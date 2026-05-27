Durante l’evento di oggi in Francia (a Chantilly), Dreame ha presentato la sua ultima gamma di prodotti per la casa: le novità spaziano dalla pulizia intelligente agli elettrodomestici e alla cura degli animali domestici. Abbiamo infatti il debutto della serie di punta X60 Pro e del robot aspirapolvere Cyber X, che abbiamo conosciuto nei giorni scorsi, ma anche le lavapavimenti di nuova generazione della serie T, il lavavetri Pano 10 Station, l’aspirapolvere ultraleggero Aqua Air e il nuovo ecosistema Pet Care.

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Arriva in Europa la nuova gamma di prodotti Dreame per la casa

Dreame lancia una serie di nuovi prodotti con l’idea di costruire un’esperienza più connessa che va oltre alla pulizia e si estende alla vita quotidiana. “In Dreame, la nostra ambizione è sempre stata più grande dei singoli prodotti“, ha dichiarato Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU. “Dalla cura dei pavimenti e degli animali domestici agli elettrodomestici, stiamo costruendo un ecosistema di vita intelligente connesso, progettato per ridurre lo sforzo quotidiano e dare alle persone più libertà di concentrarsi su ciò che conta di più“.

Dreame lancia X60 Pro e Cyber X

Iniziamo dalla serie Dreame X60 Pro e dall’atteso Cyber X, prodotti che abbiamo già visto nel dettaglio con l’annuncio di settimana scorsa. La serie X60 Pro comprende tre modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti, ossia X60 Pro Ultra Complete (il prodotto di punta), X60 Pro Ultra Matrix (con tecnologia di cambio del panno in base alla superficie) e X60 Pro Master (con funzioni di riempimento e svuotamento automatici).

Come abbiamo visto, la serie combina le più recenti tecnologie del marchio, come Dual UltraExtend (la spazzola laterale si estende fino a 12 cm e il panno fino a 18 cm per la pulizia di bordi e angoli), PowerMaster (per una ricarica più rapida), HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 (con aspirazione da 42.000 Pa) e il sistema AI OmniSight 3.0 (che riconosce più di 320 tipo di ostacoli).

La peculiarità di X60 Pro Ultra Matrix va a estendere il concetto Matrix di Dreame: il robot sostituisce automaticamente i panni dedicati per i diversi spazi (mop con setole in nylon per le cucine, mop in spugna per i bagni e mop termici per le zone giorno), per una cura più personalizzata in tutta la casa. X60 Pro Ultra Master integra funzioni di riempimento e svuotamento automatici in una stazione dal design compatto.

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Cyber X è il primo robot aspirapolvere bionico al mondo a quattro cingoli in grado di salire le scale (con un’altezza del primo gradino di 30 cm). Può affrontare quelle a L, dritte, a chiocciola e con alzate aperte (anche rivestite di moquette), e può salire pendenze fino a 42°: questo grazie al sistema di salita Bionic Quad-Track, con cingoli in gomma di livello industriale che garantiscono una presa salda su tutti i tipi di scale, una struttura di atterraggio ammortizzata e un sistema di frenata tripla. In più, grazie al modulo di pulizia posteriore con doppie spazzole laterali e aspirazione da 6.000 Pa, rimuove polvere e detriti durante la discesa.

Il tutto è condito da visione 3D ToF con mappatura tridimensionale e riconoscimento preciso dei bordi dei gradini e degli ostacoli, pianificazione autonoma del percorso, connessione proattiva con robot aspirapolvere compatibili (tra cui la serie X60 Pro), mappatura multilivello (supporta fino a 4 piani) e batteria da 6400 mAh.

Lavapavimenti T Series: cinque nuovi modelli

Dreame ha presentato anche la sua nuova generazione di lavapavimenti ultrasottili, che promette una pulizia profonda di alta qualità. Tutti i modelli della T Series offrono un profilo particolarmente sottile (9,85 cm), design ribaltabile a 180°, sistema anti-groviglio per peli e capelli e sistema di autopulizia e asciugatura ad aria calda a 95°C. La nuova serie supporta inoltre un accessorio opzionale pensato per il controllo degli odori, che offre un’esperienza di manutenzione ancora migliore.

