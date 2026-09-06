La tecnologia e il progresso non si fermano mai, e nel corso delle ultime ore ASUS ha annunciato che il primo router WiFi 8, ROG Rapture GT-BN98, è già disponibile in Canada, mentre ci sarà da attendere ancora qualche settimana per il lancio sul mercato globale dei restanti prodotti della serie: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

ASUS: tutti i modelli di router WiFi 8 in arrivo

Come accennato poco sopra, il primo dispositivo a debuttare sarà ROG Rapture GT-BN98 Pro (codice identificativo BN30000), già disponibile per quanto riguarda il mercato canadese. Per l’uscita del modello ASUS ROG Rapture GT-BN98 (BN25000) nel resto del mondo bisognerà invece aspettare il mese di ottobre, con la promessa di una copertura massima di ben 650 metri quadrati.

Una novità importante, dal momento che si tratta del primo sistema MeSh WiFi 8 disponibile per il mercato consumer, con tutti i vantaggi annessi che la nuova generazione si porta con sé: si parla in questo caso di una velocità reale capace di arrivare a 30.000 Mbps, coadiuvata da un processore quad-core a 2,6 GHz e 2 GB di RAM, con un’architettura da ben 16 antenne totali, racchiuse in 8 antenne esterne. La connettività cablata è infine garantita dalla presenza di due porte da 10 Gbps, oltre che quattro porte LAN da 2,5 Gbps.

A queste specifiche tecniche si aggiungono poi alcune particolari funzionalità esclusiva dello standard WiFi 8, come UEQM (Unequal Modulation) e NPCA (Non-Primary Channel Access), capaci di migliorare la qualità di connessione e ridurre al minimo le possibili interferenze, permettendo di adattarsi senza problemi anche in ipotetici scenari di congestione, che inevitabilmente compromettono la velocità di Rete.

La nuova serie ROG Rapture non sarà però l’unica protagonista di questo periodo: per il mese di ottobre è infatti prevista anche l’uscita di ASUS ZenWiFi BN12. Tra i suoi principali punti di forza troviamo la tecnologia 2x LDPC, che permette di penetrare più facilmente attraverso le pareti domestiche, cercando di minimizzare la perdita di velocità.

C’è attenzione anche per la sicurezza, grazie alla presenza (gratuita e senza abbonamenti) delle funzionalità ASUS AiProtection Pro e Parental Controls, per gestire arbitrariamente il tempo di utilizzo della Rete. Completa poi la compatibilità ASUS AiMesh, che consente di integrare dispositivi ASUS già esistenti sul mercato.

Al momento non conosciamo ancora i dettagli relativi alla data d’uscita e i prezzi di listino dei rispettivi modelli di router WiFi per il mercato italiano: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti direttamente da ASUS, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.