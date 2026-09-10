Così come previsto, ieri Apple ha lanciato il suo primo melafonino pieghevole: stiamo ovviamente parlando di iPhone Duo.

Dopo diversi anni di attesa, il colosso di Cupertino ha deciso che è arrivato il momento di lanciarsi in un mercato che sta facendo registrare numeri crescenti, anche per provare a recuperare terreno rispetto alle principali concorrenti, come ad esempio Samsung, Google e Xiaomi.

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iPhone Duo e il supporto per gli sviluppatori

Durante la presentazione di ieri, il team di Apple ha messo in evidenza la speciale interfaccia realizzata per iPhone Duo, studiata per esaltare le potenzialità del suo form factor: avere uno smartphone con due schermi, di cui uno interno pieghevole e di ampie dimensioni, deve rappresentare un plus in termini di multimedialità e di produttività, altrimenti resta solo la noia di dovere aprire e chiudere il device ed è qui che entra in gioco l’aspetto software.

Il successo di iPhone Duo, così come di ogni altro smartphone pieghevole, dipende dalla disponibilità di apposite soluzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza adattata al form factor di questo tipo di device e non c’è da stupirsi, pertanto, se il colosso di Cupertino abbia dedicato particolari attenzioni proprio agli sviluppatori.

E così Apple ha pubblicato sul proprio sito per gli sviluppatori una pagina dedicata ad iPhone Duo (la potete trovare qui), contenente varie risorse per aiutarli a preparare le loro app per il nuovo dispositivo pieghevole.

In tale pagina gli sviluppatori troveranno video di approfondimento, documenti e strumenti, oltre a informazioni su workshop organizzati da Apple per fornire tutto il supporto necessario a chi desidera realizzare app che possano sfruttare tutte le potenzialità del nuovo melafonino.

Non ci resta altro da fare che augurare buon lavoro agli sviluppatori.