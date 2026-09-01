Quanto costa oggi avere sul tavolo di lavoro un chip M5 Max con GPU a 32 core capace di tenere testa a una NVIDIA RTX 5070? Fino a poco tempo fa la risposta era vicina ai 5.200€. Apple MacBook Pro 16″ con M5 Max si presenta ora con un risparmio di oltre 1.000 euro, un dato che in un periodo di rincari sulle memorie DRAM e NAND merita attenzione. Vediamo come si traduce in specifiche concrete e perché questa configurazione con 36GB di memoria unificata e 2TB di SSD convince anche i professionisti più esigenti.

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MacBook Pro M5 Max: potenza da studio in formato portatile

Il cuore di questa macchina è il chip Apple M5 Max con CPU a 18 core e GPU a 32 core, abbinato a 36GB di memoria unificata che garantisce fluidità anche nei flussi di lavoro più pesanti: editing video professionale, elaborazione fotografica avanzata, sviluppo software e persino l’esecuzione locale di modelli di machine learning. Secondo i benchmark di Notebookcheck, le prestazioni grafiche del chip risultano paragonabili a una NVIDIA RTX 5070, un traguardo notevole per un notebook.

Il display Liquid Retina XDR da 16,2 pollici offre una risoluzione di 3456×2234 pixel a 254 ppi, con luminosità SDR fino a 1000 nit, ideale per chi lavora con precisione cromatica. Tra le dotazioni tecniche spiccano:

Storage da 2TB SSD per progetti di grandi dimensioni

per progetti di grandi dimensioni Wi-Fi 7 e Bluetooth di ultima generazione

e Bluetooth di ultima generazione Tre porte Thunderbolt 5 a 120 Gbps, HDMI e lettore SDXC

a 120 Gbps, HDMI e lettore SDXC Supporto multi-monitor fino a 8K a 60Hz

Webcam Center Stage da 12MP e audio Spatial con Dolby Atmos

Il sistema opera con macOS Tahoe e integra le funzionalità di Apple Intelligence, disponibili anche in italiano. Va segnalato che il sistema di raffreddamento, pur migliore rispetto al modello da 14 pollici, limita le prestazioni sostenute del chip a circa 70 Watt: un compromesso da tenere presente per chi cerca il massimo assoluto in carichi prolungati.

Sconto del 23% su un prezzo già rivisto al ribasso

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione si attesta attorno ai 5.199€, ma su Amazon.it è disponibile ora a 3.999€, con uno sconto del 23% che equivale a un risparmio diretto di 1.200 euro. Considerando l’attuale contesto di mercato, segnato da rincari sui componenti di memoria che hanno spinto al rialzo i listini Apple su tutta la gamma Mac, questo prezzo rappresenta un’opportunità interessante per chi ha bisogno di potenza di calcolo professionale senza attendere ulteriori variazioni. La disponibilità è legata alle scorte del rivenditore, quindi conviene monitorare l’offerta con attenzione.

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