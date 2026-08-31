Apple sembra intenzionata a esplorare nuove possibilità in vista del debutto del suo primo iPhone pieghevole, previsto per il mese di settembre. Tra le idee valutate internamente dall’azienda ci sarebbe anche uno stilo dedicato, una soluzione che potrebbe rendere il futuro smartphone ancora più interessante soprattutto considerando le dimensioni del display interno.

A rivelare l’esistenza di questo progetto è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple avrebbe sviluppato internamente un prototipo, arrivando anche a testarlo e valutarne concretamente la possibile commercializzazione. Nonostante questo, le possibilità che lo stilo venga presentato insieme al primo iPhone pieghevole sembrano essere piuttosto basse.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Uno stilo più compatto pensato per l’iPhone pieghevole

Il progetto sarebbe basato su una versione modificata dell’Apple Pencil, ma con caratteristiche differenti rispetto allo stilo che Apple propone oggi per iPad. In particolare, il prototipo sarebbe stato descritto come più tozzo rispetto all’attuale Apple Pencil, probabilmente proprio per adattarsi meglio alle dimensioni e alle esigenze di uno smartphone.

L’idea alla base del progetto sarebbe quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stilo direttamente sul grande display interno dell’iPhone pieghevole, trasformando di fatto il dispositivo in una sorta di piccolo blocco per appunti digitale; una soluzione che, almeno sulla carta, avrebbe senso considerando il possibile formato del futuro smartphone.

Anche il sistema di trasporto e ricarica sarebbe stato preso in considerazione, il prototipo potrebbe infatti agganciarsi magneticamente al lato del dispositivo, in modo simile a quanto avviene con l’Apple Pencil e gli iPad compatibili.

Proprio questo aspetto, però, rappresenterebbe uno dei principali problemi da risolvere. Su uno smartphone pieghevole infatti, uno stilo fissato lateralmente potrebbe ostacolare l’apertura del dispositivo, costringendo l’utente a rimuoverlo prima di poter utilizzare lo schermo interno. Si tratta quindi di una soluzione che, per quanto interessante, richiederebbe probabilmente un design completamente ripensato.

C’è poi un’altra questione particolarmente delicata, quella della resistenza del display. Gli schermi degli smartphone pieghevoli sono generalmente più delicati rispetto ai pannelli tradizionali e l’utilizzo prolungato di un nuovo stile potrebbe aumentare il rischio di lasciare segni sulla superficie.

Apple avrebbe quindi valutato il progetto, ma al momento non ci sarebbero indicazioni sufficienti per pensare a un lancio imminente, anzi, secondo Gurman è improbabile che questo accessorio venga presentato insieme all’iPhone pieghevole.

Apple Watch potrebbe invece prepararsi a un cambiamento più importante

Se lo stilo per l’iPhone pieghevole potrebbe non superare la fase di prototipo, sul fronte Apple Watch le indiscrezioni sembrano indicare progetti decisamente più concreti; Apple starebbe infatti lavorando a diverse novità per la prossima generazione del suo smartwatch, anche se il vero cambiamento estetico potrebbe arrivare più avanti.

Gurman sostiene che l’azienda starebbe testando casse in ceramica disponibili nelle colorazioni bianca e grigio scuro per l’Apple Watch Series 12. Si tratterebbe di un cambiamento interessante per la gamma, anche se non necessariamente destinato a rappresentare il grande rinnovamento atteso da chi segue da tempo gli smartwatch dell’azienda.

A livello software invece, Apple starebbe lavorando a una funzione che permetterebbe di mantenere attivo il sensore della frequenza cardiaca durante l’intera giornata. Attualmente il rilevamento non viene utilizzato nello stesso modo in ogni momento e una modalità di monitoraggio più continua potrebbe rendere lo smartwatch più interessante per chi presta attenzione ai dati relativi all’attività quotidiana.

Sempre secondo le indiscrezioni, Apple starebbe inoltre preparando una revisione dell’app dedicata a fitness e salute. L’obbiettivo sarebbe avvicinarla maggiormente all’esperienza offerta da piattaforme come WHOOP e Oura, con una maggiore attenzione alla raccolta dei dati relativi al benessere dell’utente.

Il vero Apple Watch rinnovato potrebbe arrivare più avanti

La novità più interessante, tuttavia, riguarda il possibile design dello smartwatch. Chi sta pensando di acquistare un nuovo Apple Watch potrebbe infatti valutare con attenzione il momento dell’aggiornamento, visto che Apple starebbe preparando un restyling più significativo per il prossimo anno.

Il progetto potrebbe però subire ulteriori modifiche e, secondo Gurman, non è escluso che il lancio di questo importante rinnovamento venga rinviato addirittura al 2028. Questo significa che Apple potrebbe procedere con aggiornamenti più contenuti nel breve periodo, mantenendo il cambiamento estetico più radicale per una generazione successiva.