Sono passati pochi giorni dall’ultimo Gran Premio di Formula 1, quello corso sul “Tempio della velocità” di Monza che ha consacrato Antonelli, primo italiano a vincere il gran premio di casa dopo 60 anni di digiuno, e ha demolito le speranze Ferrari, troppo debole sul fronte della power unit nonostante il nuovo motore.

Il Circuito de Madring sarà il teatro del Gran Premio di Spagna, al ritorno nella capitale spagnola dopo oltre quarant’anni: andiamo a fare il punto della situazione, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta del quattordicesimo appuntamento della stagione 2026 che si correrà domenica 13 settembre 2026.

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Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

Domenica si è corso il Gran Premio d’Italia 2026, un gran premio dalle mille sorprese se pensiamo a come era iniziato il weekend, già prima dell’ingresso in pista delle vetture con la penalizzazione di Antonelli e il nuovo motore “ADUO-2” della Ferrari.

Al sabato è stato bravissimo Pierre Gasly (Alpine): il francese ha conquistato la pole position beffando Russell (Mercedes) e Piastri (McLaren), poi arretrato di tre posizioni in griglia per un’infrazione commessa durante le qualifiche.

Pronti, via, sono subito scintille alla prima staccata tra le due Ferrari: Hamilton (partito quarto) ha provato a infilarsi su Leclerc (partito terzo); quest’ultimo ha spinto l’inglese fuori pista, facendolo precipitare ai margini della zona punti.

Le due Rosse hanno sofferto enormi problemi di potenza già nelle prime fasi della gara e, nel corso del terzo giro di gara (probabilmente nel tentativo di strafare), Leclerc ha perso la macchina alla Parabolica, spegnendo molte delle speranze dei tifosi contro le barriere con un impatto a 23G.

Bandiera rossa e seconda partenza dopo 30 minuti di stop con Antonelli (Mercedes), partito diciannovesimo alla prima partenza, che nel frattempo aveva già recuperato un bel po’ di posizioni. La bandiera rossa ha rimescolato le carte, dato che tutti i piloti hanno potuto smarcare il pit-stop obbligatorio.

L’italiano è salito in cattedra subito dopo la seconda partenza, continuando a risalire la china inanellando sorpassi su sorpassi. Nonostante un ulteriore pit-stop, l’italiano è riuscito a raggiungere e superare (anche se dopo un brivido) il compagno Russell.

Per Antonelli arriva la settima vittoria in carriera, settima anche di questa stagione, che corrisponde al ritorno di un italiano sul gradino più alto del podio dopo 60 anni. In seconda posizione ha chiuso Russell (Mercedes). Sul podio con loro Max Verstappen (Red Bull).

A punti sono poi andati Norris e Piastri (McLaren), Hamilton (Ferrari), Gasly (Alpine), Lindblad (Racing Bulls), Colapinto (Alpine) e Tsunoda (Racing Bulls). Il mondiale 2026 di Formula 1 è sempre più in mano ad Antonelli: il bolognese ha portato a 66 punti il vantaggio in classifica su Russell, primo degli inseguitori, e a 76 punti su Hamilton.

Tutto pronto per la quattordicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1

Tornando al presente, nel weekend si correrà il quattordicesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, avrà luogo sul Circuito de Madring progettato attorno al centro espositivo IFEMA di Madrid.

Il Gran Premio di Spagna torna così nella capitale spagnola dopo 45 anni: l’ultima volta in quel di Madrid, anche se in realtà a 18 km di distanza (a San Sebastian de los Reyes), è stata in occasione del GP di Spagna 1981 sul circuito permanente del Jarama.

La nuova pista, un ibrido tra cittadino e tracciato permanente realizzato dallo studio italiano Studio Dromo (che ha realizzato Yas Marina ad Abu Dhabi ed è responsabile del rifacimento di Zandvoort e Spa-Francorchamps), misura 5.416 metri ed è caratterizzata da 22 curve in tutto (dodici a destra e dieci a sinistra), con pochi veri tratti rettilinei.

Gran parte della pista si sviluppa su rapidi cambi di direzione o lentissime chicane. Il Madring include anche la più lunga curva sopraelevata finora realizzata in Formula 1: chiamata Monumental, ha un’inclinazione di circa 24°. Abbiamo poi tratti in salita e in discesa.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico e maggiore ricarica) è stato posizionato subito prima dell’ultima curva. Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte), invece, sono state deliberate solo due zone: il rettilineo del traguardo e l’allungo tra curva 3 e curva 4.