La serie è composta da cinque modelli, e il modello di punta si chiama Dreame T16 Pro Heat. L’aspirapolvere a secco e a umido combina pulizia con acqua calda a 95°C a una potenza di aspirazione di 30.000 Pa e al braccio robotico WhaleSweep con intelligenza artificiale. Può affrontare sporco appiccicoso, liquidi e angoli complicati: questo anche grazie al braccio robotico che si estende automaticamente verso bordi e angoli, mentre il rilevamento multispettrale regola le prestazioni in tempo reale. Il T16 Pro Heat può contare su un sistema a doppio raschietto per ridurre i grovigli di capelli e semplificare la manutenzione, ma anche su batterie rimovibili e su una maggiore flessibilità.

Il resto della nuova gamma vede T16 Pro Steam (con tecnologia SaunaClean per la sterilizzazione a vapore a 200°C e funzione autopulente Dual-Heat per l’igiene), T15 Pro Heat (combina pulizia con acqua calda, copertura a triplo bordo e manutenzione semplificata), T14 Pro (con rilevamento adattivo dello sporco e regolazione intelligente della pulizia) e T12 Pro (con pulizia ad alte prestazioni e copertura a triplo bordo a un prezzo più accessibile).

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Frigorifero Dreame FrizzFresh con acqua frizzante

Le novità includono il frigorifero Dreame FrizzFresh, che vuole andare oltre la semplice conservazione per offrire un’esperienza di ristoro più comoda, personalizzata e raffinata. Tra le sue caratteristiche spiccano SparklingBar (sistema integrato per l’acqua frizzante, con tre livelli di effervescenza), IceDUO (fornisce sia cubetti di ghiaccio sia ghiaccio tritato) e FreshFlex (combina raffreddamento rapido e uniforme con una conservazione flessibile).

Inoltre, FrizzFresh offre un cassetto HydroGuard Crisper per aiutare nel mantenimento della freschezza e purificazione AeroFresh (garantisce un’aria più pulita all’interno).

Aqua Air è il nuovo aspirapolvere senza fili leggero e sottile

Tornando alla pulizia, Dreame lancia anche Aqua Air, un nuovo aspirapolvere senza fili che punta su leggerezza e praticità. Pesa meno di un kg e offre un corpo sottile, flessibile ed ergonomico, che rende la pulizia con una sola mano più comoda e semplice anche negli spazi ristretti.

Dispone di un motore ad alta velocità con potenza di aspirazione di 20.000 Pa e autonomia fino a 40 minuti, con capacità di pulizia a secco e a umido. A disposizione doppie lame Air TangleCut per peli e capelli, così come la funzione di autopulizia ad aria calda a 70°C.

Pano 10 Station per la pulizia dei vetri

Per la pulizia dei vetri entra in gioco Dreame Pano 10 Station, che combina copertura da bordo a bordo, movimenti stabili, rimozione più efficace delle macchie e manutenzione tramite stazione in un’unica soluzione completa.

LiftEdge Flex Arm è una novità assoluta per il settore, e offre una pulizia più completa che coinvolge bordi e angoli, e il sistema ThermoSeal Heated Wet Film & Omni Thermo-Wet Cleaning mantiene uno strato umido a una temperatura costante di 45°C per sciogliere le macchie in modo più efficace e ridurre i residui.

Inoltre, include la stazione Ten-in-One, che integra lavaggio dei mop, asciugatura ad aria calda, ricarica, stoccaggio e manutenzione quotidiana. Il suo sistema di lavaggio dinamico a quattro dischi offre le modalità “Quick Clean” e “Deep Clean” per il lavaggio automatico dei mop, mentre il sistema a convezione ad aria calda a doppio modulo sfrutta l’asciugatura ad alta temperatura per aiutare a prevenire la formazione di muffe e odori e ridurre la contaminazione secondaria.

Pet Line per gli animali domestici

La smart home coinvolge anche gli animali domestici con la gamma Pet Line di Dreame, che riunisce soluzioni che spaziano tra igiene e comfort, alimentazione, idratazione e viaggi. La gamma comprende cinque prodotti:

Lettiera Automatica per Gatti Moduloo Pure : dotata di sistema modulare di controllo degli odori, permette di scegliere tra il modulo Fresh-Air per una freschezza quotidiana o il modulo Spray + Plasma per un maggiore supporto igienico.

