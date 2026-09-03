Laifen, riconosciuto da Euromonitor International come il brand numero uno al mondo negli asciugacapelli ad alta velocità, apre un nuovo capitolo a IFA 2026 (Hall 9, Booth 125) con il portfolio più ampio mai presentato in fiera dall’azienda. Dopo essersi già fatto conoscere con prodotti come Laifen Wave e Laifen T1 Pro, il brand accende i riflettori su tre nuove aggiunte al proprio ecosistema personal care: AutoCurl Curling Iron, Glowy Vanity Mirror e Wave Lite Electric Toothbrush, a testimonianza di un’espansione che porta Laifen oltre la sola cura dei capelli, nei segmenti beauty e oral care.

Dopo aver ridefinito la categoria degli asciugacapelli ad alta velocità, Laifen continua ad applicare il proprio know-how ingegneristico a nuovi ambiti della cura personale, guidata dalla filosofia “Laifen, Innovation within Reach”. Tecnologie proprietarie per i motori, sistemi di rilevamento intelligenti e ingegneria di precisione restano alla base di un ecosistema connesso di prodotti dal design curato, pensati per rendere i gesti quotidiani più semplici, rapidi e intuitivi. «IFA 2026 rappresenta una tappa importante nel percorso di Laifen verso il ruolo di brand globale nella tecnologia per la cura personale», ha dichiarato Romeo Luo, General Manager of International Business di Laifen. «Abbiamo costruito la nostra reputazione ripensando un oggetto quotidiano come l’asciugacapelli e oggi applichiamo lo stesso patrimonio ingegneristico a ogni categoria in cui entriamo».

All’interno di uno stand immersivo, i visitatori potranno scoprire l’intero ecosistema Laifen dedicato a beauty, oral care, grooming e hair care, con dimostrazioni dal vivo dei tre prodotti protagonisti, sessioni di styling in stile salone con professionisti, un’area Technology Showcase dedicata alle tecnologie proprietarie per motori e servomeccanismi, e l’Interactive High-Speed Airflow Challenge, una sfida interattiva con premi esclusivi in palio.

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Tre novità per ampliare l’ecosistema personal care

AutoCurl Curling Iron porta l’automazione intelligente nello styling domestico. Grazie a un sensore Direct Time-of-Flight (D-ToF) ad alta precisione abbinato a una tecnologia servo adattiva, il dispositivo rileva automaticamente i capelli, li avvolge e li rilascia, rendendo più semplice, rapido e uniforme ottenere uno styling ispirato al salone, indipendentemente dal livello di esperienza di chi lo utilizza.

A completare le novità beauty c’è Glowy Vanity Mirror, progettato per ricreare a casa una luce di qualità professionale. L’illuminazione LED a spettro completo, con resa cromatica CRI Ra98, si combina con un rilevamento intelligente radar a 24 GHz e con la funzione Smart Memory, offrendo una luce precisa per il make-up, la skincare e la cura personale quotidiana.

Sul fronte oral care, Wave Lite Electric Toothbrush rende la tecnologia di spazzolamento WaveMotion di Laifen più accessibile. Combina oscillazione ad ampio angolo e vibrazioni ad alta frequenza, offre tre livelli di intensità e fino a 50 giorni di autonomia, per un’esperienza di pulizia efficace e intuitiva, in linea con quanto già apprezzato nella serie Wave del brand.

Le tre novità IFA saranno presentate insieme al resto del portfolio Laifen già disponibile o annunciato nei mesi precedenti: gli asciugacapelli flagship Neo e Neo Special, con flusso d’aria potente e sistemi nutrienti di diffusione degli oli, lo spazzolino elettrico flagship Wave Pro, i modelli più leggeri e compatti Air e Air Pro (quest’ultimo disponibile da fine settembre), e i rasoi elettrici P3 (già lanciato ad agosto), P3 Pro e T1 Pro, tutti progettati per una rasatura precisa e confortevole grazie a tecnologie evolute e design ergonomico.

Prezzo e disponibilità

AutoCurl Curling Iron e Glowy Vanity Mirror sono già disponibili sul sito ufficiale Laifen e su Amazon. Wave Lite Electric Toothbrush farà invece il proprio debutto a IFA 2026 e sarà disponibile presso rivenditori selezionati e su Amazon a partire dal 24 settembre 2026.

L’Europa continua a essere uno dei mercati a più rapida crescita per Laifen, che sta rafforzando le partnership retail ed e-commerce con realtà come Boots, Costco e MediaMarkt. Giornalisti, creator e operatori del settore sono invitati a visitare lo stand Laifen presso Hall 9, Booth 125 durante IFA 2026, oltre alla presenza del brand a ShowStoppers. Fondata nel 2019, Laifen conta oggi oltre 600 brevetti, più di 100 premi internazionali di design e tecnologia, ed è scelta da oltre 30 milioni di famiglie in più di 60 Paesi nel mondo.