Trovare una soundbar capace di dare una scossa all’audio del televisore senza svuotare il portafoglio è più raro di quanto si pensi. LG S40T riesce in questa impresa con una configurazione 2.1 canali e un subwoofer wireless dedicato ai bassi, il tutto proposto ora a un prezzo che non si era mai visto così basso. Il costo è sceso ulteriormente rispetto alle promozioni già interessanti viste nei mesi scorsi, toccando quello che sembra essere un vero e proprio minimo storico su Amazon. Per chi guarda film, gioca in console o ascolta musica in streaming dallo smartphone, questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare il salto di qualità sonoro. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto conviene davvero.

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Lg s40t: potenza da 300w e intelligenza artificiale a bordo

LG S40T monta una configurazione 2.1 canali con una potenza complessiva di 300W, suddivisa tra 100W RMS erogati dalla barra principale e 200W RMS destinati al subwoofer attivo e wireless, quest’ultimo pensato per gestire i bassi senza bisogno di cablaggi aggiuntivi in salotto. Il vero punto di forza è la tecnologia AI Sound Pro, che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale il contenuto riprodotto e ottimizzare automaticamente le impostazioni audio, rendendo i dialoghi più chiari nei film e più intense le scene d’azione.

Tra le specifiche tecniche di rilievo troviamo:

Formati audio supportati: Dolby Digital , DTS , DTS Digital Surround

, , DTS Digital Surround 3 modalità sonore: Standard, Cinema e Giochi

Equalizzatore a 3 bande per personalizzare bassi, medi e alti

Connettività completa: HDMI ARC, ingresso ottico, USB e Bluetooth 5.3 con codec SBC/AAC

Per chi possiede un TV LG compatibile dal 2023 in poi, la soundbar si integra con la WOW Interface, permettendo di gestire tutto direttamente dal telecomando del televisore. Il design è inoltre molto compatto, con la barra principale che misura appena 63 mm in altezza, adattandosi facilmente sotto la maggior parte dei televisori da 43 pollici in su.

Lg s40t: sconto e minimo storico su amazon

Il prezzo di listino di LG S40T si è attestato nel tempo tra i 119€ e i 199€ a seconda del periodo e del rivenditore. Su Amazon.it il prodotto è ora disponibile a 99,99€ invece di 119,99€, con uno sconto che porta il prezzo sotto la soglia psicologica dei 100 euro, un traguardo interessante considerando le fasce di prezzo viste nei mesi precedenti. Il risparmio si traduce in un’occasione concreta per chi cercava questa soundbar a un prezzo più accessibile, specialmente considerando la dotazione tecnica a bordo. L’offerta è attiva solo su Amazon.it, con disponibilità immediata.

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