Una pista nuova per tutti: sono tante le incognite

Come a Monza, anche a Madrid andrà in scena un weekend “tradizionale”, quello caratterizzato da tre sessioni di prove libere, da una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e dalla Gara della domenica, che avrà una durata di 57 giri (per una distanza complessiva di 308,524 km) e chiuderà il programma del weekend.

La pista è nuova per tutti e non sappiamo davvero cosa aspettarci: al netto dei tratti in salita, ci sono alcuni tratti che potrebbero mettere in difficoltà (lato energia) le vetture 2026, mentre altri tratti che potrebbero esaltare l’agilità di queste monoposto rispetto a quelle della generazione precedente.

Pirelli ha deciso di portare la fascia intermedia della propria gamma (C2, C3 e C4), andando sul conservativo, specie considerando che l’asfalto non dovrebbe essere così abrasivo. In ogni caso, nel corso del weekend è prevista molta evoluzione del tracciato. Lato pit-stop, sono previsti 25 secondi persi per una sosta: i team cercheranno di fare una sola sosta.

Capitolo meteo, è previsto sole per tutto il weekend con temperature minime tra i 14 e i 17°C e temperature massime che, specie in gara, potrebbero raggiungere i 32°C (leggermente più fresco di quanto visto a Monza) con temperature dell’asfalto previste fino a oltre 50°C.

Ferrari deve digerire la debacle di Monza, livrea speciale per Williams

La Ferrari arriva al Circuito de Madring con i dati accumulati durante il filming day di inizio luglio che potranno tornare molto utili alla squadra per deliberare l’assetto iniziale e la strategia di erogazione della potenza.

Per la Scuderia è fondamentale far bene in terra spagnola per scacciare i fantasmi visti nelle ultime due gare: dopo l’amarezza di Zandvoort, la debacle di Monza e gli screzi tra Hamilton e Leclerc sono ancora sotto gli occhi di tutti.

A proposito di Leclerc: il monegasco sembra essersi ripreso fisicamente ma non emotivamente dal botto che ha messo fine al suo Gran Premio d’Italia nelle primissime fasi della gara e cercherà di far meglio in quel di Madrid.

La gara nella capitale spagnola sarà speciale per la Williams che porterà in pista le sue FW48 con una livrea speciale che richiama i colori “indossati” dalla FW07C in occasione del Gran Premio di Spagna 1981, quello corso sul circuito di Jarama.

In pista anche Formula 2 e Formula 3

Oltre alla classe regina, come la scorsa settimana, sul nuovissimo circuito di Madrid scenderanno in pista anche Formula 2 (all’undicesimo appuntamento stagionale) e Formula 3 (al nono appuntamento stagionale che sarà caratterizzato da due qualifiche e due gare lunghe).

Quello di Monza è stato un weeekend di magra per l’italiano Minì che ha raccolto zero punti e ha visto entrambi i rivali allungare: il divario da Tsolov (academy Red Bull) è salito a 30 punti, mentre quello su Câmara (academy Ferrari), autore di pole position e podio nella Feature Race, è salito a 19 punti.

In Formula 3, invece, Slater (academy Red Bull) ha allungato ulteriormente su Ugochukwu grazie al secondo posto nella Sprint Race e al nono posto nella gara lunga: il divario tra i due contendenti è salito a quindici punti. Sul fronte degli italiani, il weekend Monza è stato amaro per Badoer ma decisamente dolce per Lacorte che ha conquistato la vittoria davanti ai suoi tifosi.

Come vedere il Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al Pass Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio di Spagna 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle tre categorie che prendono parte al Gran Premio di Spagna, quattordicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 11 settembre 2026 09:55 – Prove Libere di Formula 3 11:05 – Prove Libere di Formula 2 13:30 – Prove Libere 1 di Formula 1 15:00 – Qualifiche di Formula 2 17:00 – Prove Libere 2 di Formula 1 18:25 – Qualifiche 1 di Formula 3 18:55 – Qualifiche 2 di Formula 3

Sabato 12 settembre 2026 11:05 – Sprint Race di Formula 3 (16 giri o 40 minuti + 1 giro) 12:30 – Prove Libere 3 di Formula 1 14:15 – Sprint Race di Formula 2 (23 giri o 45 minuti + 1 giro) 16:00 – Qualifiche di Formula 1 18:00 – Feature Race 1 di Formula 3 (19 giri o 45 minuti + 1 giro)

Domenica 13 settembre 2026 09:45 – Feature Race 2 di Formula 3 (19 giri o 45 minuti + 1 giro) 11:25 – Feature Race di Formula 2 (32 giri o 60 minuti + 1 giro) 15:00 – Gara di Formula 1 (57 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 18:30 di sabato 12 settembre 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 18:00 di domenica 13 settembre 2026 ci sarà la differita della Gara.