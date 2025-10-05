Presentato a settembre in occasione di IFA 2025 assieme a T3 Pro, Laifen T1 Pro è un rasoio elettrico di fascia alta, un prodotto esteticamente accattivante che abbiamo avuto modo di provare in queste ultime settimane. Nonostante siano i primi prodotti di questo tipo per l’azienda avevamo grandi aspettative, convinti da test precedenti piuttosto soddisfacenti di altri prodotti Laifen. Prova superata anche stavolta? Qui di seguito vi riportiamo la nostra.

Design e caratteristiche tecniche

Già provando gli spazzolini Wave avevamo avuto modo di apprezzare la cura con cui Laifen confeziona i prodotti, con una notevole attenzione ai dettagli e ai materiali stessi dell’imballaggio. La medesima cura la ritroviamo anche con T1 Pro, rasoio che arriva in un pacco rigido che calza alla perfezione la confezione dentro cui è adagiato il rasoio e i vari accessori. Spacchettare il tutto è già un’esperienza da prodotto di un’azienda premium.

Nella confezione, oltre al rasoio, sono presenti due testine, di cui una per la rifinitura e una per il taglio, a cui agganciare tre pettini da 2, 3 e 5 mm. Presenti anche un cavo di ricarica USB-C , una copertura protettiva per le testine e alcuni manualini. Peccato non ci sia una custodia per il trasporto e nemmeno una base per riporlo.

L’estetica è il suo punto forte, l’elemento che più lo differenzia dagli altri rasoi. È sottile, leggero, elegante e, nel complesso, fatto molto bene: la scocca è un monoblocco in alluminio serie 6 al CNC liscio e piacevole al tatto, senza spigoli vivi (sezione inferiore a parte) e senza tasti in rilievo da premere. Sembra un prodotto di design e, per certi versi, lo è. E questo senza rinunciare troppo alla funzionalità e alla praticità di un rasoio che, in fin dei conti, deve radere più che essere elegante ed esteticamente accattivante.

Con T1 Pro Laifen ha provato a coniugare le due cose, riuscendoci abbastanza bene. Molto difficile trovare un rasoio di pari o superiore bellezza e cura estetica, ma lo è decisamente meno reperirne uno più pratico da utilizzare. Complice l’alluminio liscio e il corpo tondeggiante, la presa non è salda; anche la mancanza di pulsanti fisici, sostituiti da un sensore di pressione (alla Force Touch e 3D Touch di Apple, per intenderci) complica ulteriormente l’utilizzo (inutilmente a nostro avviso). All’inizio abbiamo avuto infatti qualche problema anche ad accenderlo e a spegnerlo, proprio perché il tasto dedicato va premuto con decisione, quantomeno nel caso della nostra unità di prova.

Insomma, un prodotto fatto bene, elegante e bello da vedere, ma non altrettanto pratico da utilizzare.

Caratteristiche chiave del rasoio Laifen T1 Pro due testine per taglio e rifinitura

pettini da 2, 3 e 5 mm

lama ultrasottile da 55 micron a cupola

Angolo di rasatura: 148,5°

motore lineare L1 che con 12mila tagli al minuto

sistema di rilevamento automatico dello spessore della barba

certificazione di impermeabilità: IPX7

batteria: 530 mAh con 120 minuti di autonomia

tempo di ricarica: circa un’ora per una ricarica completa, un minuto per 8 minuti di utilizzo

dimensioni: 142,8 x 46 x 20,7 mm (il manico è spesso 12 mm, la lama 16)

peso: 93 grammi

Come funziona e come rade

C’è altro oltre all’estetica. Il cuore di Laifen T1 Pro è il motore lineare L1 che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, è capace di raggiungere quota 12mila tagli al minuto. Il sistema di ammortizzazione è tuttavia efficace e riduce adeguatamente le vibrazioni rendendo l’esperienza di rasatura piacevole, nonostante il corpo monoscocca in alluminio tenda a dissipare poco rispetto ad altri materiali e sistemi di assemblaggio a più componenti.

Per quanto riguarda invece la rasatura, a nostro avviso è molto efficace. Laifen T1 Pro rade bene, meglio di un Philips OneBlade con cui lo abbiamo confrontato. Complice il sistema diverso di rasatura, è tuttavia necessario fare un po’ più di attenzione e muoversi lentamente per evitare strappi e tagli, che possono capitare di tanto in tanto. Dipende molto da persona a persona, ma durante queste settimane di test è capitato comunque solo un paio di volte.

Nessun problema invece con la testina per rifinire la barba, molto funzionale e semplice da utilizzare. È un rasoio elettrico consigliato soprattutto per la barba corta e/o rada, essendo un prodotto per la rasatura di precisione, a differenza del modello P3 Pro che Laifen consiglia invece per barbe più lunghe e folte.

Nella confezione, come anticipato, ci sono tuttavia tre pettini di lunghezza diversa con cui regolare la lunghezza della barba tra 2, 3 e 5 mm. Ci hanno convinto meno rispetto ad altre soluzioni, come i pettini del OneBlade. Essendo curvi, senza alcuno spigolo che va ad alzare i peli della barba, occorre passare più volte per riuscire a tagliare in maniera omogenea. Anche il sistema di incastro è migliorabile, perché capita talvolta che si sfili dalla testina.

Per il resto, nessun problema per la rasatura di precisione anche nelle zone più difficili, grazie alle dimensioni compatte e all’efficacia della lama; nella maggior parte dei casi basta una sola passata. Nessun problema nemmeno per i lavaggi, essendo certificato IPX7.

Apprezzabile anche il sistema magnetico per agganciare le testine, una soluzione funzionale e utile anche per rendere il design del prodotto più pulito e minimale oltre che per risolvere comodamente gli intasamenti, abbastanza frequenti. L’autonomia è ottima, ed è buono che ci sia anche la ricarica rapida: basta un minuto di ricarica per 8 minuti di attività, e quindi anche per più di una rasatura.

Considerazioni finali

Laifen T1 Pro è un ottimo rasoio elettrico, un prodotto premium che punta molto sul design. Oltre all’estetica, anche le prestazioni sono eccellenti, soprattutto nella rasatura di precisione. Meno efficace invece con i pettini in dotazione e, soprattutto, risulta poco pratico da usare sia per per lo scarso grip del manico che per il pulsante con sensore di pressione, una soluzione bella esteticamente ma poco funzionale.

Costa 159,99 euro di listino, un prezzo abbastanza elevato per un rasoio elettrico, cifra che potrebbe rappresentare lo scoglio più grande, al netto di sconti. Se interessati, vi lasciamo al link per acquistarlo direttamente su Amazon.

Link per acquistare su Amazon il rasoio Laifen T1 Pro

Pro: bel design e materiali di pregio



dimensioni e peso contenuti



ottime prestazioni



ottima autonomia Contro: poco pratico da usare



pettini poco funzionali



prezzo elevato