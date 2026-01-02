Il mondo della tecnologia e quello dello sport continuano a intrecciarsi sempre più spesso, soprattutto quando al centro ci sono brand globali accomunati da una forte attenzione all’innovazione e alle prestazioni; in questo contesto si inserisce l’annuncio ufficiale di Roborock, leader mondiale nella robotica domestica, che ha siglato una partnership strategica globale con le prime squadre maschile e femminile del Real Madrid Football Club.

L’accordo, presentato con il motto The Greatest Meeting The Greatest, segna l’inizio di un percorso pluriennale e vedrà Roborock diventare partner globale ufficiale del Real Madrid nella categoria aspirazione, portando il concetto di smart cleaning su uno dei palcoscenici sportivi più seguiti al mondo.

Roborock e Real Madrid insieme

La collaborazione prenderà ufficialmente il via al CES 2026 di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio, dove Roborock e Real Madrid saranno protagonisti di esperienze ed esposizioni congiunte dedicate sia ai consumatori sia ai partner commerciali.

Non si tratterà dunque di una semplice sponsorizzazione, ma di un progetto che punta a raccontare l’incontro tra due realtà che hanno fatto dell’eccellenza e della ricerca continua il proprio tratto distintivo, seppur in ambiti profondamente diversi.

L’accordo è stato siglato a Madrid tra il presidente di Roborock, Quan Gang, e il direttore della relazioni istituzionali del Real Madrid Emilio Butragueño, a testimonianza di una affinità valoriale che va oltre il semplice ritorno mediatico.

Roborock, nata 11 anni fa, è stata riconosciuta nel 2024 da IDC come il marchio numero uno al mondo per vendite di robot aspirapolvere, grazie a una lunga serie di innovazioni che hanno contribuito a ridefinire l’intera categoria. Tra queste spicca l’adozione della tecnologia Laser Distance Sensor (LDS) per la navigazione intelligente, che ha accelerato l’adozione dei robot aspirapolvere su scala globale.

Nel corso degli anni Roborock ha continuato a investire in modo consistente nell’innovazione, arrivando oggi a puntare con decisione sulla robotica basata sull’intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di ridurre al minimo l’intervento umano nel processo di pulizia.

Emblematico in tal senso è il Roborock Saros Z70, attualmente l’unico robot aspirapolvere disponibile in commercio dotato di un braccio robotico assistito dall’IA, capace di raccogliere piccoli ostacoli dal pavimento e personalizzabile dall’utente. Un esempio concreto di come il concetto di smart cleaning stia evolvendo verso forme sempre più avanzate di automazione domestica.

Guardando al futuro, la partnership garantirà a Roborock una presenza di rilievo durante le partite casalinghe del Real Madrid presso l’iconico stadio Santiago Bernabéu, permettendo al brand di raggiungere centinaia di milioni di fan in tutto il mondo.

Le innovazioni di Roborock verranno raccontate attraverso attivazioni nello stadio, campagne dedicate e uno storytelling guidato dai giocatori, con l’obbiettivo di tradurre il concetto Real Smart Cleaning dal campo da gioco alla vita quotidiana delle persone.

La collaborazione non si limiterà alla visibilità del marchio, Roborock e Real Madrid lavoreranno insieme anche su esperienze globali per i fan e attivazioni immersive, oltre a iniziative condivise con la Fondazione Real Madrid, volte a creare ambienti puliti, sicuri e solidali per bambini e famiglie. Un approccio che rafforza ulteriormente l’idea di una partnership costruita sul lungo periodo, capace di unire tecnologia, sport e responsabilità sociale.

Il Presidente di Roborock, Mr Quan Gang, ha commentato:

In Roborock crediamo che la vera innovazione sia funzionale a dare più tempo libero alle persone e rendere ogni giorno più smart e significativo. Come leader globale nello smart cleaning, siamo orgogliosi di questa partnership con Real Madrid, un club che rappresenta i più alti standard di eccellenza, precisione e incessante ricerca di grandezza. Sia Roborock che il Real Madrid sono costruiti dalle proprie comunità, guidate da milioni di utenti e fan che ci ispirano costantemente ad alzare l’asticella. Attraverso questa partnership, miriamo a dare vita al ‘Real Smart Cleaning’ per i consumatori di tutto il mondo, creando case più intelligenti, una vita più semplice ed esperienze che connettano le persone alla grandezza, sia sul campo che a casa.

Con l’intelligenza artificiale sempre più centrale nella vita quotidiana, Roborock continua a spingere sull’automazione domestica intelligente, con l’obbiettivo di offrire ai propri utenti più tempo libero e meno incombenze. L’alleanza con il Real Madrid rappresenta, in questo senso, un potente amplificatore di visione e valori. Sarà interessante vedere come questa partnesrhip verrà declinata nel corso dei prossimi mesi, non ci resta che attendere per scoprirlo.