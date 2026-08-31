Amazon si prepara a riportare anche in Italia la Festa delle Offerte Seconda Mano, un’iniziativa dedicata ai prodotti usati, resi e ricondizionati che quest’anno permetterà di acquistare migliaia di articoli a prezzi ulteriormente ridotti. L’appuntamento è fissato dall’1 al 10 settembre 2026, con offerte che interesseranno numerose categorie, dall’elettronica al gaming, passando per cucina e fai da te.

L’iniziativa arriva in un momento nel quale il mercato dei prodotti di seconda mano sta assumendo un peso sempre maggiore su Amazon. L’azienda ha spiegato di aver investito oltre 4 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2026 nelle attività legate alla gestione dei resi in Europa, con l’obbiettivo di permettere a un numero crescente di prodotti di essere nuovamente messi in vendita anziché diventare inutilizzabili.

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Decine di migliaia di prodotti in offerta

Durante i dieci giorni della Festa delle Offerte Seconda Mano saranno disponibili decine di migliaia di prodotti appartenenti a diverse categorie. Tra quelle più interessanti per il pubblico italiano figurano soprattutto PC, elettronica di consumo, elettrodomestici da cucina e articoli per il fai da te, ma l’iniziativa comprende anche prodotti dedicati al gaming e alla casa.

Il vantaggio economico è uno degli elementi centrali della promozione, secondo Amazon, chi acquista normalmente prodotti resi e ricondizionati di qualità sulla piattaforma può già ottenere un risparmio medio di circa 20% rispetto al corrispondente prodotto nuovo. Durante l’evento sono previsti ulteriori ribassi, in particolare per gli articoli classificati nella condizione Buono.

Tra i marchi coinvolti figurano Apple, Sony, Samsung, Beats e LEGO, con prodotti disponibili a prezzi inferiori rispetto al prezzo consigliato per lo stesso articolo nuovo.

I numeri relativi al mercato europeo mostrano inoltre quanto il fenomeno sia ormai rilevante. Nel corso del 2025 le vendite di prodotti Amazon in Europa ha superato i 2 miliardi di euro, consentendo complessivamente ai clienti di risparmiare più di 380 milioni di euro.

Cosa succede ai prodotti restituiti ad Amazon

Dietro alle offerte non ci sono semplicemente prodotti restituiti e rimessi online senza ulteriori controlli, Amazon spiega infatti che gli articoli restituiti dai clienti vengono sottoposti a procedure di ispezione, test e igienizzazione e, quando necessario, vengono anche riparati prima di essere nuovamente messi in vendita.

Il destino del prodotto dipende naturalmente dalle sue condizioni, gli articoli che risultano ancora perfetti possono tornare sul marketplace come nuovi, mentre quelli che presentano segni di utilizzo vengono proposti con una classificazione differente e con un prezzo proporzionato al loro stato.

È proprio attraverso questa distinzione che Amazon permette agli acquirenti di conoscere meglio le condizioni dell’articolo prima dell’acquisto. I prodotti di Seconda Mano possono infatti essere classificati da “Come nuovo” fino ad “Accettabile”, con descrizioni pensate per fornire informazioni sulle condizioni effettive del prodotto.

Non tutti gli articoli restituiti però, possono essere rimessi in vendita. Quando un prodotto non è idoneo alla rivendita ma rimane comunque funzionante e in buone condizioni, Amazon può destinarlo alle organizzazioni non profit partner presenti in Europa. Nel 2025 l’azienda e i suoi partner hanno donato complessivamente oltre 35 milioni di prodotti nel continente, compresi numerosi articoli provenienti proprio dai resi.

Amazon vuole ridurre anche il numero dei resi

Parallelamente alla gestione dei prodotti restituiti, Amazon sta cercando di intervenire anche a monte, con strumenti progettati per aiutare i clienti a scegliere più consapevolmente il prodotto da acquistare.

Tra questi rientrano i riepiloghi delle recensioni generati dall’intelligenza artificiale e le informazioni dettagliate sui prodotti, strumenti che dovrebbero rendere più semplice valutare un articolo prima dell’acquisto. Nel settore dell’abbigliamento, invece, la tecnologia di raccomandazione delle taglie sembra aver ottenuto risultati particolarmente positivi: secondo Amazon, oltre il 90% dei clienti che acquista la taglia consigliata si dichiara soddisfatto del proprio acquisto.

La piattaforma segnala inoltre alcuni prodotti caratterizzati da tassi di reso particolarmente elevati, invitando gli utenti a leggere con attenzione descrizione e recensioni prima di procedere all’acquisto.

L’obbiettivo complessivo è quindi duplice: da una parte ridurre il numero di prodotti che vengono restituiti semplicemente perché non corrispondono alle aspettative del cliente, dall’altra fare in modo che gli articoli che tornano nei magazzini possano avere una seconda possibilità.

Seconda Mano e Renewed, due modi diversi per acquistare usato

La proposta di Amazon nel settore non si limita alla Festa delle Offerte Seconda Mano, l’azienda dispone infatti di due programmi distinti attraverso i quali è possibile acquistare prodotti che non sono nuovi.

Amazon Seconda Mano raccoglie principalmente prodotti usati e articoli con confezione aperta, sottoposti a ispezione e accompagnati da una descrizione relativa alle loro condizioni. Amazon Renewed invece, è dedicato ai prodotti ricondizionati commercializzati da partner qualificati, che prima della vendita vengono sottoposti a controlli, pulizia e test professionali.

Amazon opera nel settore dei prodotti di seconda mano in Europa da oltre vent’anni. L’azienda ha iniziato a vendere prodotti restituiti e con confezione aperta nel 2009, mentre nel 2014 ha introdotto i prodotti professionalmente ricondizionati.

La nuova Festa delle Offerte Seconda Mano rappresenta quindi un ulteriore evoluzione di questa strategia e permetterà ai clienti italiani di accedere a una selezione ancora più ampia di prodotti a prezzo ridotto. L’appuntamento è dal 1° al 10 settembre 2026, per tutta la durata dell’iniziativa sarà possibile consultare le sezioni dedicate ai prodotti Seconda Mano e Renewed e approfittare degli ulteriori sconti previsti da Amazon.