titolo ufficiale né dettagli sulla trama o artwork dei personaggi.

Un accordo che guarda lontano, non solo a Sega

Entrambe le aziende hanno descritto la partnership come l’inizio di una collaborazione di lungo periodo, non come un accordo isolato. Il pacchetto di progetti coprirà generi, stili e formati diversi, dalla commedia live-action all’animazione per bambini, fino al crime drama. Il fronte degli adattamenti da videogiochi su Netflix è già affollato: c’è una serie live-action di Assassin’s Creed ambientata nell’antica Roma, un reality di cucina a squadre basato su Overcooked e, come rivelato durante il BlizzCon, una serie animata dedicata a Diablo. L’azienda ha lasciato intendere che altri adattamenti sono in cantiere, e il quinto capitolo di Diablo è atteso per la primavera del 2029. Prima di tutto questo, il 20 ottobre arriva su Netflix la seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners.