La corsa alla potenza di calcolo necessaria per sviluppare e far funzionare i modelli di intelligenza artificiale sempre più avanzati sta assumendo dimensioni difficili da ignorare. Anthropic, una delle aziende più attive sul fronte dell’IA generativa, continua infatti ad assicurarsi nuove risorse hardware e questa volta avrebbe raggiunto un accordo dal valore complessivo di circa 45 miliardi di dollari con Nscale, società britannica specializzata nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Secondo una fonte a conoscenza della questione citata dai colleghi di TechCrunch, Anthropic avrebbe deciso di noleggiare una quantità enorme di capacità di calcolo da Nscale, consolidando ulteriormente una strategia che negli ultimi mesi ha portato l’azienda a stingere numerose partnership con operatori del settore.

L’obbiettivo è piuttosto evidente, avere a disposizione abbastanza potenza di calcolo per sostenere la crescita dei propri servizi e, soprattutto, continuare a competere con aziende come OpenAI in una corsa all’IA che richiede investimenti sempre più elevati.

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Anthropic punta sui chip Vera Rubin di NVIDIA

La nuova capacità di calcolo messa a disposizione da Nscale dovrebbe essere basata sui chip Vera Rubin di NVIDIA, una delle piattaforme hardware più avanzate sviluppate dall’azienda per i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

Il sistema Vera Rubin combina sei differenti chip che lavorano insieme, con l’obbiettivo di offrire una piattaforma particolarmente potente per l’elaborazione dei modelli IA. Nel caso di Anthropic, la nuova capacità di calcolo dovrebbe iniziare a essere utilizzata per alimentare i servizi dell’azienda verso la fine del 2027.

L’accordo avrebbe inoltre una durata di sei anni e la potenza di calcolo dovrebbe provenire dal principale data center di Nscale in West Virginia. Si tratta quindi di un investimento pensato sul lungo periodo, non semplicemente di un modo per ottenere rapidamente qualche risorsa aggiuntiva in vista delle esigenze immediate.

Nscale è una realtà relativamente giovane essendo stata fondata soltanto nel 2024, ma in poco tempo è riuscita a costruire una posizione interessante nel mercato delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, arrivando a stringere accordi anche con aziende di grandi dimensioni come Microsoft.

Per Anthropic invece, il nuovo accordo rappresenta l’ennesimo tassello di una strategia estremamente aggressiva sul fronte del computing.

45 miliardi sono solo l’ultimo tassello della corsa di Anthropic

Il valore dell’accordo con Nscale diventa ancora più significativo se inserito nel contesto delle numerose operazioni concluse da Anthropic negli ultimi mesi. L’azienda ha infatti intensificato notevolmente la ricerca di nuove capacità di calcolo, arrivando a costruire una rete di partnership che coinvolge diversi grandi operatori del settore.

All’inizio di agosto, Anthropic ha firmato un accordo da 10 miliardi di dollari con Volta, startup specializzata nel cloud computing e nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale; anche in quel caso si tratta di una collaborazione della durata di sei anni, con capacità di calcolo proveniente da un data center situato in Norvegia.

A luglio era invece arrivato un accordo da 5 miliardi con AMD, sempre legato alla disponibilità di risorse di calcolo. Pochi mesi prima, a maggio, Anthropic aveva inoltre stretto un importante accordo con SpaceX, ottenendo accesso alla capacità di calcolo proveniente da due diversi data center dell’azienda di Elon Musk.

Secondo quanto riportato all’epoca, la capacità messa a disposizione da SpaceX avrebbe un valore di circa 1,25 miliardi di dollari al mese, una cifra che permette di comprendere ancora meglio quanto sia diventato costoso mantenere in funzione e continuare a sviluppare i moderni sistemi di intelligenza artificiale.

Ad aprile Anthropic aveva inoltre ampliato in maniera significativa la propria collaborazione con Amazon, ottenendo l’accesso ad altri 5 gigawatt di potenza di calcolo; nello stesso periodo l’azienda aveva rafforzato anche la collaborazione con Google e Broadcom, aumentando ulteriormente le risorse disponibili.

La strategia appare quindi piuttosto chiara, Anthropic sta cercando di garantirsi in anticipo enormi quantità di capacità di calcolo, distribuendo le proprie esigenze tra diversi partner hardware e infrastrutturali.

La potenza di calcolo è diventata il nuovo campo di battaglia dell’IA

Il caso di Anthropic mostra un problema che riguarda ormai l’intero settore dell’intelligenza artificiale. La qualità dei modelli non dipende soltanto dagli algoritmi e dai dati utilizzati per addestrarli, ma anche dalla disponibilità di infrastrutture sufficientemente potenti per addestrarli e farli funzionare su larga scala.

Con la crescita dei modelli e dei servizi basati sull’IA, la richiesta di GPU, acceleratori specializzati, data center ed energia continua ad aumentare; per questo motivo le grandi aziende stanno cercando di assicurarsi capacità di calcolo con largo anticipo, spesso attraverso accordi pluriennali dal valore di miliardi di dollari.

Anthropic non è infatti l’unica azienda impegnata in questa corsa, anche Google, OpenAI e Meta stanno aumentando le proprie infrastrutture e cercando di ottenere sempre più risorse hardware per sostenere lo sviluppo dei rispettivi sistemi di intelligenza artificiale.

L’accordo da 45 miliardi di dollari con Nscale rappresenta quindi qualcosa di più di una semplice partnership commerciale, è un ulteriore segnale di quanto la disponibilità di potenza di calcolo sia diventata strategica per il futuro dell’IA e di quanto le aziende siano disposte a investire per assicurarsela.

Nel caso di Anthropic, inoltre, la scelta di distribuire la capacità tra partner differenti potrebbe permettere all’azienda di costruire un’infrastruttura estremamente ampia e diversificata, proprio mentre la competizione con OpenAI e con gli altri grandi protagonisti del settore diventa sempre più intensa.