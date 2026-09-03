DJI alza l’asticella della fotografia a 360° con la nuova Osmo 360 II, una fotocamera che unisce un sensore HDR da 1 pollice, registrazione 8K/60fps e obiettivi sostituibili per resistere agli impieghi più duri. Presentata ufficialmente a IFA 2026, la nuova arrivata promette di rivoluzionare il modo di catturare ogni momento, dal motociclismo alle immersioni. Scopriamo cosa offre e come si inserisce nel panorama delle fotocamere panoramiche.

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Un sensore da 1 pollice per immagini panoramiche senza compromessi

Il cuore della Osmo 360 II è il suo avanzato sensore d’immagine quadrato HDR da 1 pollice, il primo del settore a mantenere lo stesso campo visivo a 360° dei sensori tradizionali. Rispetto alla generazione precedente, l’utilizzo della superficie del sensore aumenta del 25%, riducendo al tempo stesso il consumo energetico. La gamma dinamica raggiunge ora 14,5 stop, raddoppiando l’intervallo di luminosità e permettendo scene epiche anche in condizioni di forte contrasto.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave con AI SuperNight 2.0, un nuovo algoritmo di riduzione del rumore che produce immagini estremamente pulite e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per le riprese ad alta velocità, gli ampi pixel da 2,4 μm e il chip ad alte prestazioni consentono di registrare video a 360° in 8K/60fps da qualsiasi angolazione, con ogni fotogramma nitido e minima sfocatura da movimento.

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Un’altra innovazione importante riguarda la protezione: gli obiettivi sono ora ultra-resistenti e sostituibili, grazie a un rivestimento ottico progettato per resistere a graffi e usura. Se si danneggiano, potete sostituirli facilmente e riprendere subito. La fotocamera pesa solo 183 g, integra 105 GB di memoria interna e una batteria che registra fino a 100 minuti consecutivi in 8K/30 fps, ricaricabile fino all’80% in soli 22 minuti con un cavo USB-C. Utilizzando il Manico telescopico con batteria, l’autonomia si estende di ulteriori 180 minuti.

Sul fronte creativo, non mancano funzionalità avanzate: foto HDR a 360° da 120 MP, timelapse a 360° in 16K, slow motion panoramico 64x (equivalente a un ritaglio in 8K/480fps) e profilo colore D-Log M a 10 bit che cattura oltre un miliardo di colori. La stabilizzazione trae ispirazione dalla serie Ronin, mentre il tracciamento intelligente del soggetto con Spotlight Segui mantiene il soggetto al centro dell’inquadratura senza bisogno di reframing in post-produzione.

Osmo 360 II a IFA 2026: debutto europeo e confronto con Insta360 X6

DJI ha scelto IFA 2026 (stand H20-129, padiglione 20) per il debutto europeo della Osmo 360 II, e non è l’unica novità: all’evento l’azienda presenta anche ROMO 2, un robot intelligente per la pulizia domestica, e nuove soluzioni dell’ecosistema DJI Power con particolare attenzione ai sistemi solari da balcone. Inoltre, i visitatori potranno provare dal vivo l’Osmo Pocket 4P e il Mic Mini 2S, oltre a toccare con mano la lineup Power (Power 1000 Mini, Power 1000 V2, Power 2000 e Power Expansion Battery 2000). DJI terrà anche quattro workshop aperti nelle giornate del 5 e 6 settembre: sessioni su droni alle 11:00 e su videocamere e prodotti handheld alle 15:00, ciascuna di circa 30 minuti, con i primi tre condotti da creator.

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Le specifiche tecniche ufficiali, confermate dal lancio in Cina il 13 agosto 2026, aggiungono: doppi sensori da 1/1,1 pollici con ottica f/1.9, video panoramico nativo in 8K/60fps, 14,5 stop di gamma dinamica (il profilo D-Log M si ferma a 13,5 stop) e batteria da 2.150 mAh con ricarica rapida USB-C a 27W. La fotocamera è subacquea fino a 10 metri senza custodia, e con la Custodia impermeabile si arriva a 50 metri.

Il lancio arriva in un momento di diretta rivalità con Insta360 X6. Quest’ultima punta su 8K, colore a 10 bit e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, con la tecnologia “Pure Video” per le riprese notturne. DJI risponde con obiettivi sostituibili e progressi nella stabilizzazione e nella scienza del colore, mentre Insta360 si distingue per la portabilità. DJI Osmo 360 II è già disponibile in tre configurazioni: Standard Combo a 589 €, Limitless Riding Combo a 609 € (perfetto per motociclismo e ciclismo) e Adventure Combo a 749 €, con il piano di protezione DJI Care Refresh opzionale.