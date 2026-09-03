MAMMOTION torna a IFA 2026 con un’arma segreta per chi ha giardini difficili: il nuovo LUBA 4 AWD. Non si tratta solo di un rasaerba robotizzato, ma di un vero e proprio assistente intelligente che promette di eliminare il decespugliatore manuale e di gestire terreni complessi senza farvi alzare un dito. E non finisce qui: insieme al robot arriva anche Maston, la piattaforma commerciale che trasforma la cura del verde in un’operazione da flotta.

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LUBA 4 AWD: taglio a filo, pendenze e intelligenza artificiale

La serie LUBA 4 AWD si presenta in tre varianti 3000F, 6000F e 12000F pensate per adattarsi a diverse superfici, ma tutte condividono lo stesso DNA tecnologico. Il cuore della navigazione è il sistema Tri-Fusion 2.0, che combina un LiDAR a 360°, il tracciamento satellitare NRTK e fotocamere AI. Il risultato? Un posizionamento più intelligente anche sotto alberi fitti o accanto a edifici alti, dove i segnali GPS tradizionali perdono colpi. Lo sterzo anteriore con marcia bidirezionale, inoltre, permette movimenti fluidi e rispettosi del manto erboso, con pendenze fino all’80% (circa 39 gradi) affrontate senza problemi.

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Il punto forte, però, è il taglio dei bordi. MAMMOTION ha sviluppato un braccio di taglio opzionale che si estende lateralmente, permettendo al robot di falciare a filo di muretti, recinzioni e bordure. Addio decespugliatore: LUBA 4 AWD agisce come un giardiniere proattivo, curando il prato fino al perimetro senza intervento manuale. Le lame flottanti seguono le irregolarità del terreno, con una larghezza di taglio che varia da 440 a 530 mm a seconda del modello, mentre l’altezza è regolabile da 25 a 100 mm. La batteria rimovibile supporta la ricarica rapida fino a 210 W, e l’app include controllo vocale offline e monitoraggio video remoto, con future funzionalità di intelligenza artificiale promesse in aggiornamenti.

Jayden Wei, CEO di MAMMOTION, ha dichiarato: “La vera automazione non consiste semplicemente nell’avviare un lavoro, ma nel portarlo a termine in modo intelligente e mirato, offrendo a ogni spazio verde un trattamento su misura, degno di un professionista.” Prezzi e disponibilità dei tre modelli saranno comunicati nei prossimi mesi e varieranno da mercato a mercato.

Maston e la gestione flotte: la svolta commerciale

Allo stand di IFA non c’è solo il LUBA 4 AWD. MAMMOTION presenta anche Maston, la sua nuova piattaforma di taglio robotica per uso commerciale. Maston non è un singolo robot, ma un ecosistema che combina hardware per la falciatura con Mammotion Fleet Management, un sistema centralizzato per coordinare più macchine contemporaneamente. Da un unico pannello potrete monitorare prestazioni di taglio, diagnostica da remoto e pianificare i percorsi su grandi aree, anche complesse ed estese, grazie sempre al sistema di percezione intelligente Tri-Fusion 2.0.

Se Mammotion LUBA 4 AWD è pensato per i privati con giardini articolati, Maston si rivolge a chi gestisce spazi verdi professionali, come parchi, campi sportivi o aree condominiali. L’integrazione del controllo vocale offline e del monitoraggio video, già visti sul modello ammiraglia, arriva anche su questa piattaforma, rendendo la gestione della flotta ancora più versatile.