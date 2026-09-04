Avete mai desiderato avere un assistente AI per le riunioni sempre attaccato al telefono, senza dover aprire app? Flowtica Verso, presentato a IFA 2026, è un dispositivo magnetico MagSafe con display e-paper che promette di trasformare il vostro smartphone in un potente registratore e trascrittore intelligente, con tanto di riepiloghi e attività visibili senza distrazioni.

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Un assistente AI che vive sul retro dello smartphone

Flowtica Verso non è un semplice registratore. È un dispositivo magnetico compatibile con MagSafe che si aggancia al retro del telefono (o si usa come supporto da scrivania, o con un laccetto al collo) e mostra su un display touchscreen e-paper da 259 ppi riepiloghi delle riunioni, calendari, attività da completare e altre informazioni generate dall’intelligenza artificiale. Il tutto senza dover aprire un’app sul telefono, con un’interfaccia pensata per non distrarvi durante una conversazione.

Il cuore del dispositivo è l’integrazione di quattro microfoni MEMS e un microfono a conduzione ossea, che secondo Flowtica catturano la voce fino a 5 metri di distanza. A bordo ci sono 64 GB di memoria interna, Bluetooth, Wi-Fi e una porta USB-C per la ricarica. L’autonomia dichiarata arriva fino a 72 ore, un dato notevole per un assistente sempre attivo. Il peso è di 98 grammi, realizzato in lega di alluminio e magnesio.

Rispetto ad altri AI note-taker senza schermo, come il Mobvoi TicNote, il Verso risulta più interessante proprio grazie al display e-paper. E non è l’unico hardware del brand: Flowtica ha anche la penna AI Flowtica Scribe, per registrazione e scrittura a mano. Entrambi sono esposti a IFA nell’Hall 5.2, Stand 304.

Privacy e autonomia: le caratteristiche chiave

Particolare attenzione è stata dedicata alla privacy. Flowtica Verso non ha fotocamera e integra un indicatore LED fisico per la registrazione che non può essere disattivato. La luce rimane accesa durante l’acquisizione audio, così tutti i presenti sanno quando il dispositivo sta registrando. Per avviare la registrazione basta premere un pulsante fisico.

L’intelligenza artificiale cloud di Flowtica può distinguere fino a 15 interlocutori, creare trascrizioni multilingue e produrre riepiloghi strutturati con attività da svolgere e decisioni prese. Il pulsante Ask AI permette di interrogare vocalmente le riunioni precedenti, preparare email di follow-up e creare dashboard AI personalizzate. C’è anche il pulsante FlowMark, che contrassegna decisioni o idee importanti durante la registrazione senza interrompere la conversazione.

Per quanto riguarda la compatibilità, l’app Flowtica è disponibile per iOS e Android, ma l’aggancio magnetico MagSafe richiede un iPhone o un dispositivo Android con custodia dotata di magneti compatibili. I Google Pixel con magneti Pixelsnap potrebbero essere compatibili anche senza custodia.

Flowtica Verso sarà proposto a 299 dollari (circa 270 euro al cambio attuale), con spedizioni previste nel quarto trimestre 2026. Chi si registra in early access può ottenere un 25% di sconto e un regalo esclusivo per i primi acquirenti. Il prezzo per l’Italia non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma il cambio dà un’idea della cifra.