Le novità per la pulizia della casa presentate da Dreame negli ultimi mesi, IFA compresa, sono ora disponibili all’acquisto in Italia. Stiamo parlando di cinque aspirapolvere e lavapavimenti senza fili: Dreame T12 Pro, Dreame T14 Pro, Dreame T15 Pro Heat, Dreame T16 Pro Heat e Dreame T16 Pro Steam. Vediamo dove acquistarli, quanto costano e come approfittare delle offerte di lancio.

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Cinque novità Dreame sono ora disponibili all’acquisto: arriva la nuova serie T

Tra il suo evento in Francia e l’IFA di Berlino, Dreame ha presentato negli ultimi mesi diverse novità pensate per la pulizia della casa. Quest’oggi ci soffermiamo in particolare su Dreame T12 Pro, Dreame T14 Pro, Dreame T15 Pro Heat, Dreame T16 Pro Heat e Dreame T16 Pro Steam, visto che proprio in queste ore fanno il loro debutto sul mercato italiano e su quello europeo in generale.

Dalla pulizia ad acqua calda al vapore ad alta temperatura, fino a un’aspirazione potente e al rilevamento intelligente dello sporco, ciascun modello della nuova serie Dreame T combina tecnologie dedicate con casi d’uso specifici, condividendo al tempo stesso le caratteristiche chiave della linea, come il design ultra-sottile e la pulizia snodabile a 180° flat. Da segnalare che fino al 28 settembre 2026 è attiva una promozione speciale di lancio su tutti e cinque i modelli.

Tra i punti di forza della nuova gamma troviamo un’architettura progettata per semplificare la pulizia dei punti solitamente più complicati da raggiungere. Ogni modello propone un profilo ultra-sottile di 9,85 cm e una struttura completamente snodabile a 180° flat, che consente di arrivare senza problemi sotto letti, divani e mobili bassi, senza compromettere la potenza di aspirazione.

Integra, inoltre, il sistema anti-aggrovigliamento TangleCut 2.0, ideato per ridurre l’accumulo di capelli e peli di animali attorno al rullo, riducendo al minimo la manutenzione manuale della spazzola. A fine utilizzo, i nuovi modelli della serie eseguono un ciclo di autopulizia ad acqua calda a 95°C, abbinato all’asciugatura rapida con aria calda a 95°C in soli cinque minuti.

Partendo da questa base comune, ciascuno dei cinque modelli offre vantaggi e funzionalità specifiche, studiati per esigenze diverse.

Dreame T16 Pro Heat viene proposto come l’alleato perfetto per la cucina. Unisce una potenza di aspirazione di 30.000 Pa al lavaggio ad acqua calda a 90°C, pensati per eliminare con facilità residui e sporco incrostato. Il braccio robotico WhaleSweep Robotic Arm si estende automaticamente verso bordi e angoli per una pulizia profonda su tre lati (triple-edge). Inoltre, il rilevamento multispettrale dello sporco analizza in tempo reale le condizioni del pavimento, permettendo al dispositivo di regolare la potenza in modo del tutto automatico.

Dreame T16 Pro Heat arriva al prezzo consigliato di 629 euro, ma in questi giorni potete approfittare dell’offerta lancio e acquistarlo a 549 euro.

Chi vuole sfruttare il potere igienizzante del vapore può optare per Dreame T16 Pro Steam, che propone la tecnologia SaunaClean: questa sprigiona vapore a 200°C per disinfettare e pulire a fondo le zone più frequentate della casa. È studiata per la vita di famiglia di tutti i giorni, tra piccoli imprevisti quotidiani, bambini e animali domestici. Oltre al vapore, questo modello offre 30.000 Pa di aspirazione per raccogliere sia i residui secchi sia i liquidi, e il sistema Dual-Heat per automatizzare la manutenzione ad alta temperatura, igienizzando il dispositivo dopo ogni utilizzo.

Dreame T16 Pro Steam arriva sul mercato al prezzo consigliato di 649 euro, ma in questi giorni potete approfittare dell’offerta lancio e acquistarlo a 599 euro.

Proseguiamo con Dreame T15 Pro Heat, lavapavimenti wet & dry pensata per stare al passo con i ritmi quotidiani e rendere semplici le pulizie in apparenza più impegnative. Mette a disposizione una potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa e il lavaggio ad acqua calda a 90°C: questi lavorano in sinergia per sciogliere ed eliminare lo sporco e le macchie di ogni giorno. Non manca nemmeno qui il sistema anti-aggrovigliamento TangleCut 2.0, studiato per contrastare peli e capelli. In più, la pulizia su tre lati (triple-edge) permette di arrivare a filo di pareti, battiscopa e angoli, senza lasciare punti scoperti.

Dreame T15 Pro Heat viene proposto al prezzo consigliato di 499 euro, ma potete acquistarlo in offerta lancio a 449 euro.

Scendendo un po’ di prezzo troviamo poi Dreame T14 Pro, modello che combina la giusta potenza per il quotidiano con manovrabilità e capacità di adattamento a qualsiasi superficie. Offre una forza d’aspirazione da 25.000 Pa per eliminare sporco secco e liquidi, con un sensore intelligente in grado di analizzare continuamente il pavimento per tarare le prestazioni in tempo reale. In questo modo il dispositivo regola l’intensità in automatico quando ci si sposta da una zona all’altra della casa, azzerando le impostazioni manuali e rendendo l’igiene quotidiana ancora più immediata.

Dreame T14 Pro viene proposto al prezzo consigliato di 399 euro, ma fino al 28 settembre potete trovarlo in offerta lancio a 349 euro.

Concludiamo con Dreame T12 Pro, modello accessibile pensato per rendere alla portata di tutti l’esperienza della serie. Offre una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa, che consente di eliminare sporco, detriti e liquidi in un’unica passata, così come il sistema TangleCut 2.0 contro peli di animali e capelli lunghi; combinato con le funzioni di autopulizia della Dreame T Series, riduce al minimo gli interventi manuali dopo l’uso. Offre anche autopulizia ad acqua calda a 95°C e asciugatura rapida con aria calda a 95°C.

Dreame T12 Pro arriva in Italia al prezzo consigliato di 319 euro, ma grazie all’offerta lancio potete portarlo a casa a 259 euro.