: dotata di sistema modulare di controllo degli odori, permette di scegliere tra il modulo Fresh-Air per una freschezza quotidiana o il modulo Spray + Plasma per un maggiore supporto igienico. Lettino a temperatura moderabile Moduloo Clima Smart : offre riscaldamento o raffreddamento su tutta la superficie, con temperature regolabili tra 20 e 32°C e una risposta rapida in 10 minuti.

: offre riscaldamento o raffreddamento su tutta la superficie, con temperature regolabili tra 20 e 32°C e una risposta rapida in 10 minuti. Trasportino TunnelGo Pet Bag : offre agli animali più spazio per rilassarsi, con un cuscinetto riscaldante alimentato tramite USB e la circolazione attiva della ventola che aiutano a mantenere un ambiente caldo, fresco e confortevole durante gli spostamenti.

: offre agli animali più spazio per rilassarsi, con un cuscinetto riscaldante alimentato tramite USB e la circolazione attiva della ventola che aiutano a mantenere un ambiente caldo, fresco e confortevole durante gli spostamenti. Dispenser di cibo Lumina Feast Smart Feeding System : offre monitoraggio live in HD, comunicazione vocale bidirezionale, monitoraggio dell’assunzione di cibo (basato sul peso della ciotola), un contenitore per alimenti da 5 litri sigillato con UVC e doppio scomparto e un vassoio nutrizionale a 8 scomparti.

: offre monitoraggio live in HD, comunicazione vocale bidirezionale, monitoraggio dell’assunzione di cibo (basato sul peso della ciotola), un contenitore per alimenti da 5 litri sigillato con UVC e doppio scomparto e un vassoio nutrizionale a 8 scomparti. Fontanella Lumina Flow Smart Hydration System: offre monitoraggio in alta definizione, serbatoi indipendenti per acqua pulita e acquee reflue e monitoraggio dell’assunzione, per una gestione dell’idratazione più semplice e sicura.

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Prezzi e disponibilità delle novità Dreame

La nuova gamma di prodotti Dreame arriverà in tutta Europa a partire da questo mese di maggio. Ecco prezzi e disponibilità precise comunicate dal produttore:

Dreame X60 Pro Ultra Complete: 1499 euro – in arrivo dal 5 giugno 2026

Dreame X60 Pro Ultra Matrix: 1699 euro – in arrivo da luglio 2026

Dreame X60 Pro Ultra Matrix Vision: 1799 euro – in arrivo da luglio 2026

Dreame X60 Pro Master: 1599 euro – in arrivo da luglio 2026

Dreame Cyber X: 999 euro – agosto 2026

Dreame T16 Pro Steam: 649 euro – agosto 2026

Dreame T16 Pro Heat: 629 euro – 23 giugno 2026

Dreame T15 Pro Heat: 499 euro – agosto 2026

Dreame T14 Pro: 399 euro – agosto 2026

Dreame T12 Pro: 319 euro (279 euro fino al 9 giugno) – disponibile da ora

Dreame Aqua Air: 499 euro – luglio 2026

Dreame Pano 10: 399 euro – luglio 2026

Dreame Pano 10 Station: 599 euro – luglio 2026

Dreame Moduloo Pure: 299 euro – disponibile da ora

Dreame Moduloo Clima: 199 euro – 2 giugno 2026

Dreame TunnelGo: 169 euro – disponibile da ora

Dreame Lumina Feast: 199 euro – luglio 2026

Dreame Lumina Flow: 159 euro – luglio 2026

Dreame FrizzFresh 524L-CD: 1699 euro – luglio 2026

Dreame FrizzFresh 524L-FD: 1799 euro – luglio 2026

X60 Pro Ultra Complete potrà contare su un’offerta di lancio con sconto di 200 euro, valido dal 5 all’11 giugno 2026 (1299 euro invece di 1499). Per festeggiare il debutto, i primi 20 acquirenti di questo modello avranno la possibilità di vincere un Cyber X in omaggio.