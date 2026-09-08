OpenAI ha appena rilasciato ChatGPT Images 2.5, il nuovo modello di generazione immagini che promette dettagli più nitidi, editing più preciso e tempi dimezzati rispetto alla versione precedente. Con oltre 3 miliardi di immagini create ogni settimana tra ChatGPT e le API, l’aggiornamento arriva per rispondere alle critiche più comuni: lentezza, alterazione dei soggetti durante le modifiche e riscritture involontarie di parti dello sfondo. Vediamo cosa cambia, ovviamente tutte le immagini in questo articolo sono generate con questo nuovo modello.

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Qualità e velocità: cosa cambia con images 2.5

Il nuovo modello introduce illuminazione più naturale e texture più ricche, e si comporta molto meglio nel preservare i soggetti delle foto di riferimento quando li trasformate in nuovi stili o composizioni. Le caratteristiche distintive un volto, un abito, un oggetto restano riconoscibili anche dopo più modifiche. OpenAI ha dichiarato una riduzione della latenza fino al 50% rispetto a Images 2.0, quindi potete generare e rifinire le vostre immagini molto più rapidamente.

Secondo le prime valutazioni indipendenti, Manus ha riportato che il modello Flare produce immagini da due a quattro volte più velocemente del precedente GPT‑Image‑2, con miglioramenti anche nella generazione di sfondi trasparenti, una funzione preziosa per chi crea asset UI o loghi in modo programmatico. Higgsfield AI ha invece sottolineato la precisione nelle modifiche: il modello capisce esattamente cosa lasciare invariato, preservando personaggio e composizione.

Sketch e template: nuovi strumenti per il controllo creativo

Una delle novità più interessanti è Sketch, una funzionalità che vi permette di disegnare direttamente in ChatGPT e usare la bozza come guida visiva per l’immagine finale. Vi basta digitare @Sketch nella chat e tracciare qualche linea una planimetria, la sagoma di un vestito, un semplice diagramma e poi aggiungere una descrizione testuale dello stile. Il modello trasformerà il vostro schizzo in un’immagine completa. Non serve essere artisti: è un modo per dare indicazioni spaziali precise, come dire “qui voglio il titolo” o “il prodotto va a destra”.

OpenAI ha anche introdotto i Template per i formati creativi più usati: poster, foto prodotto, merchandising, icone. Invece di partire da una tela bianca, scegliete un template e rispondete a una serie di domande di approfondimento per personalizzare il risultato. Il sistema vi guida passo dopo passo, chiedendovi informazioni come il messaggio da comunicare, gli elementi di design e lo stile desiderato.

Un’altra feature utile riguarda la condivisione dei prompt: ora quando pubblicate un’immagine potete includere anche il prompt che l’ha generata. Così altri possono riprendere la vostra idea e applicarla alle proprie foto o dettagli. OpenAI ha già messo in circolo un esempio virale: un prompt per vedere come sareste stati negli anni ’80.

I nuovi modelli api: flare e sunburst

Per gli sviluppatori, OpenAI rilascia due nuovi modelli. GPT‑Image‑2.5 Flare è il default per la maggior parte delle applicazioni: unisce qualità migliorata e latenza ridotta del 50%, ideale per contenuti social, esperienze prodotto, ricerca visiva e generazione ad alto volume. GPT‑Image‑2.5 Sunburst è pensato per flussi di lavoro premium che richiedono un controllo extra sulle modifiche: perfetto per campagne creative pronte per la produzione o immagini prodotto molto curate.

Adobe ha già confermato che i modelli Images 2.5 arriveranno anche su Adobe Firefly, ampliando le possibilità di integrazione per team creativi e marketing.

Disponibilità e sicurezza

Images 2.5 è in roll-out oggi, 8 settembre 2026, per tutti gli utenti di ChatGPT, ChatGPT Work e Codex su desktop, mobile e web. OpenAI promette limiti di utilizzo più ampi rispetto al modello precedente. Sul fronte sicurezza, vengono mantenuti i controlli esistenti su prompt e immagini, con metadati C2PA e watermarking invisibile per identificare i contenuti generati. Per i dettagli tecnici, il team ha pubblicato una system card dedicata.