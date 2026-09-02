Oura potrebbe presto aggiungere una nuova metrica alla sua app: la Sleep Age, un numero che confronta la qualità del vostro sonno con la vostra età anagrafica. Un brevetto appena concesso negli Stati Uniti svela i dettagli di questa funzionalità, già in cantiere da agosto 2023.

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Sleep Age: un’analisi su larga scala

L’idea alla base è semplice ma potente: invece di limitarsi a fornire un punteggio per la notte appena trascorsa, Oura calcolerà un valore su un periodo più lungo, settimane o mesi, e lo tradurrà in un’età. Se avete 40 anni ma il vostro sonno assomiglia a quello di una persona di 32, il vostro punteggio Sleep Age sarà inferiore all’età cronologica. Se invece è peggiore, avrete un chiaro segnale su cosa migliorare.

Il brevetto (US 12,721,568 B2) descrive un’elaborazione piuttosto complessa. L’anello raccoglie dati tramite il sensore PPG (fotopletismografo), come frequenza cardiaca, HRV, temperatura, dati respiratori e misurazioni del sonno. Un modello di machine learning classifica la notte in veglia, sonno leggero, sonno profondo e REM, mentre un secondo modello utilizza le caratteristiche del sonno così ottenute per calcolare la Sleep Age. Tra le variabili considerate ci sono il tempo trascorso in ciascuna fase, la frammentazione del sonno, il punto medio del sonno e altri pattern. Oura confronta questi dati con le caratteristiche di base associate alla vostra età anagrafica, senza guardare nello specifico a ogni misurazione.

Il mock-up dell’app: spiegazioni e suggerimenti

I disegni del brevetto ci danno un’idea molto chiara di come Oura immagina di presentare questa metrica. Uno schermo dell’app mostra una Sleep Age di 29 accanto a un’età cronologica di 26, senza ambiguità. Sotto, una spiegazione: nell’esempio, il sonno profondo dell’utente è inferiore al normale e questo contribuisce ad alzare il valore. L’app raccomanda quindi di provare una doccia fredda prima di dormire per aumentare il sonno profondo e migliorare il punteggio.

Questa parte esplicativa potrebbe rendere il valore della Sleep Age molto più utile di un semplice numero aggiunto alla schermata “Today”. Il brevetto descrive la possibilità di fornire consigli personalizzati basati su ciò che influenza il risultato, riconoscendo anche i cambiamenti temporanei dovuti a malattia, senza trattare ogni aumento come un peggioramento a lungo termine. Oura Ring 5 punta già molto sull’interpretazione a lungo termine piuttosto che sui dati grezzi, e Oura ha ampliato funzionalità come Health Radar anche ad anelli più vecchi. Se questa metrica vedrà la luce, si inserirà perfettamente in questo ecosistema. Del resto, Oura ha già Cardiovascular Age: tradurre un altro aspetto della salute in un’età non è certo un territorio sconosciuto, e la Sleep Age applicherebbe la stessa idea a qualcosa su cui Oura si concentra sin dalle prime versioni del suo anello.