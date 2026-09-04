Amazon e HYROX hanno annunciato nelle scorse ore una nuova interessante partnership, in virtù della quale la community di atleti di questa sempre più popolare disciplina potrà contare su una vetrina dedicata sulla piattaforma e-commerce, potendo così trovare rapidamente un’ampia selezione di prodotti.

Dalle attrezzature per gli allenamenti ai prodotti per la nutrizione sportiva, dall’abbigliamento ai prodotti per la vita di tutti i giorni, gli utenti grazie a questa nuova vetrina avranno l’imbarazzo della scelta, il tutto con i classici vantaggi di Amazon (come, ad esempio, le consegne rapide di Prime).

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Amazon e HYROX uniscono le forze

Ricordiamo che HYROX è nata nel 2017 con una prima gara ad Amburgo ed è rapidamente divenuta un vero e proprio fenomeno sociale: si tratta di un format semplice, che prevede otto corse da 1 Km abbinate a 8 stazioni di allenamento funzionale.

Tanto per rendersi conto del successo riscosso da questa disciplina, basti pensare che lo scorso anno oltre 1,5 milioni di persone hanno preso parte a 105 eventi in 35 Paesi e per la nuova stagione HYROX prevede oltre 2 milioni di partecipanti.

La vetrina di Amazon dedicata a HYROX, che è disponibile solo in alcuni Paesi (Italia inclusa), riunisce in un solo posto tutto ciò di cui gli atleti possono avere bisogno, suddiviso in cinque categorie:

Energia – Proteine, integratori, prodotti energetici e caffè per affrontare ogni sessione

– Proteine, integratori, prodotti energetici e caffè per affrontare ogni sessione Tecnologia per la performance – Orologi, wearable e strumenti per monitorare i propri progressi

– Orologi, wearable e strumenti per monitorare i propri progressi Allenamento & recupero – Attrezzature, strumenti per la mobilità e prodotti per il recupero, per proseguire al meglio il proprio percorso di allenamento

– Attrezzature, strumenti per la mobilità e prodotti per il recupero, per proseguire al meglio il proprio percorso di allenamento Skincare e corpo – Prodotti per la cura della persona e della pelle per sentirsi freschi dopo la gara

– Prodotti per la cura della persona e della pelle per sentirsi freschi dopo la gara Accessori – Grip, tape e gli accessori essenziali per arrivare pronti alla linea di partenza

Ed ancora, Amazon Music lancerà playlist HYROX selezionate appositamente per ogni stazione funzionale e nei principali eventi europei il colosso dell’e-commerce organizzerà attivazioni in loco, il The Gear Grab, pensate per mettere in contatto la community con creator e influencer Amazon.

Potete trovare la vetrina dedicata su Amazon seguendo questo link.