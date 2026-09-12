Un OLED da 48 pollici che tocca quasi i 3000 nit di picco HDR e finisce sotto quota 750€ non capita spesso. LG OLED48G66LS Serie G6S 2026 ha appena toccato il suo minimo storico assoluto, con un calo di prezzo che va ben oltre il semplice sconto stagionale. La combinazione tra la nuova tecnologia Hyper Radiant Color e un prezzo mai visto prima per questo modello lo rende uno degli affari tech più interessanti del momento. Vediamo come.

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LG OLED48G66LS, quando luminosità e AI diventano protagoniste

Il pannello OLED evo da 48 pollici di questo modello segna un salto generazionale netto: grazie alla tecnologia Hyper Radiant Color e al nuovo processore alpha11 Gen3 con AI, la luminosità raggiunge livelli fino a 2,1 volte superiori rispetto ai modelli precedenti, un risultato mai ottenuto prima su un formato così compatto.

Tra le specifiche che meritano attenzione:

Risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160) con tempo di risposta di 0,1 ms

(3840×2160) con tempo di risposta di Picco di luminanza HDR fino a quasi 3000 nit in modalità D65

in modalità D65 Certificazione Intertek per fedeltà colore al 100% secondo standard CIE DE2000

secondo standard CIE DE2000 Gaming fino a 165fps con supporto VRR, G-Sync e FreeSync Premium

con supporto VRR, G-Sync e FreeSync Premium Piattaforma webOS con integrazione di Google Gemini e Microsoft Copilot

Una delle funzioni più interessanti è la Creator Original Picture Mode, che riproduce i contenuti streaming esattamente come previsti dal regista, senza alterazioni rispetto al master originale. A questo si aggiunge il riconoscimento vocale Far Field attivabile con “Hi, LG” e una diagnostica intelligente che individua eventuali malfunzionamenti in autonomia.

Non manca il riconoscimento ufficiale: il Multi-AI Architecture del sistema ha vinto il CES Innovation Awards 2026 nella categoria Intelligenza Artificiale. LG garantisce inoltre 5 anni sul pannello OLED, un dettaglio che pesa parecchio su un acquisto di fascia premium.

Prezzo giù, occasione su per LG OLED48G66LS

Il prezzo di listino ufficiale si attesta a 1799€, ma su Amazon LG OLED48G66LS è ora disponibile a 745€ invece di 1099€, con uno sconto di circa il 32% rispetto all’ultimo prezzo di riferimento e un risparmio complessivo che supera abbondantemente il 50% rispetto al listino originale. Un’occasione più unica che rara per un OLED con queste caratteristiche tecniche.

A rendere l’affare ancora più conveniente c’è il cashback LG di 100€, richiedibile direttamente dal sito ufficiale della promozione, che abbassa ulteriormente il costo effettivo del televisore.

Per non perdere occasioni come questa, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi prodotto.